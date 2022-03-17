Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора»

Для корпоративного и государственного секторов стал доступен российский телефона для доверенного общения на отечественной ОС «Аврора». Ранее он работал только на Android, продаваясь на этой ОС в том числе и в рознице. Модификацию на «Авроре» частные пользователи опробовать не смогут — политика распространения отечественной операционки остается неизменной.

Трастфон перешел на «Аврору»

Российский доверенный мобильный телефон (трастфон) для конфиденциального общения Ayya T1, первоначально выпущенный на ОС Android, заработал под управлением отечественной операционной системы «Аврора». Об этом сообщили CNews представители разработчика «Авроры» («Открытая мобильная платформа», ОМП — «дочка» «Ростелекома») и «Ростеха», который через концерн «Автоматика» и НИИ «Масштаб» контролирует компанию «Смартэкосистема», выступающую непосредственным создателем телефона.

Главная особенность трастфона заключается в возможности аппаратного отключения камер и микрофона при помощи кнопки на боковой грани, что и обеспечивает повышенный уровень приватности. При этом в режиме заблокированных аудио- и видеосенсоров устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.

С появлением на трастфоне «Авроры» мобильный телефон, как полагают разработчики, станет еще более привлекательным для организаций и госструктур, которые особое значение уделяют сохранность данных и бесперебойной работе информационных систем.

Как выяснил CNews, продажи Ayya T1 на «Авроре» частным пользователям в розничных магазинах не планируются. Это решение никак не связано с непосредственными разработчиками телефона. Политику распространения своей ОС по тем или иным каналам полностью определяет ОМП.

Российский телефон доверенного общения перевели на ОС «Аврора»

Представитель компании в разговоре с CNews подтвердил, что подход ОМП к распространению «Авроры» остается прежним — эта ОС устанавливается только на мобильные устройства, предназначенные для корпоративного или государственного рынков. Пользователям из этих секторов Ayya T1 уже доступен для заказа.

Что же касается частных лиц, то для них сохраняется возможность использовать трастфон на Android. Модели на этой ОС поступили в федеральные розничные сети еще в конце октября 2021 г. Сейчас их можно найти в продаже по цене в 19 тыс. руб.

Что же касается корпоративной цены на устройства в новой модификации, то, как отмечает директор «Смартэкосистемы» Владислав Иванов, она очевидным образом увеличится по сравнению с вариантом на Android в зависимости от требований конкретных заказчиков. «Полагаю, что стоимость телефона будет чуть выше, в пределах нескольких тысяч рублей», — сказал он в разговоре с CNews.

Напомним, «Аврора» представляет собой российскую мобильную ОС, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора центр» призвана создавать в корпоративной среде и ИТ-инфраструктуре госорганизаций решения в области корпоративной мобильности. Система обеспечивает защищенный доступ к информсистемам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для приложений.

«Аврора» включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ. Платформа «Аврора центр» также включена в реестр и сертифицирована ФСТЭК.

Разработка ОС «Аврора», носившей первоначально название Sailfish OS, была начата в 2011 г. выходцами из Nokia, которые основали собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla выступала гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон». В России ОС «Аврора» впервые появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS RUS. Ее разработчиком выступило ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. Под контроль «Ростелекома» система перешла в марте 2018 г. В феврале 2019 г. ОС получила свое нынешнее название «Аврора».

Параметры трастфона

Несмотря на то, что Ayya T1 разрабатывался с прицелом на новый мобильный процессор «Скиф» научно-производственного центра «Элвис», пока все существующие варианты трастфона вне зависимости о предустановленной ОС выпускаются на базе тайваньского чипа MediaTek Helio P70. Этот центральный процессор был анонсирован в октябре 2018 г. Он изготавливается по 12-нанометровой топологии и располагает восемью ядрами в двух кластерах.

Первый комплект ядер — это четыре высокопроизводительных Cortex A73 с частотой 2,1 ГГц. Другие четыре ядра — это энергоэффективные Cortex A53 на 2 ГГц. В GeekBench 5 результат тестирования процессора составляет 295 и 1386 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Начинка смартфона предусматривает только один вариант комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ за счет использования карточки MicroSD.

Камер в смартфоне две: основная на 12+5 Мп и фронтальная на 13 Мп. Последняя расположена непосредственно в экране в виде выреза в верхнем левом его углу. Сам по себе экран имеет разрешение HD+ или 1600х720 точек при диагонали 6,53 дюйма и частоте обновления 60 Гц.

Ayya T1 укомплектован батареей на 4000 мАч с зарядкой по USB-C. В телефоне нет поддержки сетей пятого поколения (5G), но есть два слота под SIM-карты.

Список характеристик Ayya T1 включает отдельный вход под проводные наушники и чип NFC для бесконтактной оплаты. Также в наличии сканер отпечатков пальцев (на задней панели). В комплект поставки, помимо кабеля зарядки и блока питания, входят гарнитура, чехол и защитное стекло на дисплей.

История проекта

Напомним, впервые о появлении доверенного российского телефона Ayya T1 CNews узнал в середине сентября 2021 г. Как рассказал тогда CNews и. о. гендиректора НИИ «Масштаб» Александр Лысенко, разработка телефона на ОС Android была завершена в конце 2020 г., а в 2021 г. эта модификация стала выходить небольшими партиями по несколько тысяч штук под конкретные потребности заказчиков.

В ожидании появления промышленных тиражей «Скифа» «Масштаб» и «Смартэкосистема» заранее подобрали для своего телефона доступный на рынке тайваньский чип, наиболее сходный по своим параметрам с пока не доступным на массовом рынке российским процессором (на уровне документации возможности «Скифа» были известны заранее). Именно такой выбор и должен позволить разработчикам впоследствии начать использовать отечественный процессор с наименьшей временной задержкой сразу после того, как станут доступны его промышленные партии.

Напомним, инженерные образцы «Скифа» НПЦ «Элвис» получил еще в 2019 г. Однако первая серия чипов оказалась в распоряжении компании лишь в июле 2021 г. — с задержкой примерно на семь месяцев в связи с общемировым кризисом контрактного производства электронных компонентов из-за перегрузки производственных мощностей на фоне выхода отрасли из ограничений пандемии Covid-19.

НИИ «Масштаб» 10 сентября 2021 г. оказался в числе первых пяти организаций, которым «Элвис» передал полностью готовые процессоры в составе отладочных плат для разработки конечных устройств и адаптации ПО. Две из компаний связаны с софтом: мобильной ОС «Аврора» и линейкой ОС AltLinux. Еще две — ICL и «Байтэрг» — нацелились на выпуск на «Скифе» планшетов.

В разговоре с CNews Александр Лысенко в сентябре 2021 г. сообщил, что на основе изучения полученного образца институт сможет сформировать для «Элвиса» заказ «Скифов» под первую партию смартфонов на них примерно к весне 2022 г. Полная адаптация уже существующего смартфона на Helio P70 под «Скиф» на тот момент еще завершена не будет и продолжится. Точные же сроки появления телефонов на чипах «Элвиса» будут во многом зависеть от того, как быстро НПЦ сможет получить заказанные им процессоры от контрактной зарубежной фабрики.

Как сообщил CNews Владислав Иванов, «Смартэкосистема» сейчас продолжает адаптацию трастфона под российские процессоры, работая с опытными образцами этих чипов.