Слежка за россиянами выходит на совершенно новый уровень. За ними будут наблюдать даже в ночных клубах

Ночные клубы Москвы вынуждают интегрировать свои камеры наблюдения в городскую систему распознавания лиц. Этой системой пользуются спецслужбы. Владельцы клубов и баров, вероятнее всего, выполнят требования властей, но будут размещать камеры в темных местах, чтобы не потерять клиентов, не желающих, чтобы за ними следили.

Тусовщиков распознают по лицу

Ночные клубы Москвы получили распоряжение властей столицы по обязательному подключению своих видеокамер к Единому центру хранения данных мэрии Москвы (ЕЦХД), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Часть клубов была вынуждена сделать это еще в апреле 2022 г.

Причины, по которым власти столицы решили внедрить в городскую систему видеонаблюдения камеры в ночных клубах, на начало мая 2022 г. установлены не были. Но достоверно известно, что с их помощью будет осуществляться распознавание лиц, поскольку на базе ЕЦХД работает столичная система идентификации личности.

Как сообщил изданию один из управляющих ночными клубами и барами Москвы, установку камер наблюдения курирует префектура Центрального административного округа Москвы. С его слов, владельцев клубов и баров вынуждают ставить подпись под специальным гарантийным письмом, в котором прописаны сроки установки оборудования для видеонаблюдения.

По информации других источников издания, переговоры по внедрению в клубах и барах системы распознавания лиц владельцы таких заведений ведут с апреля 2022 г. Второй участник переговоров – мэрия Москвы.

Камеры начнут узнавать посетителей ночных клубов столицы прямо на входе в заведение

В первую очередь власти требуют подключить к системе распознавания лиц камеры на входах в заведения. «Клубам дают возможность интегрировать свои камеры с ЕЦХД, но для этого они должны соответствовать техническим параметрам, поэтому быстро реализовать проект не получается», – отметил источник «Коммерсанта».

Требования к оборудованию

Власти Москвы, помимо прочего, подготовили специальную методичку по подключению камер в ночных клубах к городской системе видеонаблюдения. Ее копии уже переданы владельцам заведений.

В документе разбираются, в том числе, и требования к системам видеонаблюдения клубах. В первую очередь камеры должны меть разрешение не ниже HD или 1280х720 пикселей, а частота кадров в секунду должна варьироваться от 15 до 25. Скорость передачи данных обязана составлять 1-4 Мбит/с.

Примечательно, что за полгода до ночных клубов аналогичную методичку получили и руководители московских торговых центров. В октябре 2021 г. столичная мэрия заставила их интегрировать свои камеры в городскую систему видеонаблюдения, чтобы вычислять нарушителей масочного режима. Что немаловажно, в середине марта 2022 г. по указу мэра Москвы Сергея Собянина ношение масок в общественных местах перестало быть обязательным.

Идея может не сработать

Внедрение в клубах городской системы распознавания лиц может нанести вред этому бизнесу, считает один из источников издания, поскольку в данном случае речь идет о передаче данных в систему, которой пользуются различные ведомства и спецслужб. «Для кого-то это станет препятствием для посещения заведений, а значит, сами клубы могут попытаться минимизировать риск потери клиентов», – отметил собеседник издания.

С его слов, владельцы клубов будут вынуждены выполнить требования властей, но лишь формально, и в итоге «саботировать проект мэрии». Например, они могут установить такие камеры в темных помещениях. «Владельцы развлекательных заведений и их клиенты заинтересованы в том, чтобы сохранить приватность визитов», – подытожил источник «Коммерсанта».

От камер не скрыться

Столичная система видеонаблюдения на начало мая 2022 г. состояла из более чем 213 тыс. камер. Каждая из них передает данные на накопители в ЕЦХД, а там доступ к ним может получить чуть ли не любое госведомство, включая МВД и его сотрудников.

Столичная система распознавания лиц растет год от года и нередко мимикрирует под сервисы, призванные упростить жизнь москвичам и гостям столицы. К примеру, CNews писал, что в октябре 2021 г. в столичном метро заработала система оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay. Камера определяет личность человека по его лицу, деньги за проезд списываются с его карты, после чего он может пользоваться подземкой.

В обозримом будущем FacePay появится и в наземном транспорте. С 28 апреля столичный Дептранс ведет набор тестировщиков этой системы.

Что до подключения к системе распознавания лиц камер коммерческих организаций, то власти начали обсуждать эту идею очень давно, утверждает источник «Коммерсанта». «Идея была в том, чтобы сначала ненавязчиво попросить госкомпании подключить свои камеры к системе, а затем прийти с этим предложением и к коммерческим организациям», – сказал он, добавив, что пандемийные 2020 и 2021 г. этот проект получил широкое развитие. «Обкатали на торговых центрах, а теперь, возможно, решили перейти и к ночным клубам», – отметил он.