Московский метрополитен разорвал важный ИТ-договор. Подрядчик обанкротился

Недобросовестный поставщик

Как выяснил CNews, Московский метрополитен расторг ИТ-договор стоимостью 183,7 млн руб. на предоставление доступа к мобильным сервисам правительства Москвы. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Договор был заключен с компанией «Айтистор». Согласно техзаданию тендера, она должна была оказывать услуги по предоставлению доступа к Единой мобильной платформе Москвы для передачи SMS-сообщений до июля 2023 г.

В решении о расторжении договора говорится о том, что исполнитель в течение семи месяцев с августа 2020 г. оказал услуги в соответствии с условиями соглашения. Однако в феврале 2021 г. услуги были оказаны ненадлежащего качества. С мая 2021 г. по конец марта 2022 г. «Айтистор» не оказывал услуги вовсе. В этой связи 18 апреля 2022 г. договор был расторгнут.

Согласно порталу госзакупок, «Айтистор» находится в реестре недобросовестных поставщиков. Впервые компания была включена в черный список 25 ноября 2020 г. из-за уклонения от подписания договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ телекоммуникационного оборудования с «Ростелекомом». Помимо этого, в реестре присутствует еще три записи в отношении «Айтистора».

Сайт «Айтистора» интернет-поисковики не находят, поэтому связаться с представителями компании не представляется возможным.

Судебные иски

На «Айтистор» с 2020 г. подавали иски в Арбитражный суд МТС, «Почта России», Сбербанк, Пенсионный фонд, а также Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий.

Метрополитен разорвал ИТ-контракт на 183,7 млн рублей

Примечателен иск Федерального центра информатизации при центральной избирательной комиссии от сентября 2021 г. Согласно решению арбитражного суда, «Айтистор» оказывал услуги по хранению материального имущества избирательной комиссии. Однако в ходе инвентаризации была выявлена недостача в 153 единиц имущества общей стоимостью 4,9 млн руб.

Согласно документу, переговоры о возмещении ущерба или замене имущества на аналогичное успехом не увенчались. Суд встал на сторону Федерального центра информатизации при центральной избирательной комиссии и полностью удовлетворил иск.

Помимо этого, Савеловский районный суд удовлетворил иск бывшего сотрудника «Айтистора» о взыскании невыплаченной заработной платы при увольнении. Общая сумма иска составила 50,9 тыс. руб.

Вдобавок ко всему, «Айтистор» 13 мая 2022 г. Арбитражным судом Москвы был признан банкротом.



Параметры бизнеса «Айтистора»

По данным «Контур.фокуса» АО «Айтистор» было образовано 29 июня 2021 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Петр Пить. Выручка «Айтистора» не превышала 100 млн руб. с 2014 г., но по результатам 2020 г. резко взлетела и достигла 182,7 млн руб., что на 1000% выше, чем по итогам 2019 г. Чистый убыток компании составил 36,3 млн руб.

В базе содержится информация о 21 госконтракте компании на общую сумму 771,6 млн руб. Почти все контракты были заключены в 2019 г. Среди заказчиков — Мосгортранс (контракт на 95,96 млн руб.), Верховный суд (2,5 млн руб.) и Федеральный центр информатизации при центральной избирательной комиссии (8,4 млн руб.). Самый крупный контракт был заключен с «Региональным информационным центром» на оказание комплекса информационно-аналитических услуг на 288 млн руб. в декабре 2015 г.