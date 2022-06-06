Михаил Мишустин призвал российскую промышленность переходить на отечественные цифровые решения

В дни работы конференции «ЦИПР-2022» председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил стенд группы компаний «Нанософт разработка» и «СиСофт Девелопмент». Он положительно отозвался о цифровых решениях, которые были представлены на стенде и призвал промышленность активнее применять отечественные разработки.



Площадка для диалога

В начале лета в Нижнем Новгороде прошла конференция «ЦИПР-2022». Она стала площадкой для глобального диалога власти, крупного бизнеса и ИТ-специалистов, где происходит выбор решений для дальнейшего масштабирования в различных отраслях экономики. Ключевой темой этого года стало импортозамещение в промышленности.

На стенде группы компаний «Нанософт разработка» и «СиСофт Девелопмент» были представлены отечественные решения в области проектирования и информационного моделирования. Михаил Мишустин сказал: «Активно разрабатываются системы цифрового проектирования, математического моделирования и управления жизненным циклом продукции. Я сегодня был очень рад увидеть целый ряд таких решений — наших, российских решений. К сожалению, о них не все знают».

Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций. Также он дал поручение правительству и Минцифры организовать отраслевую выставку, на которой отечественные компании могли бы представить свои перспективные решения в области проектирования.

От импортозамещения к импортонезависимости

Ранее в конце мая «Нанософт разработка» провела IV ежегодную конференцию «Цифровая экономика России: опыт и перспективы внедрения САПР/BIM/PLM-решений для отечественных компаний» при поддержке НОТИМ и АРПП «Отечественный софт».

В работе конференции приняли участие более 120 специалистов: представители органов государственной власти – Минстроя и Минцифры РФ, а также заказчики в ключевых отраслях экономики: включая структуры «Роскосмоса», «Росатома», «Газпрома», «ОДК», «Холдинговой компании “Металлоинвест”», «Русала», «ФосАгро» и другие.

«Наша миссия — формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. Сегодня наступает этап перехода от импортозамещения к импортонезависимости, когда уже не нужно ориентироваться на зарубежные решения и есть возможность сосредоточиться на развитии собственных технологий в фокусе реальных потребностей наших заказчиков. Это позволит добиться гарантированной защищенности критически важной ИТ-инфраструктуры, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку.

Выступление Максима Егорова, исполнительного директора компании «Нанософт разработка»

Текущий портфель решений «Нанософт разработка» закрывает практически весь спектр инженерных задач в фокусе импортозамещения, позволяя формировать единую, бесшовную программную среду. Флагман – «Платформа nanoCAD» – универсальная САПР, совместимая с отечественными ОС, СУБД, ПАК и другими офисными приложениями. BIM-линейка обеспечивает создание цифровых моделей местности и комплексных информационных моделей объектов любой сложности в связке с любыми IFC-совместимыми решениями. NSR NormaCS Specification — уникальный для России комплекс продуктов для работы с цифровыми требованиями государственных и корпоративных стандартов. NS Project используется для эффективного управления проектной командой и документацией. Цифровой паспорт — инфраструктура взаимосвязанных инструментов от «Нанософт разработка» и «СиСофт Девелопмент» по обработке, хранению и отображению разнородной информации для комплексной организации процесса ведения паспортов промышленных объектов», — отметил исполнительный директор ООО «Нанософт разработка».

План перехода

Также в рамках конференции компания «Нанософт разработка» предложила алгоритм импортозамещения на «Платформу nanoCAD»:

Шаг 1: обследование. Специалисты компании оценивают текущую ИТ-инфраструктуру и фактически используемый функционал. По результатам подбирается аналоги на «Платформе nanoCAD».

Шаг 2: миграция. Вырабатывается пошаговый план перехода: базовый — по инструкции для проектировщиков и САПР-менеджеров, индивидуальный — с учетом особенностей действующей инфраструктуры. Функционал «Платформы nanoCAD» помогает заказчикам сохранить текущие наработки: библиотеки, блоки и проекты.

Шаг 3: адаптация пользователей. Компания предлагает различные форматы обучения, как в учебных центрах, так и виде онлайн-уроков.

Шаг 4: пилотирование. Совместно с партнерами компания помогает выполнить пилотный проект с использованием продуктов линейки «Платформы nanoCAD». Благодаря открытому API заказчик может самостоятельно разработать или интегрировать специальные пользовательские приложения.

Шаг 5: сопровождение. Совместно с партнерами эксперты компании консультируют по вопросам применения продуктов на «Платформе nanoCAD». Консультации предоставляются в офлайн- (на очных встречах) и онлайн-режиме (на вебинарах).

Чтобы заказать обследование закажите обследование, отправьте заявку на адрес sales@nanocad.ru или заполните форму.