Власти хотят обнулить пошлины, чтобы заманить в Россию зарубежную вычислительную технику

Минцифры предложило отменить таможенную пошлину на ввоз в Россию вычислительной техники. Таким образом, министерство хочет стимулировать приток в страну электроники из Азии и удешевить производство отечественной техники. Эксперты сомневаются в эффективности меры, так как она не сильно снизит цену продукции, которая сильно подорожала.

Без пошлины

Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники. К ним относятся жесткие диски, системы хранения данных (СХД), электронные интегральные схемы и полупроводниковые приборы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Правительстве.

«Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — сообщили представители Минцифры. Таким образом, министерство хочет обнулить ввозную пошлину для санкционной продукции, которая не производится в России совсем или в необходимом объеме.

Предложение от Минцифры поступило в Федеральную таможенную службу 10 марта 2022 г. По словам собеседника «Коммерсанта», нулевая ставка может быть установлена уже до конца месяца. Предполагается, что она будет действовать полгода. В Минэкономики на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Обоснование инициативы

На данный момент таможенная пошлина сохранилась только на ленточные накопители, SSD и HDD и энергонезависимые устройства хранения данных и т. д. Ставка по ним колеблется от 1% до 13% в зависимости от категории товара, поясняют в ФТС. Из-за скачка курса доллара цены на SSD, HDD и платы памяти в рублях за последние две недели выросли на 40%, отмечает источник «Коммерсанта» в крупном ИТ-дистрибуторе.

Минцифры предложило отменить пошлину для импортной техники

Именно от зарубежных устройств хранения данных российский рынок сильно зависит. Большую его часть занимают СХД китайской компании Huawei (39,1%), приводит данные IDC за IV квартал 2021 г. Второе место — российская компания Yadro (20,9%) и американская Dell (9,5%). В целом объем российского рынка СХД в IV квартале 2021 г. составил $211 млн.

Таким образом, российские власти хотят стимулировать ввоз в Россию электроники из Азии, а также удешевить производство отечественной вычислительной техники, предполагает источник «Коммерсанта» на рынке.

Комментарии рынка

Директор компании «Промобит» Максим Копосов рассказал «Коммерсанту», что предложенная мера поддержки выглядит полезной. Он добавил, что для ИТ-отрасли наиболее полезной мерой поддержки была бы отмена НДС на ввозимые в страну компоненты. «Если они не будут облагаться НДС, а готовая электроника, ввозимая в страну, будет, тогда мы сможем конкурировать с Huawei в части товаров, собранных в стране», — читает Копосов.

Другой собеседник «Коммерсанта» назвал отмену пошлины шагом логичным, но малоэффективным. «Сейчас из-за курса валют закупки иностранных устройств сильно выросли в цене, и, судя по новостям, не в цене дело, а в самой возможности их купить. Здесь отсутствие пошлин не поможет», — отмечает он. С ним соглашается источник на рынке вычислительной техники. По его словам, сейчас зарубежные компоненты практически невозможно достать на рынке, поэтому цены на них неуправляемо растут. «Мы на данный момент пришли к состоянию, когда, кроме собственной электронной компонентной базы, которую России еще развивать и развивать, у нас ничего нет».

Запрет на вывоз

Уже осуществленной мерой для обеспечения стабильности на российском ИТ-рынке стал запрет Правительства на вывоз из страны импортного оборудования. Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры.

Ограничение будет действовать до конца 2022 г. и распространяться на вывоз техники во все зарубежные страны, помимо членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии.

По мнению экспертов, данный запрет — это попытка предотвратить миграцию локализовавшихся в России иностранных предприятий и сохранить парк импортной техники.