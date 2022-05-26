Российская ИТ-компания подала «принципиальный» иск к сбежавшей из страны Cisco

Продолжение получила весьма примечательная история, в которой некрупный ИТ-интегратор отстоял свою правоту в разбирательстве, касающемся поставленного им в «Росэнергоатом» оборудования Cisco, которое госзаказчик отказался оплачивать. С учетом того, что в этой истории стали очевидны странности ведения бизнеса российским офисом Cisco, интегратор решил пойти дальше и подал иск к представительству вендора о возмещении убытков.

Иск к российской Cisco

Как стало известно CNews, компания-интегратор «СТК Развитие» подала иск о возмещении убытков к российскому офису американской компании Cisco Systems — ООО «Сиско cолюшенс». Информацию об этом можно обнаружить в судебной картотеке.

Заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 19 мая 2022 г. К рассмотрению оно пока не принято. В публичном доступе текста иска пока нет, однако у CNews была возможность ознакомиться с копией документа.

Из него следует, что обращение «СТК Развитие» к служителям Фемиды связано с достаточно примечательной историей, ранее освещенной CNews. В частности, «СТК Развитие» в конце 2018 г. столкнулась с проблемами при исполнении господряда на поставку в «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») блоков питания, серверов, кабелей, телефонов, ВКС, видеокамер, микрофонов и пр. упомянутого зарубежного вендора.

Российский офис Cisco тогда убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо», произведенное в США, легально ввезенное в Россию и правомерно проданное компании-интегратору через партнерский канал, является «неавторизованным», а значит негарантийным, после чего госзаказчик разорвал контракт со своим поставщиком.

Пострадавшая от действий российского офиса Cisco компания подала к нему маленький но принципиальный судебный иск

В июле 2019 г. CNews выяснил, что из не относящихся к данной поставке документов самой же российской Cisco следует, что гарантия на «железо» американского вендора возникает просто по факту легального производства товара.

Отметим, 16 октября 2020 г. CNews писал, что деятельность Cisco в России стала предметом интереса Управления по борьбе с картелями ФАС. Предположительно этот интерес спровоцировали публикации CNews об этом и еще об одном сходном конфликте. Чем эта история завершилась, редакции не известно.

Так или иначе, не согласившись с потерей денег, «СТК Развитие» 28 февраля 2019 г. обратилось в Арбитражный суд Москвы, но по результатам разбирательства проиграло. Тогда компания подала на апелляцию, и 23 сентября 2019 г. Девятый арбитражный апелляционный суд в связи с новыми обстоятельствами вынес не самое распространенное определение — рассмотреть дело в апелляции по правилам первой инстанции, то есть по существу, а не на предмет возможных процедурных нарушений.

По итогам разбирательства в ноябре 2020 г. «СТК Развитие» удалось взыскать с «Росэнергоатома» 14,2 млн руб. за поставленное, но не оплаченное ранее оборудование американской компании.

Сумма нового иска о возмещении убытков составляет 3,37 млн руб. С учетом размера бизнеса пострадавшей компании (по итогам 2021 г. выручка составила 434,4 млн руб.; чистая прибыль — 6,6 млн руб.) для нее обе упомянутые суммы достаточно существенны. Впрочем, как выяснил CNews, для «СТК Развитие» новое обращение в суд имеет, скорее, принципиальное значение.

Также отметим, что с прекращением деятельности американского вендора на территории России в связи с известными украинскими событиями новый иск никак не связан — «СТК Развитие» готовило его много месяцев. Напомним, в начале марта 2022 г. Cisco ушла из нашей страны, хотя и не вполне внятно.

В чем принципиальность иска

Объясняя в разговоре с CNews свою позицию, «СТК Развитие» Александр Харитонов согласился с тем, что заявленная сумма требований, действительно, невелика, и компания добивается признания действий российского представительства вендора незаконными принципиально.

«Московский офис Cisco почему-то считал себя полноценным регулятором отечественного рынка, — говорит Харитонов. — Неугодных или, если хотите, несогласованных поставщиков продукции Cisco наказывали через письма о “неавторизованности” поставленного товара. Что такое “неавторизованность” в условиях отгрузки оригинальной продукции было непонятно не только нам, но и арбитражным судам».

По его словам, именно действия «Сиско солюшенз» явились причиной для отказа «Росэнергоатома» в приемке и оплате товара. «Нашу компанию лишили партнерского статуса Cisco, — продолжает Харитонов. — А это означает невозможность участия в торгах или иных продажах, где присутствует продукция Cisco, и это очень большое количество закупочных процедур по 223-ФЗ и 44-ФЗ».

«Мы хотим справедливости, — резюмирует он. — Может быть, глядя на нас, никто из ИТ-компаний не пострадает от такой безнаказанной самодеятельности иностранных представительств в будущем».

Разбирательство в суде простым не будет

Как рассказал старший юрист юридической компании BLF Partners (представляет интересы «СТК Развитие») Михаил Прасолов, взыскание убытков в отечественном правоприменении представляется достаточно сложной категорией дела.

«Это непростой доказательственный процесс, — говорит он. — Размер убытков, подлежащий возмещению, до сих пор остается весьма дискуссионным вопросом, и суды с осторожностью подходят к нему в большей части случаев. Сформированная ВАС РФ много лет назад практика определения убытков “с разумной степенью достоверности”, которая нашла впоследствии отражение прямо в ст. 393 ГК РФ, безусловно, значительно облегчила процесс доказывания».