Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy

Гендиректором «Моего офиса» стал председатель совета директоров компании Андрей Чеглаков. Он сменил в должности Дмитрия Комиссарова, который займет пост директора по разработке и развитию продуктов в компании. Из-за санкций российским компаниям требуется быстро переходить на отечественные решения. Для этого «Мой офис» перестраивает бизнес и усиливает отдел продаж.

Новый глава «Моего офиса»

Председатель совета директоров компании «Мой офис» («Новые облачные технологии») Андрей Чеглаков с 10 марта 2022 г. займет должность гендиректора компании. На своем посту он сменил Дмитрия Комиссарова, который переходит на место директора по разработке и развитию продуктов, сохраняя за собой членство в совете директоров компании. Об этом CNews рассказали представители «Моего офиса».

Перестройка бизнеса «Моего офиса» обусловлена влиянием санкций на отечественный ИТ-рынок. На данный момент российским компаниям требуется оперативно и бесшовно переходить на отечественное ПО, в связи с чем «Мой офис» поменял структуру управления и усилил подразделение продаж, говорят в компании. «Изменения в структуре управления позволят развести роли, отвечающие за расширение продуктового портфеля и оптимизацию операционных процессов компании», — рассказали CNews представители «Моего офиса».

Биография Чеглакова

Андрей Чеглаков окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. Чеглаков является лауреатом государственной премии России в области науки и техники за 2002 г. Он также выступил автором более ста патентов и обладает степенью кандидата экономических наук. Является членом совета Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и членом Совета директоров «ФРИИ инвест».

Андрей Чеглаков стал гендиректором «Моего офиса»

С 1991-1999 гг. Чеглаков занимал должность президента компании «Стиплер», одним из основателей которой являлся. Компания занималась разработкой ПО и поставками на российский рынок компьютерного оборудования и техники, но более всего известна как поставщик игровых приставок. Компания производила на Тайване клоныNintendo Entertainment System и продавала их в России под собственным брендом Dendy.

С 2003-2006 гг. Андрей Чеглаков занимал пост заместителя гендиректора по науке и развитию объединения «Гознак», а с 2006 г. по 2011 г. занимал пост заместителя гендиректора по производству в этой же компании. С 2011-2013 гг. был в должности советника гендиректора «Гознак». С 2013 г. по 2015 г. работал старшим вице-президентом «Ростелекома» и с 2015-2016 гг. — советником президента «Ростелекома».

В 2016 г. Чеглаков перешел работать в «Мой офис» на должность председателя совета директоров компании.

Учредители и выручка компании

Согласно официальному сайту компании, «Мой офис» разрабатывает офисные решения для общения и совместной работы с документами с 2013 г. Все решения компании входят в реестр отечественного ПО при Минцифры. Среди заказчиков — «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Аэрофлот» и др. На данный момент «Мой офис» реализует проекты в Африке. «На протяжении последних трех лет мы заключили соглашения и поставили 1,4 млн лицензий в Камерун, Гвинею, Джибути, Демократическую Республику Конго и Бурунди», — рассказали CNews представители компании.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Новые облачные технологии» образована 7 марта 2014 г. в Иннополисе. Учредителем выступают АО «Лаборатория Касперского» — компания в феврале 2022 г. увеличила свою долю с 47% до 61,05%, тем самым получив контроль над компанией.

Андрею Чеглакову принадлежит 20% «Новых облачных технологий», по 5% находятся у Виталия Кривенко и Дмитрия Комиссарова, по 2,5% у Александра Тимченко и Виктора Савюк, 1,75% находятся у Василия Цуприк, Владимиру Королькову принадлежат 1% и менее 1% у Алексея Доброхотова, Елены Басовой и Александра Пакер.

Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 460,4 млн руб., что на 40% меньше, чем по итогам 2019 г. При этом чистый убыток компании достиг 1,5 млрд руб. Однако по данным самой компании, «Мой офис» демонстрирует уверенный рост. По итогам 2021 г. выручка компании удвоилась, количество клиентов превысило 2,5 тыс. организаций, а партнерская сеть была существенно расширена как в России, так и за ее пределами, сообщили CNews представители «Моего офиса».

В 2021 г. компания вывела на рынок корпоративную почту Mailion на миллион пользователей.