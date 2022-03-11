CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес ИТ в госсекторе
|

Минцифры попросило не подавать в суд на российских интеграторов, срывающих поставки

Минцифры просит российских заказчиков иностранной электроники и ПО не подавать в суд на интеграторов из-за срывов сроков поставок. В министерстве обратили внимание на невозможность исполнения российскими интеграторами своих обязательств. Помимо этого, Минцифры просят вендоров, которые приняли решение сократить персонал в российских офисах, сообщить о планируемых сроках увольнения сотрудников для помощи им в дальнейшем трудоустройстве.

Повестка в Минцифры

Как стало известно CNews, из-за срывов сроков поставок зарубежного оборудования и ПО Минцифры попросило заказчиков не подавать в суд на интеграторов. Это распространяется на контракты, по которым была осуществлена полная или частичная предоплата до даты введения соответствующих ограничений. Об этом CNews рассказали представители Минцифры.

В министерстве обратили внимание заказчиков на невозможность исполнения российскими интеграторами своих обязательств по заключенным контрактам на поставку зарубежного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также ПО тех производителей, которые приостановили или прекратили свою деятельность в России или ввели соответствующие ограничения.

«В связи с этим до прояснения ситуации рекомендуем заказчикам отложить обращения в суд для принуждения интеграторов и вендоров к исполнению взятых на себя обязательств или взыскания с них предоплаты и штрафов», — отмечают в ведомстве.

Заказчиков и интеграторов до 25 марта 2022 г. просят направить в Минцифры сведения о предоплаченных и неисполненных контрактах на поставку товаров и услуг зарубежных производителей.

Другие предложения министерства

Минцифры также просит иностранных вендоров, которые приняли решение сократить персонал в российских офисах, сообщить о планируемых сроках увольнения сотрудников. Министерство собирается оказать им необходимое содействие в трудоустройстве.

siti.jpg
Минцифры просит не подавать в суд на российских интеграторов

«Предлагаем вендорам начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российским ИТ-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры, нарушения в работе которых могут привести к серьезным сбоям в системах жизнеобеспечения», — также говорится в сообщении министерства.

В Минцифры выступили и против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями. «Понимаем, что решения принимались непосредственно не ими и отвечать за них они не могут», — поясняют там.

Пиратское ПО

В начале марта 2022 г. стало известно о планах Правительства легализовать в России пиратское ПО. Однако позже власти все же отказались от этой идеи.

«Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения данного ПО до замены на российские конкурентные аналоги», — говорится в сообщении Минцифры.

В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям, поясняют в министерстве.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» решил, что лучше всех знает цены, и остался без серверов

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Власти запретили вывозить из России компьютеры и смартфоны

РЖД построят ИТ-систему контроля собственного импортозамещения

Началось создание российской САПР высшей сложности — для проектирования кораблей

Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Xiaomi наводнила Россию сильно переоцененными смартфонами среднего...
Создатели Ubuntu задумали превратить все гаджеты в облачные...
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022