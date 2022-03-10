Началось создание российской САПР высшей сложности — для проектирования кораблей

В России планируется создать собственную САПР для проектирования кораблей и сложных объектов морской техники. САПР, способная решать такие задачи, считается «высшим пилотажем»; обычные проектировочные программы с ними справиться не могут. Проект стартовал еще до начала известных событий на Украине и сейчас приобрел особую актуальность. Часть немногочисленных зарубежных разработчиков судостроительных САПР уже в той или иной степени поддержали западные санкции в отношении России.

Российская САПР для судостроения

Как выяснил CNews, в России стартовал проект создания судостроительной системы автоматизированного проектирования (САПР). Проект осуществляется под эгидой «Объединенной судостроительной корпорации». Головным исполнителем работ по созданию системы на данном этапе выступает Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).

Организаторы проекта отмечают, что сейчас при проектировании судов, кораблей и сложных объектов морской техники российские проектно-конструкторские бюро вынуждены, ввиду отсутствия отечественного аналога, использовать зарубежные судостроительные САПР. Также они могут пытаться задействовать непрофильные машиностроительные САПР, не способные в полной мере обеспечить процесс судостроительного проектирования ввиду «ориентации их геометрических ядер на другие задачи».

Собеседник CNews, осведомленный в вопросах инженерного проектирования, подтвердил справедливость изложенных данных. По его словам, САПР для судостроения — это «высший пилотаж» для подобного рода программ.

Россия собралась проектировать корабли на собственной САПР

«Судно — это сложное комплексное изделие; число деталей может составлять несколько сотен тыс. и даже миллионов, — отмечает эксперт. — Функциональность САПР должна учитывать отраслевую специфику (включать судостроительные модули, инструменты создания сложных поверхностей и пр.).

Как финансируется начало проекта

На данном этапе проект имеет формат научно-исследовательских работ (НИР) «Формирование облика отечественной судостроительной системы автоматизированного проектирования», шифр «САПР-судно». Договор «Объединенной судостроительной корпорации» с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом на проведение этих НИР был заключен 30 декабря 2021 г.

Выбор подрядчика конкурентным не был. Университет стал для корпорации так называемым единственно возможным поставщиком. Сумма договора составила 37 млн руб. Его исполнение рассчитано на срок до 30 сентября 2022 г.

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что выполнять самостоятельно в рамках НИР полный фронт работ СПбГМТУ не планирует. В частности, 2 марта 2022 г. вуз опубликовал извещения о закупках у единственных поставщиков работ по осуществлению пяти составных частей НИР.

Субподрядчиками университета стали «Северное проектно-конструкторское бюро», центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», «Невское ПКБ» и Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Все перечисленные организации должны выполнить свои работы до 29 июня 2022 г. Все они получили по 4 млн руб., то есть совокупно 20 млн руб. Это значит, что от суммы центрального договора у СПбГМТУ за собой оставил 17 млн руб.

Подробные техзадания ни в отношении центрального, ни в отношении субподрядных договоров в публичном доступе не представлены.

Санкционный аспект

Как сообщил упомянутый выше собеседник CNews, из зарубежных решений для проектирования судов в России и мире считается адекватным использовать продукты финской Cadmatic, британской Aveva (Marine), немецкой Siemens (Foran) и французской Dassault Systemes (Catia).

Siemensи Dassault в той или иной мере западные санкции в отношении России на фоне событий на Украине уже поддержали. Однако, проект создания российской судостроительной САПР, как уже было сказано выше, стартовал еще в конце 2021 г.

Тем не менее, именно санкционные риски являлись одним из главных аспектов начала работ. Ситуацию с отсутствием отечественной судостроительной САПР организаторы проекта описали как угрозу информационной безопасности при проектировании инновационной высокотехнологичной продукции, которая «позволяет иностранным государствам, используя механизм санкций, влиять на развитие отечественного судостроения и кораблестроения, а, следовательно, на достижение стратегических целей и выполнение ключевых задач развития России».