Аудитория CNews превысила 517 тыс. человек в сутки

На фоне всплеска интереса к импортозамещению информационных технологий аудитория CNews ставит новые рекорды. Число читателей издания за день достигло 517 тыс. человек.

Новые рекорды

С конца февраля 2022 г. существенно растет интерес к темам импортозамещения в сфере ИКТ. На фоне этого всплеска заметно выросла аудитория CNews — крупнейшего русскоязычного СМИ о цифровизации бизнеса и государства. По данным «Яндекс.Метрики» число читателей издания достигло новых рекордных значений. Так, 4 марта 2022 г. сайт CNews.ru посетили 517 тыс. человек, что в шесть раз превышает вместимость московских «Лужников» — крупнейшего стадиона России.

Рекордные значения отмечались и в последующие дни: 484 тыс. посетителей 5 марта 2022 г., 475 тыс. — 29 марта, 486 тыс. — 1 апреля.

Посещаемость CNews в марте 2022 года по данным « Яндекс.Метрики

В целом, за январь–апрель 2022 г. число уникальных посетителей CNews выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. При этом число просмотров выросло на 53%.

4 марта 2022 г. материалы издания читали 517 тыс. человек, из которых 74% составили мужчины и 26% женщины. Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Возраст читателей CNews по данным «Яндекс.Метрики»

По данным «Яндекс.Метрики», 85% читателей CNews живут на территории России. Еще 8% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии, США.

CNews традиционно имеет глубокое проникновение во всех регионах нашей большой страны. Около половины посетителей издания базируются в Центральном федеральном округе. На втором и третьем местах — Приволжский и Северо-Западный округа.

Всплеск интереса к импортозамещению

В мае этого года CNews запустил новую рубрику «Импортонезависимость», в которой публикуются актуальные новости и аналитические материалы по теме.

В марте конференция «Импортозамещение 2022» собрала свыше 270 чел. В ходе мероприятия замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о развитии отечественного программного обеспечения и новых мерах поддержки ИТ-отрасли.

7 июня CNews при поддержке Минцифры России проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». В мероприятии примет участие глава Минцифры Максут Шадаев. Оно будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В ходе форума будет вручены премии «Инновация года» и «Импортозамещение года».

Кто читает CNews

Читатели CNews — это обеспеченные руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Об интересах аудитории издания можно судить на основе так называемого аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так по группе «Компьютерная техника» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 376%. По теме «Инвестиции» индекс издания составляет 359%, «Финансы» — 282%, «Открытие бизнеса» — 496%. Невероятно высокий аффинити-индекс портала зафиксирован в таких темах как «Настольные компьютеры» (506%), «Ноутбуки» (483%), «Планшеты» (386%), «Мониторы» (514%), «Умные часы и браслеты» (332%), «Принтеры и МФУ» (356%).

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны.

Внедрение машинного обучения

CNews постоянно совершенствует платформу. На портале успешно запущена система на основе машинного обучения, которая анализирует все публикации, выбирает из них ключевые слова и составляет метастраницы, посвященные отдельным компаниям, продуктам, персонам или явлениям.

CNews проводит свыше 50 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек, которое проводится два раза в год.