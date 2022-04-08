СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства

СХД за миллиард

Как выяснил CNews, «дочка» известного ИТ-интегратора AT Consulting — «Эйти сервис» вызвалась поставить для МВД систему хранения данных (СХД) почти за 1 млрд руб. В 2018 г. глава AT Consulting был задержан за причастность к созданию «бракованной» системы для МВД.

«Эйти сервис» стала единственной компанией, которая приняла участие в электронном аукционе на поставку для министерства СХД за 979,6 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Заявка компании была признана соответствующей требованиям к закупке, а торги — несостоявшимися. Теперь заказчик имеет право заключить контракт с единственным участником, а может отменить тендер и провести аукцион снова. На практике чаще всего в такой ситуации заказчик заключает контракт с единственным участником без понижения цены контракта.

CNews ожидает ответа от «Эйти сервис», СХД какого вендора компания предложила заказчику.

Интересные детали тендера

Тендер на закупку министерством СХД был опубликован 21 марта 2022 г. Оборудование требуется МВД для строящегося Федерального центра обработки данных (ФЦОД), который должен быть запущен до 2024 г. В 2021 г. МВД уже закупило для своего ФЦОДа СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ». В феврале 2022 г. МВД заключило контракт на поставку комплектов дооснащения СХД полностью совместимых с СХД Huawei Dorado 6000 V3.

Нашелся желающий поставить МВД СХД за миллиард

В новом аукционе компания «Аэродиск» не участвовала. «Мы в курсе нового конкурса, однако в настоящий момент мы не готовы предложить конфигурацию решения, указанную в его технических требованиях, — рассказал CNews Вячеслав Володкович, гендиректор “Аэродиска”. — Мы готовы сотрудничать по данному проекту и обеспечить поставку своих систем в том случае, если технические требования будут оптимизированы под возможности текущих актуальных российских решений».

Согласно техзаданию, в этот раз заказчику необходима всего одна СХД. При этом в документах нет ни информации о стране происхождения товара, ни слов о том, что оно должно быть включено в реестр российской электроники. Среди остальных требований — стоечный тип установки СХД, не менее 8192 ГБ оперативной энергозависимой кэш-памяти; контроллеры системы должны иметь не менее 240 ядер.

Скандал вокруг интегратора

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Он также является главой «Лиги цифровой экономики». В феврале 2018 г. Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД.

Как установило следствие, именно Шилов спроектировал и смонтировал ИСОД, после чего сдал ее заказчику в незавершенном виде, но уговорил при этом представителя заказчика Андрея Нечаева (был арестован в октябре 2017 г.) оплатить работу как завершенную. Стоимость контракта тогда составила 1,4 млрд руб. Шилов дал признательные показания и подтвердил, что Нечаев ранее работал в AT Consulting и получил от Шилова две крупные взятки на приемку ИСОД, писал «Коммерсант».

В декабре 2018 г. Шилов был отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. В мае 2019 г. уголовное дело было прекращено. После ареста главы компании AT Consulting столкнулась с резким спадом госзаказов. Если в 2015 г. сумма госконтрактов, заключенных с компанией, составляла 6,2 млрд руб., то в 2016 г. — 4,7 млрд руб., в 2017 г. — 4,4 млрд руб., в 2018 г. — лишь 0,8 млрд руб.

Ключевые направления деятельности AT Consulting — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» AT Consulting занимала 24 место с годовой выручкой 11,876 млрд руб.

В апреле 2022 г. стало известно о том, что «Росатом» в лице ООО «Русатом — цифровые решения» приобрел контрольный пакет акций группы компаний AT Consulting (АО «Группа эйти»). Как пишет TAdviser, доля в группе компаний была приобретена у ее основателя Сергея Шилова и Евгения Жуланова. Сумма сделки не разглашалась.

Владельцы «Эйти сервис»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эйти сервис» было образовано 28 мая 2009 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Антон Долгоновский. Единственным учредителем с 4 марта 2022 г. является Александр Гудков. Он выкупил 100% долей компании у Сергея Шилова, который владел компанией с 21 февраля 2022 г. До этого момента с июля 2015 г. компания принадлежала АО «Группа эйти». На официальном сайте AT Consulting говорится о том, что «Эйти сервис» входит в группу «Эйти» (бренд AT Consulting).

Согласно базе «Контур.фокуса», выручка «Эйти сервиса» по итогам 2021 г. составила 978 млн руб., что на 5% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль достигла 229,5 млн руб.

Такие же перестановки среди учредителей можно наблюдать и в компании «Эйти Сибирь». С июня 2017 г. 100% долей компании принадлежало АО «Группа эйти», с 21 февраля 2022 г. единственным ее владельцем стал Сергей Шилов. Затем с 4 марта 2022 г. 100% компании сосредоточилось в руках Александра Гудкова.