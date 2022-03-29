«Русский хакер», ценитель Porsche и Ducati, получил пять с лишним лет тюрьмы в США

Реальный тюремный срок получил гражданин Эстонии, который длительное время был участником крупного русскоязычного киберкриминального форума и участвовал в масштабных кибератаках на различные организации, выручив на этом около $11 млн. В 2020 г. его арестовали в Латвии и выдали в США.

66 месяцев

Суд в США приговорил к 66 месяцам тюрьмы гражданина Эстонии Максима Березана за участие в крупномасштабных атаках с использованием шифровальщиков-вымогателей.

Согласно обвинению, выдвинутому против Березана, между июлем 2009 г. и декабрем 2015 г. Березан был членом закрытого русскоязычного киберпреступного форума DirectConnection. Стать его членом можно только по рекомендации других его участников. Березан заручился поддержкой сразу трех старожилов форума.

На форуме Березан специализировался на кардинге — использовании краденых платежных карт для совершения мошеннических покупок, а также обналичивании средств и транспортировке товаров, купленных на ворованные деньги, так, чтобы их невозможно было отследить.

Березан вел весьма активную деятельность и добился там немалого влияния. Как указывается в заявлении Минюста США, Березан «тесно сотрудничал с членами форума и другими киберпреступниками с целью получения и эксплуатации украденной информации об аккаунтах в финансовых ресурсах». Кроме того, Березан участвовал в крупномасштабных атаках с использованием шифровальщиков, нанесших ущерб в общей сложности на $53 млн.

Русскоязычного киберпреступника в США посадили на пять с половиной лет

Какой именно шифровальщик Березан и его вероятные подельники использовали, не сообщается.

Березан признал себя виновным в апреле 2021 г. Учитывая нанесенный им ущерб, 5,5 лет — довольно мягкое наказание.

La Dolce Vita

После ареста на территории Латвии, полиция изъяла все устройства Березана и обнаружила на них свидетельства его участия как минимум в 13 атаках, семь из которых были направлены на цели в США. Жертвы — по-видимому, крупные организации — выплатили около $11 млн выкупа. Все эти средства поступили на электронные кошельки под контролем Березана.

Сам осужденный использовал часть средств на покупку двух автомобилей Porsche, мотоцикла Ducati и значительного количества ювелирных изделий.

В собственном доме осужденного нашлись устройства с реквизитами биткоин-кошельков, на которых хранились криптовалюты общей стоимостью около $1,7 млн. Еще $200 тыс. были изъяты в твердой валюте.

«В сухом остатке это обычный вор, мотивированный исключительно собственной жадностью и стремлением к роскоши, просто использовавший информационные технологии для проведения своих операций, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Определенно он действовал не в одиночку, просто, видимо, он хуже других заметал следы. Скорее всего, в рамках сделки с правосудием он сдал кого-то из своих подельников, хотя это лишь предположение».