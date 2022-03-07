Российские госсайты спешно эвакуируют из-за границы

Дмитрий Чернышенко поручил за четыре дня перенести все госсайты в зону .ru, отказаться от иностранных хостингов, баннеров и счетчиков посещаемости, а также перейти на российские DNS. Власти объясняют это защитой от кибератак, но эксперты видят в этом попытку минимизировать потери от потенциального отключения России от интернета.

Стремительная локализация госсайтов

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко распорядился подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры России. Данное поручение было озвучено в рамках совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти и передано Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев присутствовал на мероприятии.

Как пишет «Коммерсант», под первоочередными мерами в данном случае подразумевается обязательный перевод всех государственных сайтов и веб-порталов в российскую доменную зону .ru. У России есть и другие доменные доны (.su, .рф, .москва и др.), но упоминается исключительно .ru.

Также необходимо в срочном порядке отказаться от иностранных хостингов и прекратить использование счетчиков посещаемости и рекламных баннеров, предоставляемых иностранными компаниями.

Выполнить поставленные задачи необходимо не позднее 11 марта 2022 г., то есть всего лишь за четыре календарных дня, два из которых в России праздничные. В дополнение к перечисленному вице-премьер поручил перейти на использование DNS-серверов, расположенных в России, и «усложнить парольную политику».

Власти стремятся спасти госсайты, пока российский кабель еще не отключили

Со слов Дмитрия Чернышенко, российские власти в последние несколько дней занимаются «разработкой антикризисных мер» и «пересмотром приоритетных планов». «От руководителей цифровой трансформации сейчас нужны конкретные действия и результаты в сжатые сроки. Правительством разработаны меры поддержки ИТ-отрасли. Минцифры поручено организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования, чтобы оценить, какая еще нужна поддержка отрасли», – отметил вице-премьер.

К чему готовятся власти

Как сообщили CNews представители Минцифры, перечисленные меры принимаются с целью защиты от кибератак. «На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить гражданам доступность российских ресурсов. В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами», – сказали они.

В министерстве утверждают, что экстренный перенос российских госсайтов в зону .ru и отказ от иностранных скриптов JavaScript вовсе не означает, что власти готовят отключение России от Глобальной Сети. «В России не планируется отключение интернета изнутри», – сказали они. Однако следует отметить, что в стране уже действует закон «о суверенном Рунете», а власти несколько раз проводили тестирование устойчивости инфраструктуры российского интернета на предмет его отключения от остальных сегментов Паутины.

Неназванный источник «Коммерсанта» заявил, что озвученные Дмитрием Чернышенко меры «призваны защитить госсайты не только от атак, но и отключения в случае отказа в обслуживании, например со стороны зарубежных хостингов». Он добавил также, что с момента начала спецоперации в Донецкой и Луганской народных республиках (ее инициировал Владимир Путин 24 февраля 2022 г.), на российские «государственные сайты, компании, госорганы, банки и СМИ» идут не прекращающиеся кибератаки. Многие из них, с его слов, осуществляются посредством «встроенных механизмов рекламы».

Собеседник издания с целью доказать, что планов по отключению России от интернета нет, сказал: «В случае отключения Рунета от внешней сети подобные инструкции получили бы не только госорганы, но и компании. Им бы пришлось менять маршруты трафика».

«Главное сейчас – это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Незримая рука, вероятно, уже тянется к рубильнику

Однако нельзя забывать, что на фоне конфликта России и Украины страна оказалась под гнетом многочисленных санкций. Иностранные ИТ-компании одна за одной отворачиваются от России, в том числе и американская Cogent, один из крупнейших магистральных провайдеров в мире. Она отключила российских операторов от своих сетей. Доподлинно известно, что с Cogent работали «Ростелеком», «Вымпелком» («Билайн») и «Мегафон», а также «Яндекс» и холдинг VK.

Куда мигрируют российские госсайты

Представители Минцифры отметили, что в настоящее время все сайты, которые Чернышенко поручил экстренно переместить в российский сегмент интернета, размещаются «на непрофессиональных площадках». По информации министерства, как минимум три компании готовы предоставить им свои площадки, чтобы те могли «переехать» с минимальными затратами времени.

В частности, на это согласен отечественный интернет-гигант «Яндекс». Оператор «Ростелеком» тоже готов оказать помощь, равно как и социальная сеть «Вконтакте». Все они смогут предоставить свои публичные облака.

Всем госорганам Минцифры также предложило оперативно создать свои аккаунты в российской соцсети «Вконтакте». В 2006 г. ее запустил Павел Дуров, а с марта 2014 г. она принадлежит холдингу Mail.ru Group, в октябре 2021 г. сменившему название на VK.

Отметим, что главный конкурент «Вконтакте», американская социальная сеть Facebook, с конца февраля 2022 г. заблокирована на территории России.

Минцифры порекомендовало госорганам завести профили в мессенджере Telegram. За ним стоит все тот же Павел Дуров. В апреле 2018 г. власти заблокировали его в России, но на его работе в стране это вообще никак не отразилось. В июне 2020 г. блокировка была снята.

Что касается иностранных счетчиков посещаемости, упоминавшихся в поручении Чернышенко, то в январе 2021 г. 88% государственных мобильных приложений имели хотя бы один такой трекер (статистика АНО «Информационная культура» на базе исследования 44 приложений). 43% из них содержали три и более зарубежных счетчиков. В основном эти трекеры принадлежат Google и Meta (в прошлом – Facebook).

Мнение отрасли

В российской ИТ-сфере бытует мнение, что власти готовятся именно к отключению России от интернета. Его высказывает, в частности, ИТ-специалист Филипп Кулин. «Если это произойдет, усилиями российских или зарубежных властей госсайты, может быть, и выживут, но что именно произойдет с российской доменной зоной – предсказать сложно», – сказал он «Коммерсанту».

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин уверен, что в настоящее время существует «множество инструментов для отключения российского сегмента интернета от всемирной Сети». «Например, можно разделегировать доменную зону .ru или отрезать доступ в интернет для россиян на уровне оборудования магистральных провайдеров».

Бегтин подчеркнул, что в мире уже есть подобный прецедент – ранее такие санкции были применены к Ирану. Но, со слов Бегтина, Иран на момент отключения не был «так интегрирован в мировые процессы, как Россия».