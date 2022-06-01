Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK

Российских региональных чиновников переведут в новый мессенджер VK, который компания разработала специально для госслужащих. Вести рабочую переписку в привычных Telegram и WhatsAp больше не получится. Новый мессенджер работает как на гаджетах, так и на компьютерах, среди функций — аудио- и видеозвонки, корпоративные почта и календарь, централизованное файловое хранилище.

Большой исход в VK

Российским чиновникам придется вести рабочую переписку в новом мессенджере для госслужащих VK. Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал главе Минцифры Максуту Шадаеву. Подлинность документа, опубликованного в Telegram-канале «Майский указ», подтвердили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера.

«Минцифры России (М.И.Шадаеву). Направьте высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендации по установке сервисов обмена мгновенными сообщениями. Срок — до 3 июня 2022 г.», — отмечается в документе.

До 10 июня 2022 г. руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов России рекомендуют начать использовать в служебной деятельности исключительно отечественные сервисы обмена мгновенными сообщениями. Чернышенко ссылается на пункты 3 и 4 перечня поручений Правительства от 26 марта 2020 г. № ДЧ-П10-2476кв, которые были приняты во время перевода чиновников на «удаленку» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Рабочие чаты чиновников из Telegram и WhatsApp переведут в VK

Переводить представителей власти собираются в мессенджер на базе коммуникационной платформы VK Teams. Речь об автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС), пишет «Коммерсант» со ссылкой на аппарат Чернышенко. Сейчас платформа уже пилотируется в органах власти, до конца 2023 г. на ее основе будет создана федеральная государственная система, к которой подключатся все госслужащие, рассказали изданию в Минцифры.

Импортозамещать таким образом будут не только Telegram и WhatsApp, но и почтовый сервер Microsoft Exchange, облачное офисное программное обеспечение Google Docs, сервисы видеоконференций Zoom и Skype.

Что представляет собой мессенджер

Как ранее сообщали представители VK, типовое автоматизированное рабочее место госслужащего будет включать все нужные цифровые инструменты для создания единого коммуникационного пространства. В сервис входит мессенджер с аудио- и видеозвонками, корпоративные почта и календарь, централизованное файловое хранилище. Также в сервисе реализован внутренний портал — информационный хаб, который должен стать для чиновников точкой доступа к новостям и рабочим ресурсам.

«Встроенные сервисы самообслуживания помогут автоматизировать различные задачи. Например, сотрудники смогут бронировать оборудование и переговорные, планировать командировки, получать документы из бухгалтерии и многое другое. Это позволит сократить объем бумажного документооборота и быстрее решать рутинные вопросы», — отмечали представители VK.

Сервис от VK работает в браузере и доступен на всех типах устройств.

Аукцион Минцифры

Структура VK в ноябре 2021 г. победила в аукционе, проведенном Минцифры для выбора единого коммуникационного приложения для чиновников. Вторым кандидатом на разработку сервиса была «дочка» «Ростелекома». VK предложила создать сервис за 450,5 млн руб., в то время как «РТК цифровые технологии» хотела сделать то же самое за 473 млн руб. Пилотный запуск приложения был запланирован до конца 2021 г. в Минцифры.

Затем планировалось подключить сервис для федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии и государственных внебюджетных фондов — количество пользователей должно было достигнуть порядка 100 тыс. человек. В дальнейшем к решению хотели подключить всех госслужащих, включая региональные и муниципальные органы власти и учреждения.

Миграция чиновников на отечественный мессенджер — это часть проекта Типизированного автоматизированного рабочего места госслужащего (ТАРМ), который Минцифры запустила в 2019 г. и собиралась потратить на него до 2024 г. 14,2 млрд руб.

Зачем понадобился «суверенный» госмессенджер

Отечественную систему для госслужащих решили создать из-за отсутствия базовых российских сервисов. Также существовала проблема цифрового неравенства, так как у регионов и федеральных органов исполнительной власти были неравные доли затрат на ИТ. Немаловажную роль сыграло и огромное количество утечек информации из рабочих чатов: так, 23% всех утечек происходили в госсекторе и в большей части случаев каналами становились соцсети, личная и служебная почта.

Обострилась ситуация с популярными соцсетями на фоне геополитического кризиса, начавшегося 24 февраля 2022 г. В апреле 2022 г. в открытый доступ выложили 230 тыс. писем Министерства культуры, администрации Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области.

В апреле 2022 г. глава Минцифры разослал сотрудникам российских госорганов письмо, в котором предложил перечень рекомендованных отечественных сервисов. На замену Zoom, Microsoft Teams и Skype были предложены «Сферум», «Звонки Mail.ru», «Видеозвонки VK», «Яндекс.телемост», «Вебинар.ру», решения TrueConf, IVA Technologies. «Google документы», «Google таблицы» и «Google презентации» рекомендовали заместить решениями «Моего офиса», «Р7-офиса», продуктом «Яндекс 360». Зарубежную почту Gmail и Microsoft Outlook — почтой Mail.ru и «Моего офиса». В качестве аналога зарубежных соцсетей и мессенджеров Минцифры предлагает использовать «Вконтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, TamTam, ЯRus, TenChat, «Мой мир», ICQ и Frisbee.