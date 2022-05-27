В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»

Федеральный бюджет потратит 5,6 млрд руб. на создание платформы «Цифровая Земля», обеспечивающей сбор, обработку, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли. Платформа будет состоять из малых спутников «Аист-2Т», геопортала и мобильного приложения, геосервисов для различных отраслей и технологий автоматической потоковой обработки информации.

Платформа зондирования Земли

Федеральный бюджет потратит в 2021-2023 гг. 2,64 млрд руб. на создание отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, обеспечивающей потребности граждан и власти.

Это следует из паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Соответствующая инициатива получила название «Цифровая Земля». Ранее данные мероприятия были включены в состав другого федпроекта, также входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура».

За прошедший период, 2019-2020 г. на эти цели в федпроекте «Информационная инфраструктура» было выделено 2,96 млрд руб. То есть общие затраты на реализацию проекта «Цифровая Земля» в период 2019-2023 гг. составят 5,6 млрд руб. Ответственным за реализацию проекта является госкорпорация «Роскосмос», за техническую составляющую отвечает компания «Российские космические системы» (РКС, входит в состав «Роскосмоса»).

Система «Цифровая Земля — покрытие»

В рамках реализации проекта «Цифровая Земля» предполагается исполнение двух гсоконтрактов: «Цифровая Земля — покрытие» и ОКР (опытно-конструкторские работы) «Аист». Первый из этих контрактов был заключен «Роскосмосом» в 2019 г., его сумма составила 3,1 млрд руб. Подрядчиком является предприятие «НИИ точных приборов», входящее в состав РКС.

Контракт предусматривает создание информационной системы, обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого сплошного многослойного динамического покрытия (ЕСМДП) территории России данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечение доступа потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ с использованием аппаратных и технических средств единой территориально-распределенной системы ДЗЗ.

Классификация объектов нейросетью

Целями создания системы является формирование базы опорных данных (референсные высокоточные сплошные бесшовные покрытия, цифровые модели рельефа и местности, опорные точки с абрисами) с целью создания на ее основе высокоточного ЕСМДП, создание технологии формирования, хранения, автоматического обновления и уточнения, визуализации и предоставления потребителям ЕСМДП, формирование ЕСМДП на территории России, обеспечение автоматического формирования продуктов ДЗЗ на основе ЕСМДП, предоставление потребителям продуктов ДЗЗ и облачных сервисов на основе ЕСМДП, создание пользовательского программного комплекса обеспечения работы потребителей с продуктами ДЗЗ, создание и предоставление единой вычислительной инфраструктуры (на основе технологий облачных вычислений) для функционирования подсистем ИС «Цифровая Земля» и комплекса отраслевых информационных сервисов.

Портал и мобильное приложение «Цифровая Земля»

Подсистема предоставления данных ДЗЗ должна включать в себя геоинформационный портал «Цифровая Земля» и одноименное мобильное приложение. Геопортал должен быть реализован на уровне, сопоставимом с зарубежными аналогами: Planet, NASA Worldview, Sentinel Copernucus. Он должен обеспечивать возможность отображения ЕСМДП по заданным фильтрам как в 2D, так и в 3D-представлении. Пользователю должна предоставляться возможность отслеживать поступление новых данных ДЗЗ на интересующие его районы.

Мониторинг строительных работ

Согласно планам, изложенным в федпроекте ЦГУ, в 2021 г. должна была быть разработана рабочая документация на ИС «Цифровая Земля» и специализированное ПО для нее, а также проведена закупка технических средств. В 2022 г. должны быть проведены монтажные и пусконаладочные работы технических средств на объекте эксплуатации, а также проведены государственные испытания информационной системы.

Малые спутники дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т»

Госконтракт на выполнение ОКР «Аист» был заключен в 2019 г. с ракетно-космическим центром «Прогресс» (входит в состав «Роскосмоса). Его стоимость составляет 2,18 млрд руб. Контракт предполагает создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки «Аист» с орбитальной группировкой в составе двух малых космических аппаратов «Аист-2Т». Запуск спутников должен будет осуществляться с космодрома «Восточный». Космические аппараты будут работать с помощью навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, при этом должна быть предусмотрена возможность полного отказа от GPS.

Периоды распашки полей

Назначением упомянутого комплекса является получение панхроматических и перекрывающих конвергентных (стереоскопических) изображений и цветных (спекторозональных) изображений земной поверхности, а также доставка полученной на борту малых космических аппаратов целевой информации по радиоканалу в наземные пункты приема. Областью применения космического комплекса является получение информационных данных для формирования стереоскопических снимков и мониторинг чрезвычайных ситуаций (наводнение, засухи, пожары, оползни).

Мониторинг пожаров

Согласно планам, изложенным в ЦГУ, в 2021 г. должна была быть разработана рабочая конструкторская документация на опытные изделия космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки. На 2022 г. запланировано изготовление составных частей данного космического комплекса. В 2023 г. должны быть изготовлены космические аппараты «Аист-2Т» и космический комплекс в целом.

