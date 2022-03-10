Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты

Россия готовится отказаться от иностранных сертификатов безопасности российских сайтов и работает над их отечественными аналогами. Но поддерживаться такие сертификаты первое время будут только в российских браузерах, в том числе в VK Atom и «Яндекс.Браузере». В связи с этим Минцифры рекомендует россиянам отказаться от иностранных обозревателей, чтобы иметь возможность пользоваться теми же «Госуслугами».

Сертификаты попали под санкции

Российское Минцифры порекомендовало россиянам в обозримом будущем перейти на использование браузеров отечественной разработки. В зарубежных обозревателях совсем скоро могут перестать работать российские госсайты, включая портал госуслуг.

«Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов. Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к Госуслугам, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», – говорится в сообщении Минцифры. Его получили все пользователи портала госуслуг.

Мешать россиянам пользоваться Госуслугами и другими отечественными сайтами в привычных им браузерах стали иностранные центры сертификации. Они начали отзывать у сайтов ряда российских организаций свои HTTPS-сертификаты.

Подобным эти центры стали заниматься после 24 февраля 2022 г., когда Россия начала спецоперацию на Украине. От отзыва сертификатов пострадали многие российские организации, в особенности те, на которые обрушились санкции иностранных государств.

Теперь многим пользователям придется тратить свое время на изучение нового браузера, чтобы иметь доступ к Госуслугам

Отзыв сертификата приводит к неработоспособности сайта на компьютерах пользователей. Браузер помечает его как небезопасный и перестает его открывать, выдавая пользователю уведомление об этом.

Банки в числе пострадавших

Под массовый отзыв сертификатов попала масса «санкционных» российских банков, в том числе Промсвязьбанк, ВТБ и Совкомбанк. Зацепило даже отечественный Центробанк, у которого еще 1 марта 2022 г. американский хостинг-провайдер DigiCert отозвал сертификат TLS. В тот же день без своего SSL-сертификата остался ВТБ.

Банк России решил проблему лишь спустя сутки. Регулятор срочно выписал себе новый сертификат у бельгийской компании GlobalSign, который будет действовать до 2 апреля 2023 г.

Сначала Госуслуги и сайты банков, а потом и другие российские порталы могут лишиться иностранных сертификатов

Однако Бельгия – это Европа, а данный регион, как и США, ничего не имеет против антироссийских санкций. Таким образом, риск отзыва нового сертификата тоже имеется.

Пути решения

Чтобы больше не зависеть от иностранных сертификатов, в России будет налажен выпуск их отечественных аналогов. Минцифры уже работает в данном направлении.

В дополнение к этому российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил в срочном порядке и не позднее 11 марта 2022 г. перенести все госсайты в зону .ru, отказаться от иностранных хостингов, баннеров и счетчиков посещаемости, а также перейти на российские DNS. Власти объясняют это защитой от кибератак, но эксперты видят в этом попытку минимизировать потери от потенциального отключения России от интернета.

По информации ведомства, в обозримом будущем в стране вступят в силу новые нормативно-правовые акты для регулирования работы национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юрлицам.

Получить такой сертификат можно будет через портал Госуслуг, без необходимости посещения каких-либо учреждений. Там же будет сформирован список сайтов, перешедших на отечественный сертификат.

С этим и связана необходимость перехода на отечественные браузеры. В них поддержка российских сертификатов появится с максимально высокой долей вероятности, чего нельзя сказать об их зарубежных аналогах. Другими словами, если продолжить пользоваться теми же Google Chrome, Vivaldi, Opera, Mozilla Firefox или Microsoft Edge, то велика вероятность лишиться доступа к российским госсайтам. Разработчики этих браузеров на момент публикации материала не заявляли о готовности внедрить поддержку российских сертификатов.

Вариантов у россиян не так уж много

В России почти нет браузеров собственной разработки. Самый яркий пример – это «Яндекс.Браузер», занимающий второе место по популярности россиян и 16,08-процентную долю рынка (статистика StatCounter за февраль 2022 г.). Первое место крепко держит американский Chrome с долей на уровне 55%.

В своем письме Минцифры порекомендовало всем перейти именно на «Яндекс.Браузер». Этот обозреватель развивается с октября 2012 г. и существует в версиях под Windows, iOS и Android, а также под macOS и Linux. В нем поддержка российских сертификатов уже реализована.

Переходить на отечественные браузеры подавляющее большинство россиян не торопятся

Также в список рекомендаций министерства попал и браузер Atom за авторством холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Этот обозреватель появился в 2019 г., а его мобильная версия заработала в августе 2020 г., но пользовательская база у него пока еще крайне мала. В феврале 2022 г. он делил с десятками других браузеров 0,86-процентную долю российского рынка.

Не исключено, что низкий уровень популярности Atom связан с его предшественником – Amigo. Этот браузер, напротив, известен каждому российскому пользователю интернета, вот только слава у него дурная. VK продвигал его самыми разными способами, в результате чего Amigo «проникал» на компьютеры пользователей без их согласия, плюс у некоторых из них возникали трудности с его удалением. Итог – всероссийская ненависть. Проект, как сообщал CNews, был закрыт летом 2018 г. Просуществовал Amigo почти шесть лет – с сентября 2012 г.

Следует добавить, что ни «Яндекс.Браузер, ни Atom холдинга VK, собственным движком не располагают. Они оба построены на Blink, распространяющимся с открытым кодом, но разработанном американской компанией Google.