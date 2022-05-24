CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Тендеры Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
|

Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

С 1 января по 15 мая 2022 г. в России сорвалось в пределах 9500 ИТ-госзакупок на 27 млрд руб. Эксперты винят во всем санкции и их последствия – проблемы с логистикой и отток ИТ-кадров за рубеж, в результате которого больше всего провальных госзакупок, как по количеству, так и по деньгам, оказалось в сфере проектирования и разработки ИТ-решений.

ИТ-госзакупки подкосили санкции

Количество незавершенных российских госзакупок в сфере ИТ за первые четыре с половиной месяца 2022 г. вплотную приблизилось к 10 тыс., пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет электронной торговой площадки «РТС-тендер». Документ учитывает только закупки, осуществляемые в рамках закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно этому отчету, в ИТ-сфере в период 1 января по 15 мая 2022 г. в России не состоялось 9500 госзакупок на общую сумму свыше 27 млрд руб. С одной стороны, число колоссальное, и на него явным образом повлияли антироссийские санкции, суммарное число которых показало невероятный рост после 24 февраля 2022 г.

С другой стороны, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. значительной разницы по числу незавершенных ИТ-госзакупок нет как по количеству, так и по деньгам. Годом ранее в России таковых госзакупок было в пределах 9000, а их сумма составила 24 млрд руб.

Где сконцентрированы проблемы

В отчете «РТС-тендера» сказано, что из несостоявшихся 9500 госзакупок в сфере ИТ около 1100 относятся к телеком-услугам. Еще 704 конкурса, завершившихся ничем – из области тестирования ИТ-решений, а другие 1800 – из сферы услуг по управлению компьютерным оборудованием.

zak600.jpg
Закупка ИТ-решений для госсектора в сложившихся условиях оказалась крайне трудновыполнимой задачей

Антирекордсменом в данном случае выступает область проектирования и разработки ИТ. Здесь сорвалось свыше 2000 тендеров, то есть приблизительно одна пятая от общего числа. В денежном выражении ее доля еще выше – 9 млрд руб. или одна треть. При этом в деньгах рост составил 56% год к году.

В «РСТ-тендере» не сомневаются, что такие показатели являются результатом массового бегства ИТ-специалистов за рубеж. «Это связано с общим оттоком ИТ-специалистов, а также уходом или частичным закрытием проектов иностранными компаниями. Качественных отечественных программных решений мало», – заявил изданию гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков.

CNews писал, что в феврале и марте 2022 г. из России уехали десятки тысяч ИТ-работников. Они разъехались по всему миру, но значительная их часть выбрала для нового места жительства ближнее зарубежье. По прогнозам аналитиков, в апреле 2022 г. из России должны были отбыть еще свыше 100 тыс. ИТ-специалистов. На момент публикации материала подтвердить или опровергнуть их было нельзя ввиду отсутствия статистики.

Дело не только в релокации

Невозможность завершить тендеры, по крайней мере, в сфере проектирования и разработки ИТ-решений, связана не только с желанием ценных ИТ-кадров жить в странах с более стабильной экономической и геополитической ситуацией. Как сообщил изданию председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов, на это прямым образом влияет и ситуация с логистикой в стране.

С его слов, госзакупки в данной области подразумевают «как выполнение работ по написанию или адаптации ПО, так и закупку вычислительной техники и другого оборудования, на котором система будет работать». «Вот тут и проблема – оборудования нет, поэтому за подряд мало кто берется», – сказал Алексей Смирнов.

Мнение Смирнова разделяют и представители российского ИТ-рынка. Один из неназванных его участников заявил изданию, что сейчас ни у кого нет желания давать гарантии на поставку «железа», поскольку никто не понимает, «где его купить и как ввезти». Источник подчеркнул, что влияние на это оказывают и санкции, и проблемы с логистикой, а также глобальная нехватка полупроводников, ставшая следствием пандемии коронавируса COVID-19.

Свое пагубное влияние оказывает и нынешнее состояние российской экономики. В перечне факторов, за счет которых растет рост сорвавшихся ИТ-госзакупок, Алексей Смирнов назвал растущую инфляцию в России. «Подрядчик фактически рискует потратить на выполнение работ больше денег, чем он получит по факту исполнения контракта», – сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Он тоже считает, что срыв ИТ-госзакупок – это результат в первую очередь общего экономического кризиса. По прогнозам Бегтина, в ближайшей перспективе улучшений ждать не стоит – показатели будут ухудшаться как минимум в течение года. «Многие продукты невозможно импортозаместить не то что быстро, а вообще», – считает Бегтин. Он добавил, что свою лепту в сокращение числа успешно завершенных ИТ-госзакупок вносят сокращение бюджетов и «чрезмерная сложность самого процесса госзакупок».

Общая картина не лучше

В России по тем или иным причинам госзакупки срываются не только в сфере ИТ. Как сообщал CNews, по итогам I квартала 2022 г., завершившегося 31 марта 2022 г., в России не состоялось 73 тыс. госзакупок.

По сравнению с I кварталом 2021 г. прирост оказался 54-процентным в количественном выражении. С точки зрения денег рост еще более внушительный – 138% год к году. В сумме в стране за отчетный период сорвалось госзакупок на 293 млрд руб.

В первую очередь на такой результат повлияла невозможность импорта того или иного товара иностранных компаний в связи с антироссийскими санкциями, наложенными в феврале и марте 2022 г. из-за спецоперации на Украине. Свою лепту внес и хаотичный рост цен из-за геополитической обстановки в мире и падения (на тот период) курса рубля по отношению ко всем основным валютам мира. В результате поставщики решили просто не выходить на тендер.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи

Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором

Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

Путин распорядился создать госсистему защиты информации России и назвал три главные задачи национальной ИБ

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще
CNEWS TV
Создатель «убийц флагманов» собрал недорогой «турбированный»...
Опасный конкурент Xiaomi начал поставки планшетов в Россию
«Яндекс» выпустил второе поколение своего самого первого...
До России добрался суперфлагманский смартфон Xiaomi с топовым...