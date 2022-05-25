Реестр российского ПО переродится в полноценный маркетплейс

В середине лета 2022 г. Минцифры перезапустит реестр российского ПО и преобразует его в маркетплейс. Первая его версия должна была заработать еще в мае 2022 г., но по неизвестным причинам сроки были перенесены. Да и новая дата пока не утверждена – глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что надеется запустить маркеплейс к этому сроку.

Реестр эволюционирует в маркетплейс

Российское Минцифры собирается превратить реестр российского ПО в полноценный маркетплейс.

О подготовке к перезапуску реестра публично сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на своем выступлении 25 мая 2022 г. С его слов, он будет состоять из проверенных временем решений, «которые уже состоялись на рынке».

Максут Шадаев подчеркнул, что перерождение реестра российского ПО состоится в середине лета 2022 г. Более точные сроки он не назвал, но в то же время раскрыл концепцию будущего ресурса. «Делаем из него (из реестра российского ПО – прим. CNews) полноценный маркетплейс приложений и сервисов по категориям. Будет публичная витрина».

Плавающие сроки запуска

Заявления о необходимости перезапуска реестра российского ПО впервые прозвучали в начале весны 2022 г. В частности, Максут Шадаев говорил о ней в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Максут Шадаев допускает возможность переноса сроков запуска реестра версии 2.0

Глава Минцифры утверждал, что полная переработка реестра будет завершена до конца 2022 г. Также он сообщил, что первая версия маркетплейса примет первых пользователей в мае 2022 г.

Теперь же Максут Шадаев перенес сроки запуска сервиса на середину лета 2022 г., не назвав более точные сроки. Но еще не факт, что все заработает именно в середине лета 2022 г. «Надеемся, что с середины лета мы эту витрину запустим, и она уже будет четко определять лидеров в каждой категории», – сказал глава Минцифры.

Консорциум Минцифры

Со слов Шадаева, Минцифры собирается собрать консорциум, состоящий из различных российских предприятий, лидирующих в своих сферах, которые обязательно будут представлены в маркетплейсе. «Мы очень верим в консорциумы заказчиков, мы их всячески приветствуем. Планировали строить работу сейчас по 10 отраслям, определим внутри каждой якорных заказчиков и будем работать с ними: узнаем, что им не хватает, какие решения заменить», – сказал министр, добавив, что Министерство будет финансировать их консорциум грантами.

Россию захлестнула волна маркетплейсов

Новое творение Минцифры стало третьим по счету отечественным магазином приложений, подробности о котором появились в мае 2022 г., и вторым, с разработкой которого Министерство связано напрямую.

В середине мая 2022 г. в России начал свою работу магазин NashStore, призванный заменить собой американский Google Play на платформе Android. Его запуск сопровождался многочисленными сбоями, мешающими пользоваться им в полной мере. К тому же, как сообщал CNews, сервис хоть и российский, но на день запуска он базировался на серверах британской компании CloudFlare.

Вторым маркетплейсом стал проект RuStore, разработанный при участии Минцифры и холдинга VK, ранее носившего название Mail.ru Group. Его можно считать национальной заменой Google Play.

Власти заговорили о необходимости создания полноценного российского аналога Google Play в марте 2022 г., когда Россия погрязла в международных санкциях, к которым присоединилась и Google. CNews писал, что запуск RuStore состоялся 25 мая 2022 г. На момент публикации материала пользователям была доступна его публичная бета-версия. Отличительная особенность сервиса – повышенное внимание к безопасности. В него интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK, плюс при необходимости приложения также будут анализироваться решением класса «песочница» – инструментом для поведенческого анализа файлов и обнаружить продвинутые угрозы.