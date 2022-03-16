CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция ИТ в госсекторе Техника
|

На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования

Под «Эльбрусы» адаптировали универсальную платформу создания корпоративного ПО весьма сложных классов, работа с которой не требует серьезных навыков программирования и написания кода как такого. В сложившихся условиях сформированные на этой платформе системы документооборота, ERP, CRM, PLM и др. могут стать доступной альтернативой систем ушедших из России зарубежных грандов.

ПО под «Эльбрусы» — без написания кода

Завершилась адаптация для работы на процессорах «Эльбрус» российской платформы «Датамастер» класса «no code», предназначенной для разработки, тестирования и отладки прикладных систем различного уровня. Об этом сообщили представители компаний МЦСТ (разработчик линейки «Эльбрусов») и фирмы АС — создателя «Датамастера».

Платформы типа «no code» или, как их еще называют, «zero-code» представляют собой инструменты для создания программ весьма продвинутых классов без написания кода, а значит и без серьезных знаний основ программирования.

«Еще более удобным платформу делает то, что “Датамастер” — это полностью веб-решение, — поясняет разработчик на специализированном сайте платформы. — А это значит, что для создания своего собственного приложения вам нужен только любой современный браузер и доступ в интернет. Если “Датамастер” развернут в локальной сети предприятия или в домашней сети, то для работы готового приложения интернет не требуется».

elbrus600.jpg
Под «Эльбрусы» стало возможным «на коленке» создать ПО сложных классов в качестве альтернативы зарубежным решениям

Представители МЦСТ и АС добавляют, что визуальное проектирование прикладных систем позволит компаниям без привлечения высококвалифицированных разработчиков не только быстро пройти путь от прототипирования до полноценных систем бизнес-автоматизации, но и в дальнейшем развивать эти системы своими силами.

Проект является коммерческим. Фирма АС готова как обеспечить обучение персонала заказчика для работы со своей платформой, так и полностью разработать на ней требующиеся системы самостоятельно.

На данный момент «Датамастер» может быть развернут на всех платформах «Эльбрус», начиная с процессора «Эльбрус-4С». Этот 65-нанометровый чип официально выпускается с 2014 г., имеет тактовую частоту до 800 МГц.

Какого класса ПО можно создать под «Эльбрусы»

На сайте «Датамастера» сообщается, что на этой платформе, в частности, можно создать систему электронного документооборота (СЭД), которая позволит организовать работу со всевозможными данными в виде заявок, запросов, поручений и других документов, а также быстро анализировать по ним информацию.

Также на платформе, по заверению представителей АС, можно создать системы ERP (Enterprise Resource Planning) для управления производством, трудовыми ресурсами, финансами и активами для оптимизации ресурсов предприятия, PLM (Product life cycle) для отслеживания и документирования жизненного цикла изделий или процессов, CRM (Customer Relationship Management) для организации взаимодействия с клиентами, а также обеспечения сбора, хранения и анализа информации о взаимодействии с клиентами.

Также разработчики указывают, что на «Датамастере» можно создать Billing-систему, которая позволит вычислять стоимость услуг и выписывать счета для клиентов, электронный архив для обеспечения структурированного хранения документов, MVP (Minimum Viable Product) для прототипирования минимально жизнеспособных версий продуктов.

Утверждается, что в «Датамастере» есть подсистема управления доступом, которая позволяет создавать учетные записи, группы пользователей и выполнять интеграцию с Active Directory. Также есть встроенный планировщик заданий для решения широкого спектра задач автоматической обработки данных.

Не прорыв, но доступная альтернатива

Отметим, что представители МЦСТ и АС новое решение в качестве панацеи и большого технологического прорыва не преподносят.

Госорганизации и бизнес эффективно функционируют только при условии цифровизации основных бизнес-процессов и автоматизации деятельности. Для этого им требуются как мощные аппаратные средства, так и развитое программное обеспечение, — рассуждают они. — К сожалению, большинство и того, и другого в России по большей части импортное, что на сегодняшний день означает — недоступное. Альянс двух компаний России предлагает реальную альтернативу для госсектора, крупного бизнеса, промышленности и малого бизнеса на длительную перспективу».

Сдержанным в своих оценках состоявшейся адаптации «Датамастера» на «Эльбрусы» в разговоре с CNews оказался и экс-сотрудник МЦСТ, основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин. По его словам речи о том, что «на “Эльбрусе” появился “убийца” SAP», сейчас явно не идет. При этом из разговора с ним все же можно было заключить, что успешный перенос на отечественные чипы очередной российской программной платформы также можно считать весьма показательным.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий

Власти хотят обнулить пошлины, чтобы заманить в Россию зарубежную вычислительную технику

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Власти оживили буксовавший два года проект ГИС градостроения России

Власти придумали способ ввозить санкционную электронику: Все закупки отдадут единому исполнителю

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Xiaomi наводнила Россию сильно переоцененными смартфонами среднего...
Создатели Ubuntu задумали превратить все гаджеты в облачные...
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022