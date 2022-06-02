Госкомпании обяжут удвоить расходы на ИТ

Минцифры пересмотрит директивы по цифровизации для госкомпаний — их обяжут в два раза увеличить расходы на ИТ и в полтора раза — на ИКТ. Кроме того, долю совокупных расходов на российское программное обеспечение они должны нарастить с 70% до 80%. Регулятор уверен, что это поможет корпорациям с объектами критической инфраструктуры полностью мигрировать на российские решения к 2025 г.

Изменения в «методичках»

Министерство цифрового развития России собирается откорректировать методические рекомендации по цифровизации компаний с госучастием. Теперь от них требуют увеличить в два раза расходы на ИТ и в полтора раза — на ИКТ. С таким заявлением выступил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

Кроме того, госкомпании будут обязаны нарастить долю совокупных расходов на российское программное обеспечение с 70% до 80%. При этом 70% решений должны представлять собой внешний софт с лицензией компаний, не входящих в холдинг, то есть разрешается использовать не более трети решений, которые разработаны внутри организации. Также Минцифры намерено установить критерии, в соответствии с которыми софт, который разрабатывается внутри, будет монетизироваться на рынке.

Новшества связаны с подписанным в конце марта 2022 г. указом Президента России №166, который с 1 января 2025 г. запрещает использование любых иностранных решений госорганам и госзаказчикам, работающим на критической информинфраструктуре (КИИ).

Максим Паршин пообещал обязать госкомпании удвоить траты на ИТ

«Уже сейчас существует запрет за закупку импортного ПО, в том числе из дружественных стран, для объектов критической информационной инфраструктуры, — отметил Максим Паршин. — Нам нужно будет пересмотреть, внести уточнения в стратегию цифровой трансформации, исходя из этих вводных. Мы предлагаем те показатели, которыми мы руководствовались в диалоге с госкомпаниями, закрепить нормативно».

Чиновник уточнил, что в планах цифровизации установят 100-процентный переход на российское ПО. Замминистра также говорит, что стимулировать закупки российского софта для значимых объектов КИИ будут через обязательное согласование закупок иностранного ПО с отраслевым ведомством.

Каких компаний коснется

Новые требования затронут все компании с государственным участием. Сейчас рекомендации не распространяются на «Росатом», «Ростех», Сбербанк и «Роскосмос». Однако, как сообщил Паршин, «Роскосмос» высказал желание присоединиться к программе. На обязательное использование российского ПО также могут перевести и субъекты КИИ без государственного участия.

Замминистра цифрового развития уточнил, что свои программы цифровой модернизации регулятору уже отправили 53 госкорпорации, осталось девять компаний, которые еще не разработали такие «дорожные карты». Среди замешкавшихся оказались «Роснефть», «Роснефтегаз», «Первый канал» и аэропорт «Шереметьево».

Импортозамещение длиной в семь лет

К КИИ относятся критически важные сети и информационные системы. Субъектами КИИ могут быть и госорганизации, и частные компании в самых разных отраслях: транспорт, телекоммуникации, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая, химическая промышленность и пр.

Ужесточение требований к крупным госкомпаниям выглядит логичным продолжением курса на импортозамещение в области ПО, который проводится в стране с 2015 г. — с первого постановления Правительства об ограничениях импорта на госзакупках.

Изначально ограничивать долю зарубежного ПО собирались только в отношении того, что используется для государственных и муниципальных нужд, а в 2018 г. власти потребовали того же от крупных госкорпораций. Доля своего софта к 2022 г. у них должна была составить как минимум 50%. Однако к концу 2021 г., по данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, она оставалась на уровне 30%, а на совещании Президента России глава Минцифры Максут Шадаев резюмировал, что советы директоров госкомпаний без особой охоты закупают российские программные продукты.



