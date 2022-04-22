Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз
Получить около 35 млн руб. за поставку ИТ-интегратору Минтранса предположительно первых лицензий на СУБД Postgres Pro сможет оператор коммерческого облака на базе ЦОДов «Росатома». Впрочем финансовые показатели у этой компании и так более чем позитивны. Ее выручка за год выросла в 106 раз.
«Атомдата» как поставщик СУБД
Как выяснил CNews, лицензии на российскую СУБД государственному ИТ-интегратору Минтранса и предприятий всей транспортной отрасли России поставит дочерняя структура «Росатома». В случае заказчика речь идет о компании «Защитаинфотранс Минтранса России», в случае поставщика — о компании «Атомдата», непосредственно входящей в «Росэнергоатом» (оператор атомных станций нашей страны).
В качестве СУБД выступает Postgres Pro — коммерческий продукт российской компании Postgres Professional, созданный на основе классической свободной PostgreSQL.
Напомним, в конце марта 2022 г. CNews писал о том, что «Защитаинфотранс» была готова потратить на рассматриваемое ПО 34,9 млн руб. Эта сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере компании, который был ею объявлен 25 марта 2022 г. в формате аукциона в электронной форме.
Заявки от претендентов принимались до 11 апреля. Торги были намечены на 15 апреля, однако проводить их не пришлось. На тендер была подана всего одна заявка — вышеупомянутой «Атомдаты». На основании этого заказчик формально признал аукцион не состоявшимся и решил заключить договор с единственным претендентом «по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора».
После подписания соглашения «Атомдате» потребуется в течение 15 календарных дней передать заказчику 72 бессрочных лицензии на Postgres Pro AC Enterprise на одно ядро x86-64.
Что может импортозаместиться
Как ранее рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, Минтранс продуктами его компании раньше не пользовался.
Анализ сайта госзакупок показывает, что в предыдущие годы «Защитаинфотранс» несколько раз покупала услуги по технической поддержке программного обеспечения Oracle, включая и СУБД этого вендора. В частности, в конце 2016 г. ТЗ компании на тендере включало упоминание 356 лицензий поддержки Oracle Database Enterprise Edition.
100-кратный рост бизнеса «Атомдаты»
По данным ЕГРЮЛ, АО «Атомдата» было образовано 11 марта 2020 г. Участниками общества изначально в равных долях выступили компания в структуре «Росэнергоатома» «Консист — оператор связи» и учрежденное кипрской структурой ООО «Линкей». С 7 октября 2021 г. сведения об участниках из баз скрыты.
По сайту компании можно понять, что она является оператором коммерческого облака на базе ЦОДов «Росатома». В частности, «Атомдата» располагает мощностями ЦОДа «Калининский», который находится в Удомле Тверской области вблизи Калининской АЭС. Кроме того, она имеет доступ к ЦОДу Xelent в Санкт-Петербурге
В марте 2021 г. CNews писал, что Xelent покупало АО «Атомдата-центр» — также подконтрольно «Росэнергоатому»; по всем признакам выступает родственным юрлицом рассматриваемого здесь АО «Атомдата». Xelent ранее принадлежал ООО «Стек дата нетворк», однако с сентября 2019 г. организация пребывала в процедуре банкротства, поэтому продаваемый актив по сути находился под контролем ее кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк, ВЭБ).
По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), по итогам 2021 г. выручка АО «Атомдата» выросла более чем на 10000%. В отчетный период она составила 398,8 млн руб., в то время как годом ранее достигла лишь 3,8 млн руб. Таким образом, показатели двух лет отличаются почти в 106 раз.
С параметрами прибыли у компании тоже произошел очевидный прогресс — организация перестала быть убыточной. Если по итогам 2020 г. она показала чистый убыток в 4,3 млн руб., то по итогам 2021 г. — чистую прибыль в 9,3 млн руб.
Уточнить у организации вопрос о конкретных причинах роста бизнеса, у CNews возможности не оказалось. На сайте компании отсутствует контактная электронная почта, а по номеру телефона накануне публикации материала никто не ответил.
К слову, у упоминавшегося выше АО «Атомдата-центр» финансовые показатели не столь позитивные. В 2021 г. его выручка составила 169,4 млн руб. при чистом убытке в 86,9 млн руб.
Чем занимается «Защитаинфотранс»
Целевым направлением развития «Защитыинфотранса» является разработка ИТ-проектов для транспортной отрасли России и их внедрение.
В 2018 г. предприятие стало одним из инициаторов включения нового отраслевого направления «Цифровой транспорт и логистика» в программу «Цифровая экономика Российской Федерации».