Геосервисы «Цифровой Земли»

Составными частями системы «Цифровая Земля» являются подсистемы «Цифровая Земля — покрытие» и «Цифровая Земля — сервисы», а также технология автоматической потоковой обработки информации (АПОИ). Система АПОИ уже введена в эксплуатацию, она производит высокоскоростную обработку больших объемов космических данных с выдачей непосредственно в геоинформационные системы заказчика. «Цифровая Земля — покрытие» находится на этапе реализации, «Цифровая Земля — сервисы» готовится к вводу в эксплуатацию.

Полигон твердых коммунальных отходов

Разработкой комплекса «Цифровая Земля — сервисы» занимается компания «Терра тех», входящая в состав РКС. Как отмечают в компании, принципом системы является перенос всех технологий в облачную инфраструктуру и предоставление данных, услуг и сервисов ДЗЗ из космоса непосредственно в облаке. Это обеспечивает пользователю проведение всех расчетов в этом облаке и получение на выходе готового продукта в виде информационно-аналитических материалов.

Мониторинг использования полей

Функциональность геосервисов «Цифровой Земли» направлена на предоставление не исходных космических данных, а продуктов на их основе — аналитических материалов, тематических карт, готовых отчет, подчеркивают в компании «Терра тех». В геосервисах «Цифровой Земли» происходит преобразование информации с космических аппаратов в понятный и удобный аналитический отчет о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов.

Мониторинг вырубки леса

При разработке геосервисов применяются технологии искусственного интеллекта, автоматического распознавания объектов, машинного обучения и нейросетевые технологии, призванные повысить качество изображений Земли из космоса и компенсировать искажения, связанные с атмосферой и погодными условиями.

Применение геосервисов «Цифровой Земли» в различных отраслях

Сейчас в системе «Цифровая Земля — сервисы» находится семь геосервисов и 27 типов тематических информационных продуктов по ключевым направлениям экономики: лесное и сельское хозяйство, недропользование, строительство, экология и чрезвычайные ситуации, нарушения в сфере землепользования.

Мониторинг строительства

Например, сервис «Лес-контроль» предназначен для упорядочения хозяйствования в лесном фонде и принятия управленческих решений на основе объективных данных о текущем состоянии лесных ресурсов, условиях лесопользования, естественных изменениях за требуемый период, лесохозяйственной и иной деятельности, оказывающей влияние на состояние леса.

Мониторинг строительства

Сервис «Эко-мониторинг» направлен на предоставление информационных продуктов для упорядочения хранения, утилизации, переработки отходов различных типов, принятия управленческих решений, направленных на недопущение замусоривания, загрязнения территорий, появления «нарушенных» земель, ликвидации и рекультивации свалок и загрязненных земель.

Сервис «Карьеры» направлен на предоставление информационных продуктов для упорядочения недропользования, недопущения использование земель не по назначению, принятия управленческих решений, направленных на недопущение нарушений в ходе разработки полезных ископаемых открытым способом, рекультивацию существующих карьеров.

Мониторинг агрокультур

Сервис «Строй-контроль» предназначен для текущего контроля масштабного промышленного, инфраструктурного, коммерческого, жилого, линейного строительства, принятия управленческих решений, направленных на недопущение срыва темпов строительства, соблюдения регламентов выполнения строительных работ, недопущение ущерба для окружающей среды и населения.

Сервис «Сельхоз-мониторинг» направлен на предоставление информационных ресурсов для упорядочения хозяйствования на землях сельскохозяйственного назначения и принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности и экологичности сельского хозяйства, недопущения использования сельскохозяйственных земель не по назначения.

Мониторинг лесных пожаров

Сервис «Чрезвычайные ситуации» предназначен для информационного обеспечения в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для оптимизации оперативных и профилактических мер по ликвидации последствий и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций. Сервис «Нарушения земли» предназначен для обеспечения контроля хозяйственной деятельности на основе данных космической съемки с целью выявления нарушений земельного законодательства, установления фактов использования земель не по назначению и определению экономического ущерба.

Интеграция «Цифровой Земли» с государственными ИС

Тестовая эксплуатация геоинформационных сервисов «Цифровой Земли» проходила в восьми регионах: Самарской, Нижегородской, Тверской, Кемеровской, Свердловской областях, Красноярском крае, республиках Татарстан и Крым. Также проводится тестирование возможной интеграции комплекса «Цифровая Земля — сервисы» с федеральными ведомственными информационными системами.

Так, совместно с экспертами госпредприятия «Рослесинфорг» проверяются возможности нейросетевых технологий «Цифровой Земли» для решения задач по выявления вырубок и других изменений в лесном фонде. А совместно с НИИ «Восход» (подведомственен Минцифры) проводится интеграция сервисов «Цифровой Земли» с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», предназначенной для выявления объектов незаконного строительства, нарушений параметров и темпов строительства.