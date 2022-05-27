«Газпром» изобрел способ закупать «железо», не публикуя тендерные документы

Как выяснил CNews, дочернее предприятие «Газпрома» — «Газпром космические системы» закупает системы хранения данных, при этом называя формат закупки «маркетинговыми исследованиями». Примечательно то, что «Газпром» ссылаясь на формат закупки, не публикует тендерные документы к ней. Госкомпания указывает на то, что размещение документации о маркетинговых исследованиях в системе не предусмотрено. Ранее «Газпром» уже был замечен за проведением таких странных закупок. Например, маркетинговыми исследованиями в компании считается и закупка ПО, однако тогда документы компанией не были скрыты.

Странная закупка «Газпрома»

Как выяснил CNews, «Газпром космические системы» закупает системы хранения данных (СХД), называя это «маркетинговыми исследованиями». На эти цели госкомпания выделила 31,5 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Согласно информации на сайте, объектом закупки значатся СХД. Но при этом способ осуществления закупки указан как «Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (“Газпром”)».

Примечателен и тот факт, что «Газпром» не опубликовал документы к закупке, ссылаясь на то, что «закупка неконкурентная и размещение документации о маркетинговых исследованиях в единой информационной системе не предусмотрено».

«Газпром» закупает СХД, называя это «маркетинговыми исследованиями»

Соответственно, узнать, какое оборудование планируется к закупке, из-за отсутствия техзадания не представляется возможным. CNews ожидает от «Газпрома» пояснений на счет данной ситуации.

«Газпром космические системы» — дочерняя компания «Газпрома», которая занимается созданием и эксплуатацией телекоммуникационных и геоинформационных систем в космической отрасли. Компания также является одним из двух российских национальных спутниковых операторов.

Не первый случай

CNews уже не первый раз обнаруживает такой формат закупки «Газпрома». В ноябре 2021 г. компания «Газпром информ» объявила закупку ПО также назвав это «маркетинговым исследованием».

Однако в ноябре «Газпром» опубликовал тендерные документы, включая техзадание. В нем четко прописаны объекты закупки — российские «Ред ОС», система управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis.

Представители «Газпрома» не смогли пояснить CNews выбор в пользу данного формата для закупки ПО.

Объяснение «Газпрома»

Не так много ясно в данную ситуацию вносит оставленная в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалоба на действия «Газпрома». В январе 2019 г., согласно базе ФАС, ее подала компания «Константа». В жалобе, в том числе, было указано, что заказчиком был неправильно определен способ закупки.

Исходя из ответа «Газпрома», маркетинговые исследования — способ неконкурентной закупки, при котором заказчик выбирает наиболее выгодные для себя условия исполнения договора из числа предложенных потенциальными поставщиками. Маркетинговые исследования могут проводиться заказчиком в том случае, если, например, ее участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. При этом в силу особенностей предмета закупки, ее сроков, либо целесообразности определения победителя, «осуществление конкурентной закупки не будет в полной мере соответствовать принципам закупок, определенным положением о закупках».

В ФАС согласились с таким объяснением «Газпрома».