CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года

Замглавы Минцифры Максим Паршин пообещал, что в России до конца 2022 г. должен появиться российский репозиторий проектов Open Source. Это будет аналог GitHub, который в последнее время крайне агрессивно настроен по отношению к своим российским пользователям. Подробности о хранилище Паршин раскрывать не стал, как и не назвал более точные сроки его запуска.

Российским программам – российский репозиторий

В России в ближайшие несколько месяцев появится отечественный репозиторий программ с открытым исходным кодом. Это пообещал лично замглавы Минцифры России Максим Паршин, заявив об этом в рамках Russia Open Source IT Summit в Казани.

Максим Паршин уточнил, что запуск сервиса, который заменит российским (и не только) разработчикам американский GitHub, заработает в течение 2022 г.

«Мы рассчитываем, что российский репозиторий, который с одной стороны будет в себе содержать и весь открытый код из других репозиториев глобальных, с другой стороны, таким образом, и будет интегрирован с другими ресурсами. С третьей стороны он будет всегда доступен для всех разработчиков внутри России. Так вот, этот ресурс, мы рассчитываем, что к концу года будет запущен», – отметил замминистра связи.

На момент публикации материала об отечественном Git-репозитории не было известно ровным счетом ничего. Нет данных ни о том, кто стоит за его разработкой, ни об инвестициях в проект, ни о том, кому достанется задача по его дальнейшему развитию. Нельзя исключать, что проект существует пока лишь на бумаге, а то и вовсе на словах.

Почему импортозамещение так важно

Проект GitHub работает с 2008 г. и разрабатывается в США. В мире есть схожий по своим возможностям сервис GitLab, за которым стоят выходцы из Украины Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов. Они запустили его в 2011 г.

gi600.jpg

Массовая блокировка россиян на GitHub переполнила чашу терпения властей

В России на конец апреля 2022 г. своего Git-сервиса не существовало, поскольку до конца февраля 2022 г. россияне могли без каких-либо ограничений пользоваться и GitHub и GitLab.

После начала спецоперации ситуация резко изменилась. С 2018 г. GitHub находится в собственности Microsoft, которая в марте 2022 г. на фоне антироссийских санкций ушла с российского рынка.

В середине апреля 2022 г. к санкциям присоединился и сам GitHub. CNews писал, что он начал без разбора блокировать аккаунты российских пользователей, и что счет забаненных профилей пошел на десятки. Они принадлежат как обычным разработчикам, так и крупным российским банкам. Владельцы некоторых профилей в дальнейшем сумели добиться разблокировки, но GitHub пока не спешит амнистировать оставшихся.

За GitLab подобного пока не замечено, но, вероятнее всего это лишь вопрос времени, с учетом конфликта России и Украины и национальности создателей ресурса. Кроме того, GitLab еще задолго до начала спецоперации проявлял нелюбовь к россиянам. Как сообщал CNews, в ноябре 2019 г. руководство сервиса строго-настрого запретило принимать в свой штат жителей России и заодно Китая. Решение было мотивировано напряженными отношениями этих стран с США.

Как Россия свой GitHub не сделала

О необходимости создания в России отечественного аналога GitHub и ему подобных репозиториев власти начали открыто говорить в начале 2020 г. Не исключено, что эта идея рассматривалась в кулуарах и раньше, но официальных тому подтверждений нет.

В январе 2020 г. о том, что России очень нужен свой GitHub, заявляли представители Минэкономразвития. Этим все и ограничилось – к разработке сервиса никто не приступил.

Спустя более полутора лет, в сентябре 2021 г., об этом же заговорил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Но и в этот раз дело с мертвой точки не сдвинулось, да и в целом в словах Мишутина не было никакой конкретики.

В начале февраля 2022 г., власти вновь вспомнили о российском репозитории проектов с открытым исходным кодом. На этот раз дело в свои руки взяло Минцифры, заявив о планах по проведению в России эксперимента по созданию такого хранилища. Тогда же был опубликован соответствующий проект постановления Правительства, в пояснительной записке к которому указывались сроки проведения данного мероприятия.

Согласно этому документу, Минцифры собирается инициировать эксперимент 1 мая 2022 г., а продлиться он должен до 30 апреля 2022 г. В теории, это совпадает со словами Паршина о том, что импортозамещенный GitHub заработает до конца 2022 г.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что Минцифры собирается разделить эксперимент на три основных направления. Первое подразумевает предоставление права использования свободно распространяемого ПО. Второе направление – это непосредственно создание национального репозитория и его наполнение ПО с открытым кодом. Под третьим направление понимается нормативное регулирование и методическая поддержка распространения свободного программного обеспечения.

Нельзя не отметить и тот факт, что в начале марта 2022 г. власти подготовили проект нового пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в числе которых было финансирование создания российского заменителя GitHub. Однако в итоговой версии проекта данной инициативы не оказалось.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Успешный производитель российского «железа» на замену Cisco чудом отвертелся от многомиллионного штрафа от властей

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Крупнейший добытчик газа на юге России переходит с ПО Microsoft на российские офис и почту

В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews

Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст

«Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2022 году

Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Xiaomi выпустила в России супердешевый антисанкционный смартфон
Возможности обновленного Яндекс.Трекера