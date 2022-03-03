МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин

После внезапной отмены тендера на проектирование перевода ПК на российское программное обеспечение, МИФИ повторно объявил закупку, в два раза сократив срок приема заявок от претендентов и в 1,5 раза уменьшив время, отведенное на реализацию проекта.

Перезапуск тендера МИФИ

Как выяснил CNews, спустя почти два месяца после отмены своего тендера на проектирование перевода компьютеров на российское ПО Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ранее Московский инженерно-физический институт) реанимировал проект.

Напомним, данный проект стартовал 30 декабря 2021 г. с объявлением тендера в формате конкурентного отбора со стартовой ценой договора в 5 млн руб. Две недели спустя, 13 января 2022 г. вуз отменил закупку без объяснения причин. Вчера, 2 марта закупка с тем же названием и с прежней начальной ценой договора была объявлена вновь.

Существенных принципиальных отличий в ТЗ беглый анализ тендерной документации не выявляет. Обращает на себя внимание тот факт, что в этот раз заказчик собирает предложения претендентов, не 16 календарных дней, как на отмененной закупке, а только восемь.

Более того, если раньше перед исполнителем договора стояла задача осуществить все работы за 75 календарных дней, то теперь будущему подрядчику придется уложиться в 50 дней, то есть отработать в полтора раза оперативнее.

Памятник на территории МИФИ создателям советского атомного проекта: Юлию Харитону, Игорю Курчатову и Якову Зельдовичу

Проект, как и ранее, включает в себя анализ аппаратного обеспечения университета на совместимость с отечественными платформами, а также готовых технических решений, «обеспечивающих механизмы совместимости прикладного ПО, используемого заказчиком, зависимого от Windows-среды с внедряемой ОС», следует из техзадания. В ходе исполнения договора должен быть разработан документ «Отечественная платформа на стратегическую перспективу».

Подробности перехода

В техзадании указан список ПО, который используется на данный момент в МИФИ. В нем, среди прочих, значатся Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Skype for Business 2016, а также MS OneDrive и VMware Player.

Сведения об ОС, прикладном ПО и офисном пакете, которые будут внедрены в институт, должны быть включены в единый реестр российских программ при Минцифры. Согласно техзаданию, ОС должна поддерживать установку на компьютеры с процессорами стандартной архитектуры x86 и x64 и средства защиты информации, прошедшие оценку в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации.

Работы должны быть выполнены в три этапа. Первый состоит в комплексном анализе перехода ПК на отечественное ПО. Он включает в себя инвентаризацию существующих компьютеров и ПО и анализ их на совместимость с перспективными отечественными платформами.

Второй включает в себя выбор отечественной платформы и проектирование технических решений перехода на российское ПО. Исполнитель должен составить список отечественного ПО для использования на ПК института и презентовать три отечественные платформы на соответствие базовым требованиям и критериям. Третий этап представляет собой демонстрацию технических решений, обеспечивающих переход на отечественный софт.

Миграция вузов на отечественное ПО

Планы по переводу ведущих российских вузов на отечественные решения появились у российских властей еще в 2021 г. — на фоне американских санкций против институтов. Так, в ноябре 2021 г. США внесли в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ). Это подразумевает введение ограничений на экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны американской продукции, говорится на сайте американского Минторга. Под ограничения попала различная электроника. Также санкции уже тогда могли распространиться и на американское ПО. МФТИ попал под ограничения по причине «разработки военной продукции для военного заказчика», было отмечено в документах Минторга США.

МФТИ — не единственный российский вуз, столкнувшийся с американскими санкциями в предыдущие годы. В схожей ситуации в конце 2020 г. оказался МГТУ им. Н. Э. Баумана. С декабря 2020 г. институт остался без продуктов Microsoft. Причиной отказа продавать МГТУ лицензии на Windows в Microsoft назвали тот факт, что вуз готовит специалистов по вооружению.

В декабре 2021 г. стало известно о планах Правительства пересадить российские вузы с зарубежного «железа» на вычислительную технику на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус». Речь шла о тех учебных заведениях, которые готовят специалистов в области радиоэлектроники.