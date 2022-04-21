Российский алкогольный регулятор отказывается от СУБД Microsoft и переходит на отечественный PostgreSQL

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка на 22,4 млн руб. безальтернативно закупает отечественные лицензии Postgres Pro. В технической документации утверждается, что Росалкогольрегулирование ранее уже закупала данное ПО. Однако анализ госзакупок не позволяет сделать такой вывод. В 2016 г. регулятор закупал лицензии Microsoft SQL. В 2021 г. в ТЗ одного из прошлых тендеров утверждалось, что подсистема ЕГАИС, которой пользуются в службе, на тот момент работала на Microsoft SQL.

Закупка СУБД

Как выяснил CNews, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) закупает российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

На эти цели алкогольный регулятор выделил 22,4 млн руб. Тендер опубликован 20 апреля 2022 г. Заявки на аукцион принимаются до 28 апреля, итоги будут подведены 29 апреля.

Напомним, коммерческая СУБД Postgres Pro разрабатывается российской компанией Postgres Professional на основе классической свободной PostgreSQL. В России она является наиболее популярным продуктом в импортозамещающих проектах по переходу с СУБД Oracle и Microsoft.

Закупали ли Postgres Pro ранее

Согласно техническому заданию, алкогольный регулятор закупает 36 лицензий СУБД Postgres Pro Enterprise. Безальтернативная закупка конкретного продукта объясняется «необходимостью обеспечения взаимодействия вновь приобретаемого программного обеспечения». В этой связи можно заключить, что Росалкогольрегулирование закупает рассматриваемую СУБД не впервые.

Росалкогольрегулирование закупает российскую Postgres Pro

Проанализировав закупки ПО алкогольного регулятора, можно найти закупку СУБД Microsoft SQL Server Enterprise. Она была проведена в апреле 2016 г. Также, если посмотреть техзадание на доработку программных средств для Единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), в нем можно обнаружить упоминание СУБД американской Microsoft. «База данных справочной подсистемы функционируют под управлением СУБД MS SQL Server», — говорится там.

CNews ожидает уточнений от представителей Росалкогольрегулирования и Postgres Professional закупались ли ранее регулятором лицензии Postgres Pro.

ИИ в помощь службе

В октябре 2021 г. Росалкогольрегулирование начало внедрение в свою ИТ-систему технологию искусственного интеллекта для ускорения обработки обращений граждан, организаций и госорганов.

Служба выделила на эти работы 15,5 млн руб. При этом в июне 2021 г. Счетная палата установила, что Росалкогольрегулирование неэффективно потратила 60,5 млн руб. за 2017-2020 гг. в ходе доработки своих информационных систем. Некоторые из них работали некорректно, а часть не использовалась сотрудниками вовсе.