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Крупнейший добытчик газа на юге России переходит с ПО Microsoft на российские офис и почту

Дочернее предприятие «Газпрома» переходит с Microsoft на российские офисные приложения и почту. В качестве отечественного аналога выбраны «Р7-офис» компании «Р7» и «Почта+», принадлежащая VK. Компании потребуется свыше 4,5 тыс. лицензий, чтобы заменить Microsoft Exchange и Microsoft Оffice.

Офис и почта «Газпрома»

Как выяснил CNews, входящая в «Газпром» компания «Газпром добыча Астрахань» переходит с решений Microsoft на российские офис и почту. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Тендер был опубликован 14 апреля 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки на него принимаются до 29 апреля. Итоги будут подведены 12 мая.

Согласно техническому заданию, компания закупает российский пакет офисных приложений «Р7-офис» компании «Р7» и лицензии на «Почту+» (принадлежит «ВК цифровые технологии» — подразделение VK). В документах говорится, что служба электронной почты компании реализована на базе ПО Microsoft Exchange 2013, в качестве офиса используется Microsoft Оffice.

«Газпром добыча Астрахань» ведет разработку Астраханского газоконденсатного месторождения и является крупнейшим газодобывающим предприятием на юге России.

Выбор решений

CNews ожидает от представителей «Газпрома» объяснений причин безальтернативной закупки товаров конкретных российских производителей. В техзадании среди требований к закупаемому ПО — только присутствие в едином реестре софта при Минцифры.

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«Газпром» переходит с Microsoft на российские «Р7-офис» «Почту+»

Согласно анализу госзакупок, «Газпром» уже закупал решения «P7 офис», также компания приобретала и «Почту+».

Будущий исполнитель по новому тендеру «Газпрома добыча Астрахань» должен осуществить миграцию с иностранных на российские решения. ПО должно быть развернуто на отечественной ОС Linux, говорится в документах. Заказчику требуется 2052 лицензии «Р7-офис», 2500 лицензий «Почта+» и техподдержка последней сроком на 1 год.

Импортозамещение ПО в «Газпроме»

В октябре 2021 г. структура «Газпрома», занимающаяся подземным хранением газа, выделила на закупку российских решений 150 млн руб. Среди объектов закупки — вышеупомянутый «Р7-офис», ОС Alt Linux компании «Базальт СПО» и коммуникационный сервер Communigate Pro компании Communigate Systems.

Также в октябре компания «Газпром флот» заказала консультационные услуги по подготовке плана перехода на преимущественное использование отечественного ПО. На эту работу было выделено 2,97 млн руб.

В ноябре «Газпром информ» (дочерняя ИТ-структура «Газпрома») выделила 52 млн руб. на закупку российских серверных ОС «Ред ОС» компании «Ред софт», а также систем управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis.

Кристина Холупова

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