Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL

Федеральная служба по финансовому мониторингу в целях импортозамещения переводит свои внутренние системы на российское или открытое ПО на основе PostgreSQL. На решение такого рода должна быть переведена и работа сайта службы. На развитие систем было выделено 461,2 млн руб.

Миграция на российское ПО

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) начала переводить компоненты своей Единой информационной системы (ЕИС) на систему управления баз данных (СУБД) на основе отечественного или открытого ПО. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

В частности, в тексте упоминается СУБД семейства PostgreSQL. На отечественном рынке на ее основе, например, разработана СУБД Postgres Pro, которая включена в реестр российского софта. Система создана российской компанией Postgres Professional. Переведен на такую СУБД должен и официальный сайт Росфинмониторинга.

На развитие системы служба выделила 461,2 млн руб. Тендер на госзакупках был опубликован 22 марта 2022 г. Заявки на открытый конкурс принимаются до 8 апреля, итоги его будут подведены 15 апреля.

Подробности тендера

«В основу прикладной архитектуры ЕИС Росфинмониторинга должно быть приоритетно положено использование отечественных решений», — говорится в техзадании. В результате выполнения работ должно быть обеспечено развитие ЕИС в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Росфинмониторинга. Для этого должна быть создана интеллектуальная цифровая технологическая платформа для участников данной системы.

Росфинмониторинг переводит ЕИС на российское или открытое ПО

На СУБД на основе отечественного или ПО с открытым исходным кодом должны быть переведены компоненты «Специализированной информационно-технологической платформы», «Единое хранилище данных», а также базы данных модуля «Системы межведомственного взаимодействия», «Системы межведомственного электронного документооборота», компонент «Организации документооборота и ведения архивного хозяйства» и структуры баз данных компонента «Классификация, прогнозная аналитика и мониторинг-контроль», говорится в техзадании.

Помимо этих работ, исполнителю предстоит реализовать возможность геопространственной обработки данных в системе, а также обеспечить развитие функционала по анализу криптовалютных операций и автоматизировать получение сведений об официальных курсах валют Банка России и т.д.

Импортозамещение российских ИС

Росфинмониторинг не первая госструктура в России, которая в целях импортозамещения переходит на российское или открытое ПО. Еще в марте 2019 г. редакция писала о планах Федеральной таможенной службы совершить этот переход. В декабре 2020 г. CNews выяснил, что «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro. На эти цели госкорпорация выделила тогда около 300 млн руб.

В январе 2022 г. примеру «Росатома» последовал и Верховный суд. В целях импортозамещения проприетарного системного ПО суд начал переводить часть своей внутренней системы с Oracle на российский или открытый аналог.