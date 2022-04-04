Власти выделили российским ИТ-шникам 21,5 миллиарда из Резервного фонда

Правительство России планирует направить 21,5 млрд руб. на поддержку ИТ-отрасли из Резервного фонда. Средства выделят на льготную ипотеку, гранты и субсидирование процентной ставки по кредитам. Решение принято на фоне массового отъезда российских ИТ-шников из страны после 24 февраля 2022 г. и нарастающего кадрового голода в отрасли.

Гранты, ипотека и кредиты

В России на поддержку отечественной ИТ-сферы в 2022 г. выделят 21,5 млрд руб. Распоряжение № 714-р подписано главой Правительства России Михаилом Мишустиным и опубликовано на правительственном сайте.

Деньги, в частности, планируется направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для организаций, занятых в сфере цифровых технологий. «Она не должна превышать 3%, — сообщает пресс-служба Правительства.— Это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации».

Из выделенных средств 3 млрд руб. направят банкам для льготного кредитования проектов по цифровой трансформации на основе отечественных решений. Еще 3 млрд отдадут кредитным организациям, чтобы возместить им недополученные доходы по займам аккредитованных ИТ-компаний. В распоряжении прописана цель: в 2022 г. банки должны выдать по льготной процентной ставке кредиты на сумму 54,5 млрд руб.

Еще 1,5 млрд руб. пойдет на льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний. Деньги направят в АО «Дом.РФ», чтобы оно возместило кредитным организациям недополученные доходы по жилищным займам, выданным ИТ-специалистам.

Российским ИТ-шникам выделили средства на гранты, льготную ипотеку и субсидирование кридитов

Процентную ставку по кредитам, которые те взяли в 2020-2022 гг., снизят до 5% годовых. Предполагается, что жилищные условия таким образом улучшат 10 тыс. семей.

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании в Госдуме ранее отмечал, что льготную ипотеку получат ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет. При этом их ежемесячный доход должен превышать 200 тыс. руб., если они живут в городах-миллионниках, и 150 тыс., если в регионах. Впрочем, позже министр на регулярном совещании с ИТ-отраслью сообщил, что минимальный порог дохода могут снизить на 50 тыс. — до 150 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно.

Благодаря дополнительному финансированию в Правительстве также намерены увеличить максимальные размеры грантов. Из Резервного фонда на эти цели направят 14 млрд руб., хотя ранее Шадаев говорил о 20 млрд. Речь идет об основных направлениях в рамках программы «Цифровая экономика». Среди них — замещение корпоративных решений через крупных заказчиков, которые внедряют инновационные «суверенные» решения, а также разработка пользовательских ИТ-продуктов, не связанных с корпоративным сегментом.

Так, 10,8 млрд руб. выделят Российскому фонду развития информационных технологий, чтобы тот поддержал не меньше 20 проектов по разработке «суверенных» ИТ-решений. Еще 1,2 млрд руб. получит НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий». Еще 2 млрд руб. направят в «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Он должен в 2022 г. поддержать 107 проектов малого ИТ-бизнеса.

Пока не отрегулировано

Рассматриваемое распоряжение Правительства было принято на основе указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли ИТ в Российской Федерации» от 2 марта 2022 г.

В указе Минцифре также рекомендовано заняться повышением уровня зарплат ИТ-шников, однако в тексте распоряжения Правительства этот вопрос не упоминается.

Кроме того, в Минцифры ранее прозвучало предложение распространить льготы на организации, зарабатывающие на доработке, внедрении и поддержке российского программного обеспечения, на продаже онлайн-рекламы и предоставления платного доступа к контенту. Планировалось включить в этот перечень и компании, оказывающие образовательные услуги на онлайн-платформах и разрабатывающие российские программно-аппаратные комплексы.

В новом распоряжении Правительства также пока не говорится и об упрощении трудоустройства иностранных специалистов в российские организации и их натурализации — ускоренном получении вида на жительство.

Отсрочка от службы

Помимо предложенных мер ранее Правительство утвердило положении об отсрочке от службы в армии для ИТ-шников. Согласно постановлению, право на нее имеют специалисты, которые получили высшее образование по 75 специальностям из перечня. Среди них «Прикладная математика и информатика», «Статистика», «Радиофизика», «Биоинженерия и биоинформатика», «Фундаментальная и прикладная физика», «Криптография», «Радиотехника» и др. Если выпускники вузов до даты призыва успели проработать в ИТ-компании не меньше 11 месяцев в течение одного года, они могут претендовать на отсрочку. Также ее могут получить специалисты с меньшим трудовым стажем, если они выпустились из вуза за год до своего назначения.



ИТ-предприятиям рекомендовали срочно направить списки своих сотрудников в Минцифры через портал «Госуслуги» за 50 дней до начала очередного призыва. Эти списки передадут в Минобороны, а затем они попадут в призывные комиссии.

Кадровый голод

В перспективе принятые меры должны остановить массовый отток ИТ-шников из России на фоне известных событий на Украине. Так, в первую волну в феврале и марте 2022 г. страну покинули до 70 тыс. ИТ-специалистов. Такие данные привел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме 26 марта. По его прогнозам, в апреле уедут еще до 100 тыс. человек. Глава РАЭКа добавил, что почти две трети российской экономики так или иначе связаны с «цифрой».

Между тем кадровый голод в ИТ начался в России задолго до спецоперации на Украине. Так, чудовищную нехватку специалистов в ИТ-отрасли в октябре 2021 г. фиксировали в HR-отделе группы «Ланит», отметив, что как минимум 40 ведущих отечественных интернет-компаний в 2021 г. нуждались в миллионе сотрудников. С 2013 г. количество вакансий в этой сфере выросло больше чем в пять раз.

