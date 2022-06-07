Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу

Правительство Нижегородской области начало замещать зарубежное коммуникационное ПО в 2021 г. На сегодняшний день свыше 900 организаций находятся в системе CommuniGate Pro, в том числе все общеобразовательные школы региона.



Критерии выбора

Правительство Нижегородской области мигрировала на CommuniGate Pro, отечественную платформу коммуникаций. «Одна из главных задач сегодня, установленная руководством нашей страны – переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. Предыдущее используемое нами решение этим условиям не отвечало. Поэтому в рамках политики импортозамещения для дальнейшего развития централизованного сервиса корпоративных коммуникаций выбирались отечественные сертифицированные решения», — рассказывает директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов.

Основополагающими критериями в выборе решений стала функциональность, стоимость и возможность интеграции с другими сервисами

Специалистами ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» был проведен сравнительный анализ отечественных коммуникационных платформ. Основополагающими критериями в выборе решений стала функциональность, стоимость и возможность интеграции с другими сервисами. Немаловажной также для заказчика была и возможность доработки функционала под определенные задачи, сформированные в Нижегородском регионе.

Полноценное решение

По итогам анализа была выбрана платформа CommuniGate Pro, внесенная в реестр российского ПО. Это решение совмещает на одной платформе почту, чат, календарь, заметки, общую работу с файлами. Преимуществом стали и гибкие настройки платформы.

Окончательное решение было принято после проведения сравнительных тестов. По словам Владимира Распопова, большую роль сыграла оперативная и профессиональная работа инженерного состава CommuniGate Systems. Команда, выделенная для тестирования решения в Нижегородском регионе, получала не только ответы на вопросы, а полноценное решение конечной задачи.

В итоге весь запрашиваемый функционал был продемонстрирован во время тестовой работы. По вопросам безопасности и импортозамещения решение так же соответствовало предъявляемым требованиям – сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ, а наличие встроенного решения AntiVirus/AntiSpam Plugins позволило сократить время внедрения и соблюсти требования по информационной безопасности. В самой же платформе реализованы механизмы безопасности, в том числе в соответствие с требованиями законодательства и регуляторов.

Как отмечает Владимир Распопов, из всех сервисов платформы в регионе в первую очередь используется сервер электронной почты. Удобный функционал позволяет обмениваться электронными письмами с любыми почтовыми серверами, использующими SMTP-протокол, и их расширениями, а также предоставляет доступ к почтовым ящикам, привязанным к учетной записи через протоколы POP, IMAP, MAPI, и AirSync.

Социальный эффект

Хотя проект развивается относительно недолго, некоторый социальный эффект уже можно оценить. Например, с учетом возросшего в регионах числа массовых ложных рассылок электронных писем о террористических угрозах существующие антиспам плагины (надстройки) платформы CommuniGate Pro позволяют оперативно оценивать и реагировать на потенциальные угрозы сотрудникам правоохранительных органов. При этом технологии данной платформы позволяют не прерывать образовательный процесс и не нарушать работу социально значимых объектов без должной необходимости.

«В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на реальный функционал предлагаемых решений, на ресурсы системы и обязательно на качественную поддержку. Также немаловажно просчитать стоимость владения решением в разрезе 3-5 лет, чтобы после его внедрения не остаться с проблемами «один на один». Зачастую привлекательный низкий первоначальный платеж по некоторым решениям полностью нивелируется дальнейшими крупными платежами за внедрение и поддержку. Мы подумали об этом на этапе выбора коммуникационной платформы и не прогадали – для нас новая коммуникационная платформа оказалась выгоднее предыдущего зарубежного ПО», — отмечает Владимир Распопов.