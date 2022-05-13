«Ростелеком» захотел стать монопольным поставщиком в госсектор зарубежных серверов и СХД

Единый поставщик «железа»

«Ростелеком» предложил себя в роли единого поставщика зарубежной вычислительной техники в рамках госзакупок. Предполагается, что серверы и системы хранения данных (СХД) будет поставлять аффилированная структура компании. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники на ИТ-рынке.

Утверждается, что данная инициатива продвигалась в Правительство через одного из замглавы Минцифры. По задумке, у «Ростелекома» должна появиться монополия на поставку в госсектор серверов, СХД и облачных сервисов, утверждает собеседник издания, близкий к министерству. «Компания хотела стать единым оператором серверной инфраструктуры в России, но участникам рынка идея не понравилась, ее раскритиковали крупнейшие ИТ-компании, включая "Ланит" и "Крок"», — говорит он.

О предложении «Ростелекома» слышал и топ-менеджер российского производителя серверов и СХД. Несмотря на критику крупных ИТ-компаний, предложение еще обсуждается, утверждает источник издания. По его словам, «Ростелеком» предлагал осуществлять поставки техники не только в госсектор, но и бизнесу.

Идея пока не поддерживается

Представители Минцифры сообщили «Коммерсанту», что об инициативе «Ростелекома» не знают. Мало того, в министерстве не поддерживают идею единого поставщика вычислительной техники в рамках госзакупок.

«Ростелеком» предложил себя в роли единого поставщика вычислительной техники

В 2019 г. «Ростелеком» был назначен единственным поставщиком сервисов для «Гособлака» (это позволяло закупать услуги оператора без проведения торгов). Сейчас поставщиком таких услуг выступает и SberCloud. «Прорабатывается вопрос об участии в программе и других центров обработки данных», — утверждают в Минцифры.

Если «Ростелеком» станет единым поставщиком, это может создать серьезный риск включения в санкционные списки не только самого оператора, но и всех его партнеров, поясняет представитель компании, участвовавшей в обсуждении предложения. Еще один минус этого предложения заключается в отсутствии гибкости в схемах платежей и поставок, которые могли бы предложить другие участники рынка, добавляет он.

В «Ростелекоме», «Кроке» и «Ланите» отказались комментировать «Коммерсанту» ситуацию. Представители Минпромторга переадресовали вопросы издания в Минцифры. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко «Коммерсанту» не ответили.

Единый поставщик

В середине марта 2022 г. стало известно, что Правительство рассматривает вариант, при котором закупки компьютеров и телеком-оборудования будет осуществлять одна организация. Данная инициатива прописана в проекте плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Об этом писал РБК.

Эксперты раскритиковали инициативу. По их мнению, единый поставщик упростит Западу применение санкций, поскольку отслеживать консолидированный поток товаров будет проще.

Ситуация на рынке серверов и СХД

После ухода крупнейших иностранных вендоров, включая Lenovo, HP и Huawei, на российском рынке возник дефицит вычислительной техники. В апреле 2022 г. VK (ранее известная как Mail.ru Group) попросила Минцифры помочь в закупке нескольких десятков тысяч единиц серверного оборудования.

Участники рынка тогда отмечали, что купить технику иностранного производства невозможно. При этом запасы российских производителей «железа» тоже на исходе.

Тогда же представители министерства отметили, что совместно с Минпромторгом принимают меры «по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».