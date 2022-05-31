CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос

Меньше недели осталось до крупнейшего ИТ-мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Отправить вопрос можно уже сейчас.

7 июня 2022 г. в ходе в ходе крупнейшего ИТ-мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума.

Открытый диалог главы Минцифры с представителями ИКТ-отрасли на площадке CNews пройдет во второй раз. Впервые Максут Шадаев ответил на актуальные вопросы участников рынка в ходе CNews FORUM в ноябре 2021 г.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы читателей CNews и участников CNews FORUM Кейсы

Прислать вопрос можно заранее через форму ниже или по адресу review@cnews.ru, и министр ответит на ваш вопрос со сцены форума 7 июня 2022 г.

«CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» в июне 2022 г. CNews проведет при поддержке Минцифры России. Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы выступят более 80 спикеров.

Главная тема CNews FORUM Кейсы — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

Вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин

Программа CNews FORUM Кейсы включает тематические секции: «ИТ в госсекторе», «Цифровая трансформация», «ИТ в банках», «ИТ в торговле», «Импортозамещение», Open Source, «Большие данные и бизнес-аналитика».

Старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях
Был опробован новый для CNews Forum формат обмена экспертов мнениями по актуальным проблемам ИТ-рынка — «CNews баттл» Был опробован новый для CNews Forum формат обмена экспертов мнениями по актуальным проблемам ИТ-рынка — «CNews баттл»
Зампредправления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассказал о глобальных вызовах для банковских ИТ-систем Зампредправления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассказал о глобальных вызовах для банковских ИТ-систем
Зампредправления банка «Уралсиб» Максим Белоусов описал место цифровой трансформации в ИТ-стратегии классического банка Зампредправления банка «Уралсиб» Максим Белоусов описал место цифровой трансформации в ИТ-стратегии классического банка
Директор ИТ-департамента НСПК Владимир Трояновский рассмотрел платформенные решения своей компании Директор ИТ-департамента НСПК Владимир Трояновский рассмотрел платформенные решения своей компании
Темой доклада председателя совета директоров, управляющего директора «Диасофт» Александра Глазкова стали тренды и кейсы его организации Темой доклада председателя совета директоров, управляющего директора «Диасофт» Александра Глазкова стали тренды и кейсы его организации
Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал о проблематике создания цифрового профиля гражданина Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал о проблематике создания цифрового профиля гражданина
Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков принял награду «Инновация года» в номинации «Бизнес-2-бизнес» Замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков принял награду «Инновация года» в номинации «Бизнес-2-бизнес»
ИТ-директор «Перекрестка» Денис Харитонов рассказал об актуальных ИТ-проектах в ритейле ИТ-директор «Перекрестка» Денис Харитонов рассказал об актуальных ИТ-проектах в ритейле
Вице-президент EMEA Rimini Street Пол Хоуп объяснил, как восстановить контроль над долгосрочными дорожными картами по линии ИТ Вице-президент EMEA Rimini Street Пол Хоуп объяснил, как восстановить контроль над долгосрочными дорожными картами по линии ИТ
Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов описал практический опыт своей компании в цифровой трансформации Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов описал практический опыт своей компании в цифровой трансформации
Директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко затронул тему создания ИТ-компании для реализации крупных проектов в своей группе Директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко затронул тему создания ИТ-компании для реализации крупных проектов в своей группе
Директору по автоматизации и информационной трансформации производства департамента промышленных активов «Норильского никеля» Владимиру Трапезину была вручена награда «Инновация года» в номинации «Промышленность» Директору по автоматизации и информационной трансформации производства департамента промышленных активов «Норильского никеля» Владимиру Трапезину была вручена награда «Инновация года» в номинации «Промышленность»
ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» Роман Марковский посвятил выступление проекту создания ИТ-платформы эксплуатации авиасудов ИТ-директор «Гражданских самолетов Сухого» Роман Марковский посвятил выступление проекту создания ИТ-платформы эксплуатации авиасудов
Директор по ИТ в УАЗ Евгений Ступин прочитал доклад на тему цифровой трансформации автопроизводителя, описав кейсы ИТ-проектов с реальным эффектом Директор по ИТ в УАЗ Евгений Ступин прочитал доклад на тему цифровой трансформации автопроизводителя, описав кейсы ИТ-проектов с реальным эффектом
Форум традиционно вызывает неподдельный интерес ИТ-экспертов Форум традиционно вызывает неподдельный интерес ИТ-экспертов
CNews Forum — это площадка обмена опытом как в формальной, так и свободной неформальной обстановке CNews Forum — это площадка обмена опытом как в формальной, так и свободной неформальной обстановке
На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Власти выделят российским ИТ-компаниям субсидии для продвижения их продуктов в Китае, Индии и Африке

Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK

Московский метрополитен разорвал важный ИТ-договор. Подрядчик обанкротился

ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще
CNEWS TV
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Личный кабинет на сайте НПО «Аконит»
Создатель «убийц флагманов» собрал недорогой «турбированный»...
Опасный конкурент Xiaomi начал поставки планшетов в Россию