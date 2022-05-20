Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы

Сбербанк продал целый ряд своих «цифровых» активов: «Центр речевых технологий, «Эвотор», интернет-кинотеатр Okko, музыкальную платформу Zvooq и SberCloud. Возможно, банк таким образом хочет вывести их из-под действия введенных против него санкций.

Сбербанк перестал быть владельцем ряда «цифровых» «дочек»

Структуры Сбербанка вышли из капитала своих «цифровых» активов. Такая запись появилась в ЕГРЮЛ, Едином государственном реестре юридических лиц. Речь идет об ООО «Звук», «Кинофон», «Окко», «Окко Спорт», «Облачные технологии» и «Центр речевых технологий» (ЦРТ).

Их новым владельцем стала АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных. В свое время она была уполномоченным лицом «ВТБ Регистратора», сообщило агентство «Интерфакс».

Представители Сбербанка заявили CNews, что Сбербанк пересматривает свое акционерное участие в ряде активов. «В настоящий момент Сбербанк не является акционером компании Okko, SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ, - заявили в банке. – Сделка совершена на рыночных условиях. Сбербанк сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей».

Чем известны «Эвотор», ЦРТ и SberCloud

«Эвотор» - разработчик решений для автоматизации торговли в сегменте малого бизнеса. Компания разрабатывает ПО, облачные сервисы и оборудование для торговых точек, а также имеет статус оператора фискальных данных (ОФД).

Сбербанк продал целый ряд своих «цифровых» активов

Компания была создана группой «Атол» и экс-президентом платежной системы Qiwi Андреем Романенко. В конце 2020 г. Сбербанк увеличил свою долю в «Эвоторе» с 29% до 69%, потратив на это 2,1 млрд руб.

«Центр речевых технологий» разрабатывает решения в области синтеза и распознавания речи, голосовых систем учета и биометрии. В 2011 г. акционером компании стал Газпромбанк. В 2019 г. контрольный пакет акций компании был приобретен Сбербанком.

SberCloud занимается облачными услугами, включая управление облачной платформой для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения на базе суперкомпьютеров «Кристофари» и «Кристофари Neo». Также компания владеет сервисом хранения файлов «СберДиск.»

Компания была создана в 2017 г. Первоначально проект развивался совместно с системным интегратором «Ай-Теко», но затем Сбербанк вышел из партнерства и стал заниматься облачным направлением самостоятельно.

Чем известны Okko и Zvooq

Интернет-кинотеатр Okko (ООО «Окко») запускался в недрах телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota) и первоначально назывался Yota Play. Впоследствии он был переименован в Okko и стал частью интернет-холдинга «Рамблер», который в 2019-2020 гг. был поглощен Сбербанком.

Также кинотеатр занимается трансляцией спортивных мероприятий, для этого было создано юридическое лицо «Окко Спорт». ООО «Кинофон» было создано «Рамблером» для продажи билетов в кинотеатры.

Стриминговый сервис Zvooq (ООО «Звук») был создан в 2010 г. в недрах холдинга Dream Industries. Позднее холдинг пережил конфликт акционеров и перешел под контроль интернет-ритейлера Ulmart, который также столкнулся с конфликтом акционеров и был признан банкротом. К 2017 г. Zvooq оставался единственным активом Dream Industries. В 2020 г. его приобрел Сбербанк и перезапустил сервис под брендом «Сберзвук».

Как Сбербанк развивал свою экосистему

В последние годы Сбербанк активно занимался развитием своей цифровой экосистемы. Помимо вышеупомянутых активов, было приобретены платформа «Работа.ру», маркетплейс iGoods (стал базой для «СберМегаМаркет»), служба доставки Sniptor (стала базой для службы доставки «СберЛогистика»), фармацевтическую площадку Eapteka (стала базой для «Сбер Еаптека) и др. Были запущены и новые проекты, такие, как разработчик игр SberDevices и разработчик «умных» устройств SberGames.

Также вместе с холдингом VK было создано совместное предприятие по развитию offline-2-online-сервисов, в которое входили агрегатор такси «Ситимобил», каршеринговый сервис YouDrive, службы доставки еды из ресторанов Delivery Club и «Кухня на районе», службы доставки продуктов «Самокат» и «Сбермаркет» и т.д.

Сбербанк также создал подписку «Сберпрайм», обладатели которой могли получать скидки при работе с различными сервисами экосистемами. Курировал «цифровые» проекты Сбербанка его бывший первый вице-президент Лев Хасис.

Санкции против Сбербанка и их последствия

Однако с началом специальной военной операции России на Украине в отношении Сбербанка были введены санкции в США и Великобритании. Также Великобритании ввела персональные санкции против Льва Хасиса, главы Сбербанка Германа Грефа и первого зампредседателя банка Александра Ведяхина (курирует, в том числе, искусственный интеллект).

После этого из компании ушел ряд топ-менеджеров, включая Хасиса, директора по цифровой трансформации Даниила Рафаловского, руководителя направления SberGames Алису Чумаченко, руководителя SberDevices Константина Круглова и т.д.

Сервис «Сберзвук» был переименован в «Звук», а «Сбер Еаптека» - в «Еаптека». Кроме того, Сбербанк вместе с холдингом VK приняли решение о закрытии «Ситимобил», однако в последний момент данный актив был приобретен сервисом «Грузовичок». Нынешняя продажа «цифровых» активов банка также может связана с введенными санкциями.