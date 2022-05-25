Разработчики RuStore обещают пользователям полную безопасность. Приложения будут прогонять через «песочницу»

VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore. Разработчики говорят, что платформа будет полностью безопасна для пользователей. В бета-версию уже интегрировали системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. При необходимости приложения также будут анализироваться решением класса «песочница» — инструментом для поведенческого анализа файлов и обнаружить продвинутые угрозы. Правда анализировать там пока практически нечего. На платформе около 100 приложений.

Бета-версия уже запущена

VK совместно с Минцифры разработали и запустили бета-версию магазина приложений RuStore. Пока она доступна для пользователей гаджетов под управлением операционной системы Android. Об этом CNews рассказали в VK. Разработчики говорят, что платформа будет полностью безопасна для пользователей. В бета-версию уже интегрировали системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. Решения «Лаборатории Касперского» будут помогать модерировать загружаемые приложения — проверять их на отсутствие вредоносного кода.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий рассказал CNews, что проверка приложений необходима для выявления разных киберугроз, включая троянские программы, нежелательное рекламное, шпионское и фишинговое программное обеспечение.

Для этого применяются новейшие защитные технологии компании, в том числе на базе машинного обучения. При необходимости приложения также будут анализироваться решением класса «песочница» — инструментом, который позволяет в процессе исследования провести поведенческий анализ файлов и обнаружить продвинутые угрозы. CNews направил запрос «Лаборатории Касперского».

VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore

Кстати, название магазина приложений RuStore созвучно с re:Store — брендом и одноименным названием розничной сети монобрендовых специализированных магазинов формата Apple Premium Reseller в России и Европе.

Пока на платформе всего 100 приложений

На старте бета-версии пользователям доступно всего порядка 100 приложений. В их числе сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры и другое. Количество приложений в магазине растет ежедневно. Для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK.

Согласно дорожной карте проекта планируется, что летом 2022 г. в RuStore интегрируют платформу push-уведомлений, платежную систему, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты. CNews попытался выяснить, какая именно платежная система будет встроена в RuStore, однако в пресс-службе VK отказались от комментариев, подчеркнув, что другие подробности появятся позже.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство провело большую подготовительную работу, как с точки зрения законодательного регулирования, так и с точки зрения создания благоприятных условий для совместной работы лидеров российской ИТ-индустрии над этим проектом.

Работу над магазином возглавляет команда VK, которая в партнерстве с другими ИТ-компаниями создает его как коммерческий проект, без государственного финансирования.

Другие аналоги Google Play

RuStore – не единственный отечественный магазин приложений. 16 мая 2022 г. в России запустили платформу NashStore для платформы Android. Это проект АНО «Цифровые платформы». На момент запуска его стабильность оставляла желать лучшего – магазин работал крайне медленно или вовсе открывался. Впервые о работе над NashStore стало известно 29 марта 2022 г. Его закрытый бета-тест для разработчиков начался 9 мая 2022 г., спустя еще несколько дней он стал доступен обычным пользователям.

Кроме того, 24 мая в Telegram-канале правительства появился пост о том, что оно приняло решение о создании российского аналога магазина приложений. Отмечалось, что «продавать свои программы» там смогут как российские, так и зарубежные разработчики.

«Практика внедрения ГЛОНАСС и платежной системы "Мир" показала правильность такого подхода. Это может стать еще одним элементом обеспечения технологической независимости страны, о которой также говорил глава государства», – отмечал Михаил Мишустин.

После появления сервис будет в обязательном порядке предустанавливаться на все новые устройства, как на ввозимые из-за рубежа, так и на произведенные непосредственно в России.