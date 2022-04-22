Российским операторам связи обеспечат беспрепятственный доступ к государственным крышам и опорам

Для операторов связи могут ввести единые правила доступа к государственной инфраструктуре. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. В Минцифры сказали CNews, что концептуально поддерживают меру. Там уже разработали соответствующие законодательные изменения.



Единые правила

Правительство России обсуждает возможность введения единых правил доступа операторов связи к государственной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей связи, с обязательностью предоставления такого доступа. По данным «Коммерсанта», эта информация содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций, который 11 апреля 2021 г. был разослан министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Предложение поступило от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Ростелекома», отмечается в документе.

В пресс-службе Минцифры заявили CNews, что министерство проработало меры развития отрасли связи, предложенные РСПП. Минцифры концептуально поддерживает меру, направленную на создание единых правил доступа организаций связи к недвижимому имуществу, которое находится в государственной собственности, для размещения сооружений связи, сказали в ведомстве.

В частности, министерство разработало проект федерального закона о внесении изменения в статью 6 ФЗ «О связи». Он предполагает, что госорганы будут содействовать операторам при размещении инфраструктуры связи на объектах государственной собственности (в том числе муниципальной — городской). Законопроект также предусматривает, что правительство России, субъекты и органы местного самоуправления самостоятельно будут определять правила взаимодействия с операторами при размещении инфраструктуры.

Правительство вернулось к идее размещения оборудования связи на гособъектах по единым правилам

При этом оптимальным представляется использование для размещения объектов недвижимости, которые находятся в собственности субъектов России и муниципалитетов, подчеркнули в Минцифры.

«Сейчас отсутствие единообразных правил для размещения сооружений связи на имуществе субъектов России и органов муниципального самоуправления влияет на оказание услуг связи и увеличивает сроки заключения и исполнения договоров. — отметили в министерстве. — Наличие единой прозрачной процедуры размещения объектов связи упростит доступ к новым площадкам, а также будет способствовать активному участию региональной и муниципальной власти в цифровом развитии территорий».

Инициатива не нова

Правительство обсуждает возможность упрощения доступа операторов к объектам государственной собственности с 2015 г. Соответствующие поправки к закону «О связи» Минцифры готовило еще при Николае Никифорове, который тогда возглавлял министерство. Через год после этого ФАС обращалась в Минэкономики, предложив изменить стандарт конкуренции в субъектах страны для решения проблемы доступа операторов к госинфраструктуре.

В пресс-службе «Мегафона» сказали CNews, что поддерживают инициативу. «Проблемы доступа к государственной инфраструктуре выражены в отсутствии единого порядка, позволяющего на недискриминационных условиях размещать телекоммуникационное оборудование. Наличие такого порядка позволило бы операторам эффективнее планировать развитие своих сетей», — считает компания.

В МТС сказали «Коммерсанту», что в некоторых регионах операторы до сих пор сталкиваются с непрозрачными процедурами размещения и ценообразованием, а также волокитой при оформлении документов. Решением проблемы может стать использование опыта ряда субъектов, в том числе Москвы, где утвержден перечень объектов для первоочередного размещения оборудования и введены единые ставки аренды, говорят в МТС. Там считают, что этот опыт необходимо перенять.

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн) принятие мер оценили позитивно. «Сегодня практика размещения оборудования на подобных объектах не приведена к единому подходу, что усложняет процесс оперативного развития сетей связи. Применение общих правил было бы актуально, учитывая, что у самого регулятора есть запросы к операторам по обеспечению связью населенные пункты и конкретные объекты», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе оператора.

В «Ростелекоме» считают, что инициатива поможет обеспечить развитие сетей. Для этого постоянно требуется увеличение площадок размещения оборудования. Важно, чтобы решению об использовании государственных объектов не помешали решения других органов власти, добавили в Tele2.

Мнения экспертов

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко сказал изданию, что государственная инфраструктура многочисленна и, как правило, обладает подходящей этажностью для размещения базовых станций. По мнению эксперта, размещение на ней операторам удобно еще и потому, что можно заключать контракты не с отдельными собственниками помещений, а оптом.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что сейчас владельцы государственных строений могут не позволять операторам располагать оборудование или выставлять очень высокие цены на аренду площади. «При этом законодательно доступ к городской недвижимости не регулируется», — добавил эксперт.

По словам эксперта, чтобы обеспечить равные условия доступа операторов к этой инфраструктуре, нужно зафиксировать арендные ставки и обязать владельцев объектов допускать на них размещение оборудования. Муртазин считает, что если власти примут эти меры, владельцы коммерческой недвижимости также снизят цены, поскольку у операторов появится выбор.