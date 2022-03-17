На спасение российской радиоэлектроники хотят выделить почти триллион

Минпромторг предложило выделить почти триллион рублей на развитие российской радиоэлектроники в условиях санкционного давления. Средства будут направлены на производство средств и технологий создания радиоэлектроники, новых поколений электронной компонентной базы, а также зарплаты высокотехнологическим специалистам.

Финансирование радиоэлектроники

Министерство промышленности (Минпромторг) в качестве антикризисных мер предложило выделить 900 млрд руб. российской радиоэлектронике. Такую сумму отрасль может получить в 2022-2024 гг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Большую часть средств — 420 млрд руб. в виде субсидий предлагается предоставить Фонду перспективных исследований. Эти деньги Фонд должен будет направлять на разработку базовых технологий производства радиоэлектроники, электронной компонентной базы (ЭКБ), материалов, химии, а также средств для производства радиоэлектроники.

То есть средства будут направлены на производство средств и технологий создания радиоэлектроники, которые или отсутствуют в России или недостаточно развиты. В 2022 г. Фонд перспективных исследований может получить 130 млрд руб. и в 2023 и 2024 гг. — по 150 млрд руб.

Кто еще получит субсидии

Фонд развития промышленности, по предложению министерства, может получить на докапитализацию 160 млрд руб. Эти средства он должен будет направлять на программы поддержки радиоэлектронной промышленности. В 2022 г. фонду предполагается направить 100 млрд руб. и в 2022-2024 гг. по 30 млрд руб.

На развитие российской радиоэлектроники хотят выделить 900 млрд рублей

Чуть меньше (около 130 млрд руб.) может получить «Ростех» в виде имущественного взноса. Эти деньги госкорпорация должна будет потратить на производство новых поколений ЭКБ. Причем для этой цели «Ростех» сможет привлекать сторонних разработчиков и производителей.

В ближайшие три года также планируется выделить 120 млрд руб. на субсидирование части затрат на модернизацию и развитие производственных мощностей для радиоэлектронной продукции. Еще 30 млрд руб. Минпромторг предлагает направить на субсидирование части затрат на оплату труда высококвалифицированных специалистов. Такую же сумму хотят выделить на запуск программы субсидирования оборотных средств, в том числе предназначенных на пополнение предприятиями радиоэлектронной промышленности складских запасов сырья, материалов и комплектующих.

Нефинансовые меры поддержки

Помимо финансовых мер поддержки, Минпромторг предлагает сформировать и утвердить перечень единственных поставщиков высокотехнологичной российской продукции для проведения госзакупок. В том числе, может быть введен отдельный порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком с учетом информации о стоимости российской продукции.

Также министерство предлагает предоставить различные налоговые льготы для организаций, относящихся к радиоэлектронной отрасли. Среди них — налоговый вычет в объеме средств, направленных на разработку радиоэлектронной продукции, модернизацию или создание новых производственных мощностей.

Третий пакет мер поддержки

Первым шагом по спасению российской ИТ-отрасли в условиях санкций стал указ Президента России Владимира Путина. Согласно документу, ИТ-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль, а ИТ-специалисты — от воинской обязанности.

Так же ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты и по упрощенной схеме нанимать иностранных специалистов. Для того, чтобы воспользоваться этими мерами поддержки ИТ-компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию.