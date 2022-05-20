Путин распорядился создать госсистему защиты информации России и назвал три главные задачи национальной ИБ

Президент России Владимир Путин призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности страны. Для этого он поручил Правительству усовершенствовать механизмы обеспечения безопасности критической информационной структуры, повысить защищенность госинформсистем, а также перейти на отечественную технику, технологии, программы и продукты. Помимо этого, Президент предложил создать государственную систему защиты информации.

Усиление национальной информбезопасности

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности 20 мая 2022 г. призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности страны. призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности страны. Президент отметил, что количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру постоянно растет, особенно после начала специальной военной операции.

«Киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалилась, — подчеркнул Владимир Путин. — В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы».

Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется, отметил Президент России. В этой связи он предложил создать государственную систему защиты информации. Помимо этого, Путин поручил скоординировать создание современной российской электронной компонентной базы страны в короткий срок для обеспечения технологического суверенитета.

На заседании Совета безопасности также обсуждался проект основ госполитики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России. В рамках него президентом были поставлены три важнейших задачи для обеспечения безопасности страны.

Три задачи Путина по ИБ

По словам Президента, координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, а персональная ответственность за решение данных вопросов должна быть возложена на руководителей организаций.

Путин поручил Правительству усилить меры по защите информбезопасности России

Для усиления информационной безопасности и технологического суверенитета страны Владимир Путин сформулировал три важных задачи. Первая заключается в усовершенствовании механизмов обеспечения безопасности КИИ России. Вторая состоит в повышении защищенности государственных информационных систем.

Третьей ключевой задачей станет переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты. Владимир Путин напомнил, что с 2025 г. использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено. По его словам, нужно разработать и внедрить свое технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов. Для этого будут широко задействованы инструменты и ресурсы нацпрограммы «Цифровая экономика».

Отказ от зарубежных средств защиты информации

С 31 марта 2022 г. в России запрещено покупать иностранное программное обеспечение для объектов КИИ страны. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Запрещено также оплачивать услуги, необходимые для использования этого ПО — однако есть оговорка о том, что эту необходимость можно согласовать с федеральными органами власти. Непосредственное использование зарубежного ПО на принадлежащим им объектам критической информационной инфраструктуры полностью запрещается с 1 января 2025 г. — на импортозамещение дается почти три года.

К объектам КИИ относятся критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. При этом к субъектам КИИ относятся гос организации, транспорт, телекоммуникации, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленность и пр.