Знаменитый разработчик ПО уходит из России из-за жены английского министра

Из России уходит индийская ИТ-компания Infosys, занимающаяся разработкой заказного ПО. Около сотни сотрудников компании, работающие в Москве, будут переведены в другие представительства. На решение компании повлияли две причины — военная спецоперация на Украине и конфликт интересов, в котором обвиняют министра финансов Великобритании, чья супруга владеет долей в Infosys почти в $1 млрд.

Уход Infosys

Индийская ИТ-компания Infosys, занимающаяся разработкой заказного ПО, начала переносить свой бизнес за пределы России. Об этом сообщил исполнительный и управляющий директор компании Салил Парех (Salil Parekh), передает индийская телекомпания NDTV.

«Учитывая то, что происходит в регионе, мы начали переносить наш бизнес и всю нашу работу за пределы России», — сказал он. По словам Пареха, сейчас у компании нет ни одного российского клиента, а также отсутствуют планы продолжать работу с россиянами.

В России в офисе Infosys (Москва) работает менее сотни человек. «Мы поможем сотрудникам в России переехать и найти работу в других представительствах, особенно в Восточной Европе», — добавил Парех.

Причины ухода

На перевод бизнеса из России повлияла ситуация на Украине. Салил Парех заявил, что компания очень обеспокоена тем, что происходит. Infosys выделила $1 млн на гуманитарную помощь украинцам.

Infosys вслед за американскими и европейскими компаниями уходит из России

В том числе, на уход компании оказали влияние обвинения в конфликте интересов, выдвинутых против министра финансов Великобритании Риши Сунака (Rishi Sunak). Его супруга Акшата Мурти (Akshata Murty) владеет долей почти в $1 млрд в Infosys. А отец Мурти — Нагавара Рамарао Нараяна Мурти (Nagavara Ramarao Narayana Murthy) основал эту компанию.

Как передает телеканал NDTV, Сунака критикуют и обвиняют в получении финансовой выгоды от операций Infosys в России через долю его жены в компании после введения британских санкций против Москвы.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти

По данным британской радиовещательной корпорации BBC, супруги Сунака получают ежегодные дивидендные выплаты по акциям, которые в прошлом году составили 11,6 млн фунтов стерлингов (более $15,2 млн).

Чем занимается компания

Infosys занимается разработкой заказного ПО для электронной коммерции и телекоммуникационных предприятий. Также компания предоставляет консультационные услуги по вопросам информационных технологий и программного обеспечения.

Компания основана в 1981 г. На данный момент численность ее сотрудников составляет 314 тыс., доход —$16,3 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Бангалоре (Индия).

Среди клиентов компании — Bank of America, Johnson&Johnson, Accenture, Deutsche Bank, корпорация здравоохранения и больниц Нью-Йорка, HP и т.д.