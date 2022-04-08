Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда

Портфельная структура «Роснано» и американской компании Senesys, «Элвис-неотек» продает права на два своих чипа, в том числе на гордость компании — процессор для систем компьютерного зрения Elise. Мнения опрошенных CNews экспертов российского электронного рынка о причинах такого шага разделились.

Российские чипы на продажу

Как стало известно CNews, зеленоградский разработчик ИТ-систем «Элвис-неотек» — портфельная компания «Роснано» — решил продать права на два своих чипа. Торги на право получить результаты соответствующей интеллектуальной деятельности компании были объявлены 9 марта 2022 г. Изначально заявки на аукцион принимались до 23 марта, потом срок подачи был продлен до 9 апреля.

Первый продаваемый лот — права на «микросхему многоядерного микропроцессора нового поколения для обработки видеопотоков и изображений VIP-1, изготовленную на базе TSMC 40nm». Его стартовая цена выставлена на уровне 470 млн руб.

Второй лот — права на «систему на кристалле (SoC) на базе TSMC 28nm для видеоаналитики, мультимедиа, навигации и подключения для высокопроизводительных рынков мобильных вычислений и видеоаналитики — Capri/Elise». Он продается по начальной цене 50 млн руб.

«Внимание! Для реализации технологии требуется самостоятельное приобретение нескольких лицензий сторонних правообладателей», — предупреждает продавец. По всей видимости, речь идет как минимум о лицензиях британской компании Imagination Technologies, у которой «Элвис-неотек» ранее купил права, например, на модули для Elise.

«Элвис-неотек» продает права на свои процессоры, включая чип для систем компьютерного зрения Elise

Встречающаяся в названия обоих лотов аббревиатура TSMC однозначно указывает на то, что чипы были разработаны с учетом особенностей непосредственного выпуска микросхем на одноименной тайваньской фабрике.

Напомним, 26 февраля 2022 г. Тайвань официально объявил о присоединении к западным санкциям в отношении России в связи с известными событиями на Украине. По этой причине разместить новые заказы на производство чипов на TSMC российские компании сейчас не могут. Произвести подобные чипы малого нанометража в России невозможно — флагман отечественной микроэлектроники «Микрон» в состоянии массово выпускать микросхемы по технологии не ниже 90 нм, штучные тиражи — не ниже 65 нм. Адаптация же чипов под выпуск в третьей стране (например, в Китае) займет срок от одного до трех лет.

Представители «Элвис-неотека» объяснили CNews продажу процессоров тем, что права на них относятся к результатам интеллектуальной деятельности (РИД), «которые в соответствии с новой стратегией развития компании не вошли в пул ключевых».

«Было принято решение о коммерциализации таких РИД, — добавляют собеседники редакции. — За счет реализации данных РИД сторонним компаниям реализована возможность создания на их основе высокотехнологичной продукции для российского рынка и обеспечения конкурентных преимуществ перед иностранными технологиями».

Характеристики чипов

Выставленный на продажу процессор VIP-1 позиционируется как первая отечественная разработка мирового класса, способная конкурировать «с лучшими зарубежными микросхемам». Указывается, что это одна из первых микросхем, которая объединяет «на одном кремнии» широкие функциональные возможности. По сути это, как и в случае второго лота, так называемая система на кристалле, в состав которой входит широкий набор IP-блоков.

Среди особенностей чипа упомянуты встроенный блок предварительной обработки стереовидеопотоков с высоким разрешением, стандартные сдвоенные управляющие ядра на базе ARM-платформы, мощный видеопроцессор для обработки стереовидеопотоков Full HD (1920х1080) c частотой следования 60 кадров/с, современное встроенное графическое ядро, «мультистандартное» навигационное ядро.

Сферами применения заявлены системы связи, навигации, управления, обработки фото и видеоинформации. Таким образом, чип можно использовать в фото- и видеофиксирующей аппаратуре, блоках аппаратуры связи, навигации, управления и обработки информации «для широкого набора изделий из различных областей промышленности».

