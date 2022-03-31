CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
|

Власти требуют от губернаторов кардинально уменьшить налоги и аренду для малых ИТ-компаний

Минцифры предложило снизить налоговые ставки для малых и средних ИТ-компаний в регионах России с 6% до 1%. Также предлагается снизить налог на имущество и земельный налог для объектов связи и ЦОДов. Эти меры предлагается ввести до 2024 г. С таким письмом к губернаторам регионов обратился глава Минцифры Максут Шадаев.

Льготы малому ИТ-бизнесу

Минцифры предложило новые льготы для региональных ИТ-компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди предложений — сниженные налоговые ставки, включая двукратное снижение налога на имущество, земельного налога для объектов связи и ЦОДов, а также арендных ставок.

Письмо с этими предложениями Минцифры разослало губернаторам регионов России 30 марта 2022 г. за подписью главы ведомства Максута Шадаева. Первым документ опубликовал Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Льготы смогут получить компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Получатель также должен иметь права на ПО, зарегистрированное в реестре Минцифры, или же являться российской аккредитованной ИТ-компанией, следует из письма. Действие льгот может продлиться до 2024 г.

Какие сейчас ставки по налогам

УСН — это специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса. Существует два вида УСН — «доходы» со ставкой 6% от суммы всей выручки ИП и «доходы минус расходы» со ставкой 15% от полученной разницы доходов и затрат. Законами субъектов первая ставка может быть снижена до 1%, а вторая — до 5%.

siti.jpg
МСП из ИТ-сферы могут рассчитывать на сниженные льготы

Минцифры как раз и предлагает установить налог на «доходы» в размере 1% и 5% для статьи «доходы минус расходы». Помимо этого, министерство выступило с предложением предоставить компаниям региональные гранты на дальнейшее развитие, говорится в письме Минцифры.

Льготы ИТ-компаниям

В начале марта 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. В соответствии с указом, ИТ-компании могут претендовать на налоговые льготы — пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6%, а также освобождение от уплаты налога на прибыль.

Президент также освободил от воинской обязанности ИТ-специалистов, не достигших 27 лет, имеющих профильное образование и занимающихся разработкой ПО. Также ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты. Чтобы воспользоваться этими мерами поддержки ИТ-компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа»

Подследственного основателя «Т-платформ» взяли в «Ростех». Приписываемую ему компанию возглавил топ-менеджер госкорпорации

Власти собрались обрушить на «белых» хакеров заботу и финансирование

Путин запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры России

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Власти потратят 2 миллиарда на автоматизацию управления госимуществом

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Google выпустила браузер, способный сломать интернет
Россиян заклеймят «меткой позора» от Microsoft. Как не допустить...
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022