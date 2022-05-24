CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника
|

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Минцифры России предложило облегчить ИТ-компаниям процесс получения получения налоговых льгот в условиях санкций. Теперь на господдержку смогут претендовать компании с профильной выручкой на уровне 70%, а число их сотрудников может быть меньше семи человек. С таким обращением к регулятору обратились представители отрасли.

Упростят на 20 миллиардов рублей

В России смягчат требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот, сообщили CNews в аппарате замминистра цифрового развития России Максима Паршина. С предложением об упрощении процедуры Минцифры выступило после того, как к такой просьбой к чиновникам обратились представители ИТ-отрасли.

Совместно с Минфином России регулятор подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение требования по профильной ИТ-выручке, необходимой для получения льгот, до 70% вместо 90%. Также на господдержку смогут претендовать аккредитованные при Минцифры компании, численность которых меньше семи человек — таким был порог минимальной численности работников до сих пор.

Кроме того, льготы будут распространяться на новые виды ИТ-деятельности: услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, предоставление платного доступа к контенту, в том числе по подписке. Смогут получить налоговые льготы также компании, оказывающие образовательные услуги с использованием онлайн-платформ и те организации, что разрабатывают и продают российские программно-аппаратные комплексы.

moscowcity6002.jpg
Минцифры России предлагает давать налоговые льготы ИТ-компаниям с профильной выручкой 70% вместо 90%

Предложения оформлены в виде законопроекта и внесены Минфином на рассмотрение комиссии Правительства России по законопроектной деятельности, документ имеется в распоряжении CNews. В пояснительной записке к документу оговаривается, во сколько обойдутся федеральному бюджету корректировки в Налоговый кодекс: расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы.

Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам

Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли вправе претендовать на пониженные страховые взносы в размере 7,6% вместо 14% и налог на прибыль на уровне 3% вместо 20%. Ранее, чтобы получить налоговую поддержку, организации должны были соответствовать ряду критериев. Не менее 90% доходов компания должна была получать от разработки софта и баз данных, быть аккредитованной при Минцифры и иметь штат из семи и более работников.

В апреле 2022 г. ИБ-компании потребовали от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа». ИБ-компании не могли получать льготы ни по линии Минцифры, так как не дотягивали в доле выручки от ПО до 90%, ни по линии Минпромторга, так как выручка по электронике тоже не достигала этого уровня. Представители отрасли жаловались не только на отсутствие поддержки, но и то, что коллеги-льготники «хантят» их сотрудников.

Льготами также не могли воспользоваться ИТ-компании, являющиеся разработчиками и производителями законченных продуктов в виде программно-аппаратных средств, например, роутеров, маршрутизаторов и средств защиты информации.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи

Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором

Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Показать еще

Наука

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне
Показать еще
CNEWS TV
Создатель «убийц флагманов» собрал недорогой «турбированный»...
Опасный конкурент Xiaomi начал поставки планшетов в Россию
«Яндекс» выпустил второе поколение своего самого первого...
До России добрался суперфлагманский смартфон Xiaomi с топовым...