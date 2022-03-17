За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам

Банки и госсектор нарастили число открытых вакансий ИТ-специалистов. На фоне антироссийских санкций и резкого оттока ИТ-кадров за рубеж количество таких вакансий увеличилось более чем вдвое. Выше всего спрос на системных администраторов и web-инженеров, а также на безопасников и специалистов техподдержки.

ИТ-кадры в цене

В России зафиксирован стремительный рост количества вакансий для ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». Особенно в этом отличился отечественный госсектор – он нарастил количество новых вакансий для айтишников вдвое.

В общей сложности с 24 февраля 2022 г. (день начала спецоперации в ДНР и ЛНР) по 15 марта 2022 г. в госсекторе появилось около 2700 таких вакансий. В сравнении с тем же периодом 2021 г. это на 108% больше.

Наибольший спрос установился на web-инженеров – количество таких вакансий за год увеличилось на 120%. На втором месте идет системный администратор (рост 111%), а замыкает тройку лидеров специалист технической поддержки (101%). «Безопасники» тоже в тренде, но у них пока что четвертое место и 69-процентный рост числа открытых вакансий год к году.

В обозримом будущем сфера кибербезопасности имеет все шансы вырваться на первое место по количеству открытых вакансий не только в госсекторе, но и во всех отраслях российского рынка. Отток специалистов в этой области за рубеж был зафиксирован еще в 2021 г., но после начала спецоперации и последовавших за ней антироссийских санкций число переезжающих в другие страны безопасников существенно возросло.

Рост числа вакансий в банках и госсекторе - одна из мер по удержанию ИТ-специалистов в стране

Что немаловажно, что ИТ-специалисты оказались очень востребованы не только в столице, но и далеко за ее пределами. «Коммерсант» привел в качестве примера Новосибирский государственный ИТ-центр и Фонд социального страхования в Хабаровске. Им нужны сотрудники техподдержки и инженеры в области информационной безопасности.

Минцифры поможет грантами

Российское Минцифры тоже входит в число госведомств, нарастивших спрос на ИТ-специалистов. За последние семь дней на одном только HeadHunter были опубликованы две вакансии – министерству требуются специалисты департамента развития облачных сервисов и управления данными. Занявшие эти должности работники будут получать 40-50 тыс. руб. в месяц. Главный радиочастотный центр на момент публикации материала находился в поиске главы своего ИТ-управления с зарплатой до 98,5 тыс. руб.

Представители Минцифры подтвердили CNews, что ИТ-специалисты в настоящее время просто нарасхват. Ведомство собирается в несколько раз увеличить размеры грантов и кредитов, выделяемых на разработку и внедрение российского ПО, необходимого для замены иностранных аналогов. «Это позволит полностью задействовать ИТ-кадры», – добавили они.

Зачем государству специалисты в сфере ИТ

Участники российского ИТ-рынка видят целый ряд причин роста числа ИТ-вакансий в госсекторе. По мнению директора по развитию web-технологий компании Artezio (входит в группу «Ланит») Сергея Матусевича, на это влияет «сокращение поддержки со стороны сервисных компаний, которые ранее предоставляли услуги технического обслуживания и разработки сайтов. Госведомства нередко пользовались их услугами для обслуживания своей инфраструктуры и потому не нанимали собственных специалистов. «Рост вакансий в госсекторе также связан с жесткой ситуацией по импортозамещению», – сообщил изданию Матусевич. На импортозамещение как на причину увеличения числа ИТ-вакансий в госсекторе указывает и директор по персоналу компании «МойОфис» Екатерина Дементьева.

Другие видят в повышенном интересе к айтишникам со стороны государства иные причины. К примеру, глава отдела маркетинга CrossTech Solutions Group Юлия Заря считает, что это связано со стремительным ростом количества DDoS-атак на российский госсектор.

Отток ИТ-кадров за границу тоже вносит свою лепту, на что указал изданию председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию цифровой экономики Николай Комлев. С его слов, чтобы нивелировать последствия этого, Минцифры, а также другие госведомства и корпорации с госучастием «активно разворачивают проекты импортозамещения, которые способны привлечь и трудоустроить дополнительный персонал». «Российский ИТ-бизнес и государство понимают, что утечка мозгов губительна для индустрии и экономики страны в целом», – добавил он.

Российские власти уже предпринимают меры по удержанию ИТ-кадров в стране. К примеру, их уже освободили от службы в армии. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Банкам тоже нужны айтишники

В банковском секторе в период с 24 февраля по 15 марта 2022 г. число открытых ИТ-вакансий выросло в 2,2 раза год к году. За этот период их число достигло 5100 против 2300 годом ранее.

В период кризиса многие российские айтишники уехали ха рубеж. Другие пока не торопятся менять работодателя

По мнению главного эксперта HeadHunter по рынку труда Натальи Даниной, это почти не связано с оттоком ИТ-кадров за рубеж. Она сообщила «Коммерсанту», что переезд таких специалистов в другую страну «вряд ли мог оказать существенное влияние на рост спроса, поскольку речь идет не о смене работы, а о смене локации, к которой финансовый сектор одним из первых адаптировался еще два года назад». Наталья Данина добавила, что на рост интереса банков к ИТ-работникам «может являться реакцией на ситуацию в финансовом секторе, при которой на первый план вышла именно реализация банковских продуктов, прежде всего краткосрочных вкладов».

Другие эксперты видят иные причины в желании банков расширить свой штат. «Банки проходят масштабную перестройку бизнеса, которая требует большого количества специалистов в разных областях, в том числе в ИТ, рисках, комплаенс-подразделениях, юридической сфере, клиентском сервисе», – сообщила изданию гендиректор рекрутингового агентства «МайСерч» Мария Янковская.

Специалисты не спешат менять работу

В то время как госсектор и банки открывают одну ИТ-вакансию за другой, работники этой отрасли, напротив, стремительно теряют интерес к поиску новой работы. По данным HeadHunter, если в 2021 г. в этой сфере наблюдалось в среднем около 100 тыс. резюме соискателей, то к середине марта 2022 г. это число упало до 46,7 тыс.

В первую очередь это касается именно финансового сектора. Наталья Данина полагает, что это связано со снижением привлекательности российских банков как работодателей, поскольку многие из них попали под антироссийские санкции. Также она полагает, что другие компании не торопятся сокращать свой ИТ-штат на фоне нового кризиса и усилившейся «утечки мозгов» за рубеж.

В ряде случаев менять работу отказываются и сами специалист. Как сообщил изданию президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров, некоторые соискатели, еще совсем недавно собиравшиеся сменить работу, отвечают потенциальным работодателям отказом и решают остаться на текущей работе.