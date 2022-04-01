ИБ-компании требуют от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа»

Остались без господдержки

Как выяснил CNews, ИБ-компании потребовали от властей равные с ИТ-компаниями льготы. С таким предложением на совещании с вице-премьером Андреем Белоусовым выступил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию ИТ и цифровой экономике Николай Комлев. Совещание состоялось 29 марта 2022 г. Информация об этом опубликована на сайте АПКИТ.



В частности, предлагается распространить меры поддержки в виде «налогового маневра» и на ИБ-компании. Они уже два года не получают льготы, которыми с начала пандемии Covid-19 наделены, например, разработчики ПО.

Руководитель направления Guardant компании «Актив» Тимофей Матреницкий рассказал CNews, что льготы для ИБ-компаний сейчас прорабатываются в Правительстве во взаимодействии с отраслевыми ассоциациями, в частности, с «Руссофтом». В ближайшее время, полагает Матреницкий, они, скорее всего, будут официально приняты.

Как так вышло

ИБ-компании не могут получать льготы «налогового маневра» ни по линии Минцифры (поскольку не дотягивают в доле выручки от ПО до 90%), ни по линии Минпромторга (поскольку не дотягивают в доле выручки до 90% по линии электроники), отметил Комлев.

ИБ-компании надеются на поддержку государства

Согласно действующему законодательству, налоговые льготы получают российские организации осуществляющие деятельность в области разработки ПО, а также те компании, которые проектируют и разрабатывают изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Для указанных организаций налоговая ставка страховых взносов снижена с 14% до 7,6%, а ставка налога на прибыль — с 20% до 3%.

«При таких условиях многие ИТ-компании полного цикла, являющиеся разработчиками и производителями законченных продуктов в виде программно-аппаратных средств (роутеры, маршрутизаторы, средства защиты информации и пр.), выполняющих функции как аппаратных, так и программных средств, не могут воспользоваться налоговыми льготами», — рассказал CNews Сергей Груздев, гендиректор «Аладдин Р.Д.».

Комлев предлагает наделять ИБ-компании льготами, ориентируясь либо на коды видов их деятельности, либо на наличие у них лицензий ФСТЭК или ФСБ. Также предоставлять льготы ИБ-компаниям Комлев предлагает, если сумма их доходов от разработки программных и аппаратных средств защиты и/или оказания услуг в области защиты информации составляет не менее 90% от выручки компании.

Голос ИБ-компаний

«Представители ИБ-компаний скорее всего будут присоединены к общему пакету льгот для ИТ-отрасли. Конечно, крайне действенной мерой, которую хочется видеть в списке мер поддержки хотя бы частично реализованной, являются налоговые послабления в части уплаты НДС и НДФЛ, — говорит Матреницкий. — Кроме того, в работе находятся и меры поддержки для производителей программно-аппаратных комплексов, в т. ч. в ИБ-секторе, который до сего момента стоял особняком и не получал тех льгот, которые были, например, у разработчиков ПО».

Груздев также отмечает, что другие компании, разрабатывающие только ПО и получившие поддержку, «оказались в настолько выгодном положении, что начали активно хантить специалистов из ИБ-компаний, которые в этих условиях просто не в состоянии платить такие высокие зарплаты».