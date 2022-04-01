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Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР

Минэкономразвития приступило к сбору мнений и предложений нескольких десятков министерств, ассоциаций, банков, консорциумов и хардверных организаций по поводу перспективных методов госпланирования в российской радиоэлектронной отрасли. Министерство экономики интересует их позиция относительно элементов советского положения 1969 г. о Министерстве электронной промышленности, а также информация о ранее применяемой методологии Госплана СССР.

Госплан для радиоэлектроники

Как стало известно CNews, Минэкономразвития приступило к изучению механизмов углубленного государственного планирования в радиоэлектронной отрасли России, в том числе с учетом опыта СССР, включая систему Госплана. Это следует из письма министерства в ряд заинтересованных ведомств, отраслевых ассоциаций, банков и микроэлектронных предприятий (копия письма есть в распоряжении CNews). Документ датирован 31 марта 2022 г.

В числе 44 адресатов послания — Минпромторг, Минцифры, Минобороны, Минфин, «Росатом», «Ростех», РАН, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), консорциумы «Отечественные микропроцессоры и платформы» и «Вычислительная техника», АФК «Система», КРЭТ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, «Микрон», «Объединенная судостроительная корпорация», «Росэлектроника» и др.

Из текста письма следует, что Департамент бюджетного планирования, госпрограмм и национальных проектов Минэкономразвития ожидает от упомянутых организаций помощи при осуществлении им «анализа применения отдельных госмеханизмов в целях системного стимулирования развития радиоэлектронной промышленности и объемов производства российской радиоэлектроники».

В частности чиновников Минэкономразвития интересует позиция в отношении положения постановления Совета министров СССР от 4 июня 1969 г. № 414 «Об утверждении положения о Министерстве электронной промышленности».

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Власти могут вернуть госпланирование в радиоэлектронную отрасль

«Какие предусмотренные положением нормы могут быть применены в настоящее время (с учетом их адаптации) для синхронного («сквозного») развития электроники в контексте использования механизма госпланирования», — спрашивает Минэкономразвития.

Среди этих норм министерство отдельно указывает на прописанные в постановлении Совмина СССР проведение единой технической политики в отрасли, внедрение новейших достижений науки и техники и передового опыта и обеспечение высоких техникоэкономических показателей производства, изучение развивающихся потребностей народного хозяйства в новых видах продукции отрасли и создание прогрессивных изделий электронной техники.

Также среди привлекших внимание Минэкономразвития норм советского постановления — обеспечение дальнейшего развития специализации и кооперирования производства на основе осуществления широкой унификации, стандартизации и нормализации деталей, узлов и агрегатов, внедрения прогрессивных технологических процессов и применения современного высокопроизводительного оборудования.

Помимо разбора постановления Совета министров СССР, Минэкономразвития интересуют «предложения о целесообразности внесения изменений в отдельные документы стратегического планирования для стимулирования темпов производства и приобретения заказчиками (потребителями) российской радиоэлектронной продукции».

Также чиновники министерства просят направить им «информацию (при ее наличии) о ранее применяемой методологии Госплана СССР по системному (“сквозному”) развитию электронной промышленности»

Наконец, представители Минэкономразвития предлагают ведомствам и отраслевым организациям сообщить им перечень докладчиков по рассматриваемым вопросам для выступления на заседании Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле.

Ответы от адресатов письма Минэкономразвития будет собирать до 25 апреля 2022 г.

Первая реакция отрасли

Обратившись за разъяснениями к представителям списка рассылки Минэкономразвития, CNews выяснил, что большая их часть письмо пока не получала. Это касается, например, и Минцифры, которое в этой связи комментировать документ сейчас не готово.

«Считаем, что в текущих условиях необходима активная роль государства в развитии микроэлектроники, в том числе элементы государственного планирования, — сообщил в разговоре с CNews гендиректор консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы», замгендиректора по маркетингу МЦСТ (разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Константин Трушкин. — Предложения Минэкономразвития изучаем».

Планирование нужно, но не в форме Госплана, — считает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. — Нужно не только планирование, но еще согласование планов между различными ведомствами». В понимании Покровского, планирование без согласования приведет к управленческому коллапсу.

«Возвращаться к советской нарезке министерств нельзя, так как это увеличит проблему межведомственных барьеров, — добавляет он. — Структура управления должна быть не только целостной, но и гибкой. Можно оставить администрирование регулярных процессов министерствам; планирование развития требует других людей и другой организации. Планирование — индикативное, а не жесткое, управление — функциональное (по задачам), а не административное».

«В условиях ограниченного количества кадровых и инвестиционных ресурсов, широты спектра задач, взаимоувязанности этих задач, ограниченности времени, глубины отставания от стран — лидеров в отрасли, на мой взгляд, государственное планирование является не только полезным, но и необходимым», — уверен директор компании «Промобит» (производитель серверов и систем хранения данных на «Эльбрусах») Максим Копосов.

При этом, с его точки зрения, реальная эффективность будет существенно зависеть от степени проработки плана. «Очень важно чтобы план был целостным, последовательным, и был направлен на достижение целей и реализацию интересов страны, а не отдельных компаний или консорциумов», — добавляет он.

Что такое Госплан СССР

Под Госпланом СССР следует понимать Государственный плановый комитет Совета министров СССР, который представлял собой госорган, осуществлявший общее планирование развития народного хозяйства СССР и контроль над выполнением планов народного хозяйства. Данный орган действовал в период с 1923 по 1991 гг.

Основное содержание работ Госплана СССР — это разработка единого общегосударственного хозяйственного плана, способов и порядка его осуществления, а также рассмотрение и согласование с этим планом производственных программ и плановых предположений различных ведомств и областных организаций.

Преемником Госплана после исчезновения СССР стало Минэкономразвития России.

Денис Воейков

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