Второй лот, Elise (от Elvees Image Semantic Engine — семантический процессор обработки изображений «Элвиса»), по заявлению продавца, сочетает в себе высокопроизводительную энергоэффективную IP-платформу мультимедиа/видео/подключения и «совершенно новую» IP-платформу для обработки изображений и зрения Velcore2. «Система представляет собой многоплатформенную настраиваемую оптимизированную архитектуру», — отмечают в «Элвис-неотеке».

Среди особенностей указаны простая и быстрая разработка программного обеспечения для этого чипа, которая обеспечивается мощной экосистемой вокруг данной системы на кристалле. «Экосистема Elise основана на комплексном SDK, включающем инструменты разработки, примеры программирования, подробную документацию и оптимизированные библиотеки», — говорит правообладатель.

По его заверениям, микросхема предназначена для видеоаналитики, мультимедиа, систем связи, навигации, управления, обработки фото- и видеоинформации, навигации и подключения для высокопроизводительных рынков мобильных вычислений и видеоаналитики.

Заявленные области применения — фото- видеофиксирующая аппаратура, блоки аппаратуры связи, навигации, управления и обработки информации для широкого набора изделий из различных областей промышленности.

О появлении инженерных образцов Elise «Элвис-неотек» CNews писал в ноябре 2017 г. Разработчики тогда отмечали, что чип был создан при финансовом участии «Роснано». «Ведутся переговоры о финансировании освоения серийного производства микросхем в 2018 г.», — добавляли они, не конкретизировав, кто именно и с кем переговаривается.

Тогда же отмечалось, что при налаживании серийных поставок цена на процессор может составит от 40$ до 70$. За полтора года до этого, в мае 2016 г. разработчики сообщали о намерениях в течение года выпустить 200-300 тыс. экземпляров, а в дальнейшем увеличить производство до 1 млн штук в год.

Отметим, что Elise для «Элвис-неотека» был отнюдь не рядовой технологией. Ранее компания заявляла о себе как разработчике систем безопасности с компьютерным зрением «и правообладателе процессора Elise».

Проблемы с деньгами или попытка обхода санкций?

Мнения опрошенных CNews участников российского электронного рынка разделились. Один из собеседников редакции однозначно полагает, что «Элвис-неотек» пытается реализовать схему обхода санкций. В понимании эксперта, права на чипы приобретет «дружественная» продавцу структура из третьей страны, которая сможет заказать выпуск процессоров TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку».

Другой собеседник CNews считает, что распродажа технологий связана с тяжелым финансовым положением компании. «Есть мнение, что они банкротятся, вот и распродают это все», — сообщил он. В этой связи отметим, что финансовые показатели организации за 2021 г. в публичном доступе пока не представлены. В то же время, по данным «Контур.фокуса», дочерняя структура компании — ООО «Неотек» — в 2021 г. выросла по выручке на 116% до 23,2 млн руб., показав чистую прибыль на уровне 9,5 млн руб.

«Думаю, что вопрос в деньгах, — полагает третий упрошенный CNews эксперт. — Продают, потому что сами на TSMC произвести не могут. А вдруг найдется кто-то и купит…». Впрочем, теоретически этот собеседник допускает и первую версию. «Конечно есть и вариант ухода от санкций, но тогда бы держали в секрете. Зачем афишировать?», — добавляет он.

Несколько фактов об «Элвис-неотеке»

«Элвис-неотек» позиционирует себя как проектная компания «Роснано», разработчик и производитель систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения.

«Компания была создана в 2011 г. при поддержке «Роснано», но в действительности ее истоки лежат намного глубже, так как история компании неразрывно связано с АО «Элвис», организованного на базе структурного подразделения научно-производственного объединения ЭЛАС, выполнявшего в 1960–1980 гг. передовые разработки в области космической электронной техники», — говорится на сайте организции.

По данным госструктуры, акционером «Элвис-неотека» наравне с «Роснано» выступает американская компания Senesys. При общем бюджете инвестиционного проекта, которым является «Элвис-неотек», в 2,81 млрд руб. на «Роснано» приходится 1,06 млрд руб.