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В России запустят 30 инженерных школ, чтобы победить кадровый голод

Правительство России подписало постановление о создании новых инженерных школ, где будут растить кадры для высокотехнологичных компаний. На 30 передовых ИТ-инкубаторов при университетах федеральный центр готов выделить 36,6 млрд руб.

Три десятка инженерных школ

В России на базе университетов появятся 30 передовых инженерных школ. постановление Правительства России «О мерах государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ» №619 было опубликовано на сайте регулятора. От юных выпускников ИТ-инкубаторов ожидают прорывных исследований и инновационных разработок.

На создание школ в 2022–2024 гг. в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие» из федерального бюджета выделят около 36,6 млрд руб.

В постановлении утверждаются правила предоставления грантов вузам, которые пройдут конкурсный отбор. Выбирать, при каком университете появится инженерная школа, будут эксперты Минобрнауки. Вуз-победитель будет претендовать на господдержку, максимальный размер которой составит 1 млрд руб.

На эти деньги университет должен не только создать школу, но и организовать стажировки и практики с наставниками из государственных корпораций и крупных высокотехнологичных компаний. Средства также пойдут на переподготовку преподавателей – в Правительство подчеркнули, что она должна быть ускоренной.

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Правительство собирается потратить на 30 инженерных инкубаторов при университетах 36,6 млрд рублей

Основные критерии отбора для университетов определены так: амбициозность целей и результатов будущей школы, академический потенциал вуза и объем внебюджетных средств в ее финансирование, которые вузам предлагается привлекать со стороны крупных компаний-работодателей в регионе.

Состав Совета грантов из 11 человек будет сформирован к 8 мая 2022 г., в этом же месяце пройдет конкурс для университетов. По результатам отбора будут определены 30 вузов, на базе которых создадут пилотные школы. В дальнейшем количество образовательных организаций обещают увеличить до сотни.

Чему будут учить

Профильные направления новых школ конкретизировал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего доклада на совещании 11 апреля 2022 г. По его словам, компетенцию необходимо наращивать в сферах микроэлектроники, фармацевтики, генетики, агроинженерии, электротранспорта и возобновляемой энергетики. Специализироваться юные инженеры будут по направлениям цифрового проектирования и моделирования: это робототехника, искусственный интеллект, большие данные, цифровые двойники и другие направления. До конца года планируется разработать 30 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров.

Школы появятся в разных регионах России – где именно, пока не уточняется. Однако в Правительстве надеются, что, получив образование в региональных вузах, специалисты не покинут свой город и страну, а останутся работать в родном регионе.

Сами инженерные школы Дмитрий Чернышенко пообещал оснастить «по высшему классу», в них появятся лаборатории, «умные» виртуальные фабрики, технопарки с современным оборудованием и мощными вычислительными системами.

Деньги со стороны

Одними федеральными деньгами, по всей видимости, не обойтись, поэтому Правительство России рассчитывает на финансовую поддержку крупных компаний. Так, создание школ планируется в партнерстве с отечественными предприятиями, которые страдают от кадрового голода: «Яндекс», «Ростех», РЖД, КамАЗ, «Синара» и другие. На данный момент они заявили около 1,5 млрд руб. на внебюджетное финансирование, но в Правительстве надеются, что сумма вырастет. В тексте постановления указывается, что государство рассчитывает на внебюджетные средства для спонсирования школ на уровне 35% в 2022 г., 25% – в 2023 г. и 20% – в 2024 г.

Также сотрудников высокотехнологичных компаний будут привлекать к преподаванию в школах и проведению стажировок для магистрантов технических специальностей. Частично обучение будет проходить на производственных площадках предприятий в регионах.

«Молодые специалисты должны перенимать знания и умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса. Идея такого наставничества принадлежит начальнику одного из сборочных цехов завода "Пермские моторы"», – подчеркнул на том же совещании глава Правительства России Михаил Мишустин.

В тексте постановления приводятся конкретные показатели: каждая школа к концу 2024 г. должна выпустить не меньше 90 человек, а к 2030 г. не менее 333. Также спустя восемь лет в российских компаниях должны трудиться не менее 1 335 специалистов-выпускников.

Анжела Патракова

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