«Ланит» с боем получил у Москвы деньги за создание ИТ-сервиса для кардиобольных

«Ланиту» через суд пришлось добиваться расчета с ним по контракту с медицинской госструктурой при правительстве Москвы. Исполнение контракта было очень значительно просрочено, однако не по вине ИТ-компании, о чем заказчик имел полное представление.

Оплата по контракту через суд

Как выяснил CNews, подотчетному правительству Москвы государственному «Информационно-аналитическому центру в сфере здравоохранения» (ИАЦ) придется выплатить «Ланиту» задолженность по исполненному госконтракту в размере 53,5 млн руб. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, в который ИТ-интегратор обратился с иском 16 декабря 2021 г.

Ставший проблемным контракт касался модернизации функциональных возможностей столичной единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). «Ланиту» требовалось создать сервис «Управление оказанием медицинской помощи пациентам по кардиологическому профилю», включая апробацию в отдельных медорганизациях. Пользователем сервиса должен был стать департамент здравоохранения правительства Москвы.

Подряд на работы достался «Ланиту» по итогам открытого конкурса, объявленного ИАЦ 21 ноября 2017 г. с начальной ценой контракта в 90 млн руб. Конкуренцию интегратору безуспешно пыталась составить компания «Солюшнз» с ценой заявки в 89,6 млн руб. Ценовое предложение победителя составило 89,1 млн руб.

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Фронт работ был рассчитан на срок до конца 2018 г. В реальности «Ланит» завершил все работы только в мае 2021 г. Это и стало поводом для ИАЦ не оплачивать второй этап исполнения контракта, однако суд встал на сторону интегратора и обязал ИАЦ рассчитаться в полном объеме.

Решение служителей Фемиды было вынесено 21 марта 2022 г. Оно может быть обжаловано в месячный срок в Девятом арбитражном апелляционном суде. На момент публикации данного материала участники разбирательства прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Почему суд поддержал «Ланит»

Из текста судебного решения можно заключить, что гигантская просрочка исполнения контракта продолжительностью почти в 2,5 года произошла не по вине ИТ-компании.

Судьи указывают, что в период с 11 декабря 2018 г. по 16 марта 2021 г. исполнитель приостанавливал работы в соответствии со ст. 716 ГК РФ (Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика).

«Приостановка была вызвана отсутствием аппаратов ЭКГ, необходимых для проведения этапа 2.2. работ, что подтверждается письмом ответчика от 21 марта 2019 г., а также отсутствием информации о составе группы пользователей пилотной зоны, отсутствием информации о дате, месте и времени проведения пуско-наладочных работ и подготовки персонала, отмечают служители Фемиды».

Как посчитали судьи, после устранения заказчиком обстоятельств, являющихся основанием для приостановки работ, «Ланит» исполнял свои обязательства по контракту надлежащим образом и в установленные новые сроки.

«12 мая 2021 г. сервис был принят заказчиком в промышленную эксплуатацию, что подтверждается подписанным сторонами актом приемки», — резюмируют судьи.

Свойства нового сервиса для Москвы

В техзадании на выполненные «Ланитом» работы заказчик сообщал, что их основной целью является повышение качества оказания медицинской помощи больным мерцательной аритмией (МА), за счет ее раннего выявления, персонифицированного подхода к подбору терапии и контроля ее эффективности.

С точки зрения заказчика, для достижения поставленной цели необходимо было разработать алгоритмы автоматизированной расшифровки ЭКГ, обеспечить возможность формирования индивидуального плана лечения пациента, разработать механизм контроля эффективности назначенного лечения.

Новый сервис ЕМИАС был призван автоматизировать выявление пациентов, больных МА, ведение регистра пациентов с повышенным риском возникновения инсульта по причине МА, оценку факторов риска и присвоение баллов по шкале оценки риска тромбоэмболических осложнений у больных МА, подбор терапии и индивидуальных планов лечения, последующий контроль и оценку эффективности назначенной терапии, ведение сопроводительной документации и формирование отчетности о работе кабинета в части больных МА.