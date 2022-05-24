Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Минцифры России предложило облегчить ИТ-компаниям процесс получения получения налоговых льгот в условиях санкций. Теперь на господдержку смогут претендовать компании с профильной выручкой на уровне 70%, а число их сотрудников может быть меньше семи человек. С таким обращением к регулятору обратились представители отрасли.

Упростят на 20 миллиардов рублей

В России смягчат требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот, сообщили CNews в аппарате замминистра цифрового развития России Максима Паршина. С предложением об упрощении процедуры Минцифры выступило после того, как к такой просьбой к чиновникам обратились представители ИТ-отрасли.

Совместно с Минфином России регулятор подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение требования по профильной ИТ-выручке, необходимой для получения льгот, до 70% вместо 90%. Также на господдержку смогут претендовать аккредитованные при Минцифры компании, численность которых меньше семи человек — таким был порог минимальной численности работников до сих пор.

Кроме того, льготы будут распространяться на новые виды ИТ-деятельности: услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, предоставление платного доступа к контенту, в том числе по подписке. Смогут получить налоговые льготы также компании, оказывающие образовательные услуги с использованием онлайн-платформ и те организации, что разрабатывают и продают российские программно-аппаратные комплексы.

Минцифры России предлагает давать налоговые льготы ИТ-компаниям с профильной выручкой 70% вместо 90%

Предложения оформлены в виде законопроекта и внесены Минфином на рассмотрение комиссии Правительства России по законопроектной деятельности, документ имеется в распоряжении CNews. В пояснительной записке к документу оговаривается, во сколько обойдутся федеральному бюджету корректировки в Налоговый кодекс: расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы.

Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам

Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли вправе претендовать на пониженные страховые взносы в размере 7,6% вместо 14% и налог на прибыль на уровне 3% вместо 20%. Ранее, чтобы получить налоговую поддержку, организации должны были соответствовать ряду критериев. Не менее 90% доходов компания должна была получать от разработки софта и баз данных, быть аккредитованной при Минцифры и иметь штат из семи и более работников.

В апреле 2022 г. ИБ-компании потребовали от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа». ИБ-компании не могли получать льготы ни по линии Минцифры, так как не дотягивали в доле выручки от ПО до 90%, ни по линии Минпромторга, так как выручка по электронике тоже не достигала этого уровня. Представители отрасли жаловались не только на отсутствие поддержки, но и то, что коллеги-льготники «хантят» их сотрудников.

Льготами также не могли воспользоваться ИТ-компании, являющиеся разработчиками и производителями законченных продуктов в виде программно-аппаратных средств, например, роутеров, маршрутизаторов и средств защиты информации.