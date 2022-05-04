В России началась выдача ИТ-шникам льготной ипотеки под 5%

240 млрд руб. на жилье ИТ-шникам

Глава Правительства России Михаил Мишустин объявил о старте программы льготной ипотеки для ИТ-шников. Заявление он сделал в среду на оперативном совещании с вице-премьерами. Постановление №805 от 30 апреля 2022 г., в котором подробно указаны условия программы, опубликовано на сайте правительства.

«По поручению Президента Правительство принимает меры для поддержки ИТ-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача – создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса», – объяснил Мишустин.

С 1 мая 2022 г. в стране начинают выдавать льготную ипотеку под 5% годовых для сотрудников ИТ-организаций, аккредитованных при Минцифры. Максимальный размер займа для регионов-миллионников составляет 18 млн руб., в остальных – 9 млн. руб. До конца 2024 г. в России планируется выдать около 50 тыс. кредитов на общую сумму 240 млрд руб.

Кто может получить льготную ипотеку

Получить кредит на покупку квартиры на выгодных условиях могут ИТ-шники с российским гражданством в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в компаниях, аккредитованных при Минцифры России. Полный список таких компаний, действующих и аннулированных, можно посмотреть на сайте Минцифры. Если аккредитации у компании нет, рекомендуется подать заявление на сайте «Госуслуги», чтобы она смогла воспользоваться мерами поддержки.

Однако получить льготную ипотеку смогут не все ИТ-специалисты. Зарплата сотрудников в последние три месяца перед заключением договора должна быть не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше миллиона жителей, и не менее 100 тыс. рублей – в остальных субъектах. На начальном этапе обсуждения меры поддержки Правительство России предлагало установить нижний порог дохода на уровне 200 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

Кроме того, заемщики за счет своих средств, маткапитала, средств финансовой помощи из региональных бюджетов или средств работодателя должны оплатить 15% стоимости квартиры.

Как отмечается в постановлении Правительства России от 30 апреля 2022 г., переоформить на новых условиях уже взятый ипотечный кредит нельзя. Льготная ипотека будет действовать для покупки жилья в строящихся многоквартирных домах и домах блокированной застройки – иными словами, мера поддержки действует лишь в отношении новострое, купить вторичное жилье у физлиц не получится. Потратить средства можно также на строительство дома и земельный участок.

Ставку по кредиту могут пересмотреть, если ИТ-шник уволится и за три месяца не найдет работу по специальности в другой аккредитованной компании.

Какие банки уже начали прием заявок

Оператором программы назначили акционерное общество ДОМ.РФ – этой организации из федерального бюджета выделят 1,5 млрд руб., чтобы она возместила банкам недополученные доходы по жилищным займам для ИТ-шников. На XX Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» директор Розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков заявил, что банк ДОМ.РФ начнет выдавать кредиты сразу после публикации правительством РФ постановления. Итоговый список банков, которые смогут выдавать займы, определят в течение месяца.

Однако некоторые российские банки анонсировали прием заявок на льготную ипотеку еще до того, как стали известны основные параметры программы. Так, 27 апреля 2022 г. предварительный прием начал Сбербанк. Аналогичные объявления ранее сделали банки «Открытие» и «Альфа-Банк», предлагая подать заявку на сайте.

О сложностях, с которыми могут столкнуться потенциальные заемщики, CNews рассказала Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи».

«Интерес к программе очень высок, однако, ряд потенциальных заемщиков сталкиваются с трудностями по предоставлению справки 2НДФЛ, а также не у всех официальные доходы отвечают требованиям программы, - отметила эксперт. - Многие интересуются также вариантами рефинансирования существующих ипотечных кредитов по этой программе».

По словам Решетниковой, самих заявок на оформление ипотеки подано еще немного, так как рынок только адаптируется к новому продукту. Расти спрос начнет, скорее всего, после майских праздников.

«Однако говорить о каком-то существенном влиянии на рынок вряд ли стоит, поскольку программа специфическая и имеет ограниченный круг потенциальных участников, - подчеркнула Решетникова. - Что касается слабых мест программы, на наш взгляд, необходимо снизить уровень дохода для участия в программе, поскольку не все потенциальные участники имеют необходимый уровень официального дохода. Плюс актуально расширять данную программу и на вторичное жилье, так как в некоторых городах России новостройки отсутствуют».

Ставка для всех остальных

До начала геополитического кризиса 24 февраля 2022 г. ставка по ипотеке для россиян находилась на уровне 10%. Сразу после она подскочила до 20%. 8 апреля Банк России, снизил ключевую ставку на 3 п.п., а 29 апреля еще на столько же — до 14% годовых. В большинстве банков кредиты на вторичное жилье сейчас предлагают по ставкам от 16,5%.

Также с 1 мая правительство России снизило ставку по льготной ипотеке на квартиры в новостройках для всех россиян с 12% до 9%. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для других регионов России – 6 млн руб.

Другие меры поддержки

Льготную ипотеку для ИТ-специалистов в России ввели наряду с другими мерами поддержки отрасли, пострадавшей после начала российской спецоперации на Украине. После 24 февраля 2022 г. страну покинули до 70 тыс. ИТ-специалистов, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме 26 марта.

Чтобы поддержать оставшихся ИТ-шников и вернуть уехавших, им предоставили отсрочку от службы в армии. Заявки уже поступили от 2 тыс. специалистов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на брифинге 26 апреля 2022 г. Чтобы победить кадровый голод в стране, иностранным ИТ-специалистам также упростили процедуру получения вида на жительство.