На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования

Под «Эльбрусы» адаптировали универсальную платформу создания корпоративного ПО весьма сложных классов, работа с которой не требует серьезных навыков программирования и написания кода как такого. В сложившихся условиях сформированные на этой платформе системы документооборота, ERP, CRM, PLM и др. могут стать доступной альтернативой систем ушедших из России зарубежных грандов.

ПО под «Эльбрусы» — без написания кода

Завершилась адаптация для работы на процессорах «Эльбрус» российской платформы «Датамастер» класса «no code», предназначенной для разработки, тестирования и отладки прикладных систем различного уровня. Об этом сообщили представители компаний МЦСТ (разработчик линейки «Эльбрусов») и фирмы АС — создателя «Датамастера».

Платформы типа «no code» или, как их еще называют, «zero-code» представляют собой инструменты для создания программ весьма продвинутых классов без написания кода, а значит и без серьезных знаний основ программирования.

«Еще более удобным платформу делает то, что “Датамастер” — это полностью веб-решение, — поясняет разработчик на специализированном сайте платформы. — А это значит, что для создания своего собственного приложения вам нужен только любой современный браузер и доступ в интернет. Если “Датамастер” развернут в локальной сети предприятия или в домашней сети, то для работы готового приложения интернет не требуется».

Под « Эльбрусы » стало возможным «на коленке» создать ПО сложных классов в качестве альтернативы зарубежным решениям

Представители МЦСТ и АС добавляют, что визуальное проектирование прикладных систем позволит компаниям без привлечения высококвалифицированных разработчиков не только быстро пройти путь от прототипирования до полноценных систем бизнес-автоматизации, но и в дальнейшем развивать эти системы своими силами.

Проект является коммерческим. Фирма АС готова как обеспечить обучение персонала заказчика для работы со своей платформой, так и полностью разработать на ней требующиеся системы самостоятельно.

На данный момент «Датамастер» может быть развернут на всех платформах «Эльбрус», начиная с процессора «Эльбрус-4С». Этот 65-нанометровый чип официально выпускается с 2014 г., имеет тактовую частоту до 800 МГц.

Какого класса ПО можно создать под «Эльбрусы»

На сайте «Датамастера» сообщается, что на этой платформе, в частности, можно создать систему электронного документооборота (СЭД), которая позволит организовать работу со всевозможными данными в виде заявок, запросов, поручений и других документов, а также быстро анализировать по ним информацию.

Также на платформе, по заверению представителей АС, можно создать системы ERP (Enterprise Resource Planning) для управления производством, трудовыми ресурсами, финансами и активами для оптимизации ресурсов предприятия, PLM (Product life cycle) для отслеживания и документирования жизненного цикла изделий или процессов, CRM (Customer Relationship Management) для организации взаимодействия с клиентами, а также обеспечения сбора, хранения и анализа информации о взаимодействии с клиентами.

Также разработчики указывают, что на «Датамастере» можно создать Billing-систему, которая позволит вычислять стоимость услуг и выписывать счета для клиентов, электронный архив для обеспечения структурированного хранения документов, MVP (Minimum Viable Product) для прототипирования минимально жизнеспособных версий продуктов.

Утверждается, что в «Датамастере» есть подсистема управления доступом, которая позволяет создавать учетные записи, группы пользователей и выполнять интеграцию с Active Directory. Также есть встроенный планировщик заданий для решения широкого спектра задач автоматической обработки данных.

Не прорыв, но доступная альтернатива

Отметим, что представители МЦСТ и АС новое решение в качестве панацеи и большого технологического прорыва не преподносят.

Госорганизации и бизнес эффективно функционируют только при условии цифровизации основных бизнес-процессов и автоматизации деятельности. Для этого им требуются как мощные аппаратные средства, так и развитое программное обеспечение, — рассуждают они. — К сожалению, большинство и того, и другого в России по большей части импортное, что на сегодняшний день означает — недоступное. Альянс двух компаний России предлагает реальную альтернативу для госсектора, крупного бизнеса, промышленности и малого бизнеса на длительную перспективу».

Сдержанным в своих оценках состоявшейся адаптации «Датамастера» на «Эльбрусы» в разговоре с CNews оказался и экс-сотрудник МЦСТ, основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин. По его словам речи о том, что «на “Эльбрусе” появился “убийца” SAP», сейчас явно не идет. При этом из разговора с ним все же можно было заключить, что успешный перенос на отечественные чипы очередной российской программной платформы также можно считать весьма показательным.