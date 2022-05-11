В России формируется пул закупщиков зарубежного «железа», в том числе «серого»

Минцифры формирует пул вендоров для закупки необходимого объема серверов для отечественных ИТ-компаний. Решение приняли на фоне дефицита серверов и систем хранения данных на российском рынке из-за санкций. На проблемы с закупками «железа» неоднократно жаловались крупнейшие представители отрасли.

Минцифры поможет с закупками

Министерство цифрового развития обещает отечественным ИТ-компаниям помочь с закупкой серверов, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Регулятор сейчас формирует пул вендоров-провайдеров, которые закупят нужное количество серверов.

Где именно планируется проводить закупки, не уточняется. Можно предположить, что власти нацелены на азиатские страны, в первую очередь на Китай.

«Будет возможность приобретения техники, в том числе по обратному импорту, для этого выделены достаточные средства», — отметил Чернышенко.

Под обратным импортом принято подразумевать ввоз продуктов, произведенных зарубежным филиалом фирмы, обратно в страну, где находится головная компания. Однако Чернышенко, вероятно, имел в виду параллельный (он же серый) импорт, который власти легализовали в конце марта 2022 г. на фоне ухода из России ряда зарубежных компаний. Такой импорт подразумевает ввоз в Россию товаров без какого-либо согласия на то со стороны правообладателя. В конце апреля 2022 г. Минпромторг составил список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию.

Минцифры готовит список провайдеров для закупки серверов для российских ИТ-компаний

В рамках новых закупок, о которых рассказал чиновник, из федерального бюджета также направят субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам на покупку серверов. Подробности этого вида поддержки пока не разглашаются.

Поддержать российскую ИТ-отрасль регулятор решил на фоне нехватки серверного оборудования, с которой уже столкнулись российские компании.

Первой пожаловалась VK

Дефицит серверов и комплектующих для них в ближайшие 3-6 месяцев России предрекали еще в середине марта 2022 г. Дело в том, что в стране нет собственного производства большей части комплектующих, а поставки процессоров AMD и Intel были прекращены из-за военной спецоперации России на Украине. Среди производителей серверного оборудования также доминируют американские компании IBM, Oracle, Cisco и Hewlett-Packard, которые тоже свернули поставки.

В конце апреля VK, ранее известная как Mail.ru Group, попросила Минцифры помочь в закупке серверного оборудования. Компания сообщала, что нуждается в «десятках тысяч серверов», которые нужны для текущей работы сервисов и масштабирования ИТ-инфраструктуры.

В финансовом отчете за I квартал 2022 г. группа компаний VK также отмечала, что ей грозят сбои и прекращение работы ряда сервисов и услуг, если инфраструктура страны не сможет удовлетворить возросший спрос на поставки сетевых и серверных мощностей. Позже стало известно о проблемах с «железом» у «Яндекса».

Минцифры после получения письма из VK сообщило, что принимает совместные с Минпромторгом меры, чтобы обеспечить госсектор и коммерческие компании вычислительной техникой. При этом Минпромторг заявлял журналистам, что нагнетать обстановку не нужно, и все российские ИТ-компании работают в штатном режиме без проблем с серверами на складах.

Чем грозит нехватка серверов?

Дефицит серверов в перспективе может привести к целому ряду проблем для компаний из госсектора, финтеха и других высокотехнологичных отраслей.

Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев объяснил CNews, что проблемы с «железом» вряд ли обернутся потерей данных — вопрос в том, где брать ресурсы для новых задач и проектов.

«Речь не столько о данных и их хранении, сколько о процессорах и “оперативке”, — отметил эксперт. — Из-за дефицита серверов пострадают сайты и всевозможные сервисы, поскольку для нагруженных систем необходим довольно большой запас ресурсов, которые сейчас заканчиваются. Сегодня в больших объемах стало очень сложно приобретать дополнительные сервисы и системы хранения данных — не слишком понятно, где их брать на рынке».

Гендиректор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович отметил в разговоре с CNews, что дефицит вычислительных ресурсов, включающих серверы, СХД, память, будет ощущаться буквально везде, так как это базовая инфраструктура.

«Список возможных последствий практически бесконечный, большинство привычных процессов окажется под угрозой, — говорит эксперт. — Однако одномоментной потери объемов вычислительных мощностей в любом случае не произойдет и апокалипсиса из-за кризиса с поставками “железа” ждать не стоит. Серверы работают в среднем три-пять лет, а могут и еще дольше, в этом отношении они — не бензин и не еда, сравнить их можно с дорогами и электричеством. Однако сокращение объема доступного “железа” сильно притормозит запуск и развитие запланированных проектов, а также повлияет на рынок через изменение подходов к эксплуатации оборудования».

Володкович выразил уверенность, что создание пула вендоров при Минцифры — это мера, которая позволит стандартизировать и упростить процесс закупок ИТ-оборудования.