Минцифры попросило не подавать в суд на российских интеграторов, срывающих поставки

Минцифры просит российских заказчиков иностранной электроники и ПО не подавать в суд на интеграторов из-за срывов сроков поставок. В министерстве обратили внимание на невозможность исполнения российскими интеграторами своих обязательств. Помимо этого, Минцифры просят вендоров, которые приняли решение сократить персонал в российских офисах, сообщить о планируемых сроках увольнения сотрудников для помощи им в дальнейшем трудоустройстве.

Повестка в Минцифры

Как стало известно CNews, из-за срывов сроков поставок зарубежного оборудования и ПО Минцифры попросило заказчиков не подавать в суд на интеграторов. Это распространяется на контракты, по которым была осуществлена полная или частичная предоплата до даты введения соответствующих ограничений. Об этом CNews рассказали представители Минцифры.

В министерстве обратили внимание заказчиков на невозможность исполнения российскими интеграторами своих обязательств по заключенным контрактам на поставку зарубежного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также ПО тех производителей, которые приостановили или прекратили свою деятельность в России или ввели соответствующие ограничения.

«В связи с этим до прояснения ситуации рекомендуем заказчикам отложить обращения в суд для принуждения интеграторов и вендоров к исполнению взятых на себя обязательств или взыскания с них предоплаты и штрафов», — отмечают в ведомстве.

Заказчиков и интеграторов до 25 марта 2022 г. просят направить в Минцифры сведения о предоплаченных и неисполненных контрактах на поставку товаров и услуг зарубежных производителей.

Другие предложения министерства

Минцифры также просит иностранных вендоров, которые приняли решение сократить персонал в российских офисах, сообщить о планируемых сроках увольнения сотрудников. Министерство собирается оказать им необходимое содействие в трудоустройстве.

Минцифры просит не подавать в суд на российских интеграторов

«Предлагаем вендорам начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российским ИТ-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры, нарушения в работе которых могут привести к серьезным сбоям в системах жизнеобеспечения», — также говорится в сообщении министерства.

В Минцифры выступили и против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями. «Понимаем, что решения принимались непосредственно не ими и отвечать за них они не могут», — поясняют там.

Пиратское ПО

В начале марта 2022 г. стало известно о планах Правительства легализовать в России пиратское ПО. Однако позже власти все же отказались от этой идеи.

«Не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения данного ПО до замены на российские конкурентные аналоги», — говорится в сообщении Минцифры.

В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям, поясняют в министерстве.