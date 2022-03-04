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ИТ-директором «Почта банка» стал выходец из «Модульбанка»

В «Почта банке» был назначен новый ИТ-директор. Им стал Иван Карпов, занимавший аналогичные должности в МСП банке и банке «Восточный». На новом месте работы он займется формированием ИТ-стратегии, развитием инфраструктуры информационных систем и софта в банке.

Новый ИТ-глава

Иван Карпов назначен на должность вице-президента и директора по информационным технологиям «Почта банка». Он будет отвечать за формирование ИТ-стратегии и развитие инфраструктуры информационных систем и программного обеспечения в банке. Об этом CNews рассказали представители компании.

На своем посту он сменил Андрея Фролова, который покинул банк. Представители «Почта банка» не ответили редакции на вопрос, по какой причине и куда ушел Фролов. Первоочередной задачей Карпова станет аудит состояния ИТ и формирование ИТ-стратегии банка.

Его биография

До прихода в «Почта банк» Карпов работал ИТ-директором в «МСП банке». В течение двух лет занимал пост ИТ-директора в банке «Восточный». С 2018 по 2020 гг. занимал должность управляющего директора ИТ-блока в финансовом сервисе «Модульбанк».

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Иван Карпов стал ИТ-директором «Почта банка»

В том числе, Иван Карпов работал руководителемИТ-департамента в компаниях Direct Group и «Интач страхование». ОкончилМосковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Несколько слов о банке

«Почта банк» — российский розничный банк с госучастием, созданный в 2016 г. группой ВТБ и «Почтой России» на базе «Лето банка». Банк развивает региональную сеть в отделениях «Почты России». По итогам первых девяти месяцев 2021 г. было открыто 19 тыс. точек обслуживания в 83 регионах страны, клиентская база достигла 17,4 млн человек.

В ноябре 2018 г. «Почта банк» стал единственным владельцем процессинговой компании «Мультикарта» после приобретения у ВТБ доли в размере 25,33%. С января 2018 г. банку уже принадлежало 74,67% долей, которые также были выкуплены у ВТБ. В октябре 2021 г. «Мультикарту»приобрела ИТ-компания «Т1». На момент покупки компания была оценена почти в 2 млрд руб.

Кристина Холупова

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