Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз

Получить около 35 млн руб. за поставку ИТ-интегратору Минтранса предположительно первых лицензий на СУБД Postgres Pro сможет оператор коммерческого облака на базе ЦОДов «Росатома». Впрочем финансовые показатели у этой компании и так более чем позитивны. Ее выручка за год выросла в 106 раз.

«Атомдата» как поставщик СУБД

Как выяснил CNews, лицензии на российскую СУБД государственному ИТ-интегратору Минтранса и предприятий всей транспортной отрасли России поставит дочерняя структура «Росатома». В случае заказчика речь идет о компании «Защитаинфотранс Минтранса России», в случае поставщика — о компании «Атомдата», непосредственно входящей в «Росэнергоатом» (оператор атомных станций нашей страны).

В качестве СУБД выступает Postgres Pro — коммерческий продукт российской компании Postgres Professional, созданный на основе классической свободной PostgreSQL.

Напомним, в конце марта 2022 г. CNews писал о том, что «Защитаинфотранс» была готова потратить на рассматриваемое ПО 34,9 млн руб. Эта сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере компании, который был ею объявлен 25 марта 2022 г. в формате аукциона в электронной форме.

ИТ-интегратор Минтранса выбрал первого поставщика российской СУБД

Заявки от претендентов принимались до 11 апреля. Торги были намечены на 15 апреля, однако проводить их не пришлось. На тендер была подана всего одна заявка — вышеупомянутой «Атомдаты». На основании этого заказчик формально признал аукцион не состоявшимся и решил заключить договор с единственным претендентом «по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора».

После подписания соглашения «Атомдате» потребуется в течение 15 календарных дней передать заказчику 72 бессрочных лицензии на Postgres Pro AC Enterprise на одно ядро x86-64.

Что может импортозаместиться

Как ранее рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, Минтранс продуктами его компании раньше не пользовался.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в предыдущие годы «Защитаинфотранс» несколько раз покупала услуги по технической поддержке программного обеспечения Oracle, включая и СУБД этого вендора. В частности, в конце 2016 г. ТЗ компании на тендере включало упоминание 356 лицензий поддержки Oracle Database Enterprise Edition.

100-кратный рост бизнеса «Атомдаты»

По данным ЕГРЮЛ, АО «Атомдата» было образовано 11 марта 2020 г. Участниками общества изначально в равных долях выступили компания в структуре «Росэнергоатома» «Консист — оператор связи» и учрежденное кипрской структурой ООО «Линкей». С 7 октября 2021 г. сведения об участниках из баз скрыты.

По сайту компании можно понять, что она является оператором коммерческого облака на базе ЦОДов «Росатома». В частности, «Атомдата» располагает мощностями ЦОДа «Калининский», который находится в Удомле Тверской области вблизи Калининской АЭС. Кроме того, она имеет доступ к ЦОДу Xelent в Санкт-Петербурге

В марте 2021 г. CNews писал, что Xelent покупало АО «Атомдата-центр» — также подконтрольно «Росэнергоатому»; по всем признакам выступает родственным юрлицом рассматриваемого здесь АО «Атомдата». Xelent ранее принадлежал ООО «Стек дата нетворк», однако с сентября 2019 г. организация пребывала в процедуре банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ).

По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), по итогам 2021 г. выручка АО «Атомдата» выросла более чем на 10000%. В отчетный период она составила 398,8 млн руб., в то время как годом ранее достигла лишь 3,8 млн руб. Таким образом, показатели двух лет отличаются почти в 106 раз.

С параметрами прибыли у компании тоже произошел очевидный прогресс — организация перестала быть убыточной. Если по итогам 2020 г. она показала чистый убыток в 4,3 млн руб., то по итогам 2021 г. — чистую прибыль в 9,3 млн руб.

Уточнить у организации вопрос о конкретных причинах роста бизнеса, у CNews возможности не оказалось. На сайте компании отсутствует контактная электронная почта, а по номеру телефона накануне публикации материала никто не ответил.

К слову, у упоминавшегося выше АО «Атомдата-центр» финансовые показатели не столь позитивные. В 2021 г. его выручка составила 169,4 млн руб. при чистом убытке в 86,9 млн руб.

Чем занимается «Защитаинфотранс»

Целевым направлением развития «Защитыинфотранса» является разработка ИТ-проектов для транспортной отрасли России и их внедрение.

В 2018 г. предприятие стало одним из инициаторов включения нового отраслевого направления «Цифровой транспорт и логистика» в программу «Цифровая экономика Российской Федерации».