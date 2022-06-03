Хранитель российского золота и бриллиантов отказывается от редкой американской СУБД, не обновлявшейся 19 лет

Миграция на Postgres

Как выяснил CNews, Гохран переезжает с американской системы управления базами данных (СУБД) на систему с открытым кодом. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Гохран при Министерстве финансов отвечает за формирование и хранение госфонда драгоценных металлов и камней России, а также его использование. В частности, в его ведении находится «Алмазный фонд». Для автоматизации учета ценностей создается система «Госфонд». В ней и происходит миграция с не самой распространенной сегодня СУБД Universe (принадлежит частной фирме из США Rocket Software) на открытую PostgreSQL.

Переход проходит в рамках исполнения контракта по итогам тендера, объявленного в конце апреля 2022 г. Работами займется единственная компания, принявшая в нем участие — «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (At Consulting). Сумма контракта составила 98,4 млн руб.

PostgreSQL или Postgres Pro

В качестве СУБД Гохран выбрало «PostgreSQL 11, либо иную или более актуальную версию СУБД, соответствующую требованиям к репликации, масштабируемости и отечественному ПО». CNews ожидает от представителей Гохрана комментарии, почему для миграции в приоритетном порядке была выбрана СУБД PostgreSQL, а не российский продукт Postgres Pro компании Postgres Professional. Редакция также ждет уточнения, последний ли это этап перехода на СУБД с открытым кодом или с исполнением упомянутого контракта процесс миграции завершен не будет.

Гохран переходит с СУБД Universe на PostgreSQL

Работы по созданию системы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2023 г. Помимо миграции на СУБД с открытым кодом, исполнитель должен обеспечить работу «Госфонда» на стандартной архитектуре x-86. Также At Consulting должна разработать две новые подсистемы «Операции с ценностями в процессе хранения» и «Реализация и отпуск».

Это третья очередь создания «Госфонда». Гохран начал работы над системой в июле 2019 г. В предыдущих двух тендерах победу одержала вышеупомянутая At Consulting. Сумма всех трех госконтрактов составила 167,1 млн руб.

Устаревшая система Гохрана

Изначально Гохран использовал для работы «устаревшую информационную систему, работающую под управлением СУБД Universe», говорится в тендерной документации. Эта СУБД, как указывал госзаказчик, эксплуатируется Гохраном с 1984 г., то есть 38 лет, а ее последнее обновление проводилось в 2003 г., то есть 19 лет назад. В начале проекта Гохран работал на «железе» IВМ на ОС AIX, которая также принадлежит американской корпорации.

Среди требований к ПО в техзадании первой очереди работ присутствовала формулировка «СУБД должна соответствовать требованиям политики импортозамещения и перехода на отечественное ПО». На втором этапе работ в 2020 г. создание подсистем и миграция данных продолжились.