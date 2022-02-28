Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России

«Международный мобильный конгресс» (MWC) запретил экспонировать на своей выставке отдельный павильон России. Впрочем, российские ИТ-компании все равно выставились вместе, но без национальной символики.

MWC проходит без России

В испанской Барселоне стартовал ежегодный «Международный мобильный конгресс» (MWC). Его организатором выступает «Международная ассоциация GSM» (GSMA).

За несколько дней до открытия выставки GSMA сообщила, что из-за событий на Украине организаторы мероприятия отказываются от экспозиции отдельного российского павильона. Гендиректор GSMA Джон Хоффман (John Hoffman) рассказал агентству Reuters, что организация осуждает действия России на Украине и также заблокирует участие в выставке для ряда российских телекоммуникационных компаний и их топ-менеджеров (каких именно, не уточнялось).

Российские ИТ-компании все-таки допустили до выставки

На деле, как убедился корреспондент CNews, российские ИТ-компании все-таки участвуют в MWC, причем в рамках единого павильона. Среди них — разработчик решений для видеоконференций Trueconf и разработчик BSS-платформ для телекоммуникационных операторов Nexign (входит в состав «ИКС холдинга»).

Россия попала под санкции MWC в Барселоне

Также в этом же павильоне находятся московская компания Selecty (занимается ИТ-подбором и ресурсным аутсорсингом для цифровой трансформации), екатеринбургская SoftMedia Lab (специализируется на заказной разработке и аутстафинге ИТ-специалистов), московская Secret Technologies (работает в сфере информационной безопасности), московская AV Soft (также в сфере информационной безопасности) и петербургская Sigma Messaging (разработчик A2p-решений для рассылки сообщений сотовым абонентам).

У объединенного российского павильона отсутствует какое-либо название. При этом рядом находятся павильоны других стран: Туниса, Индии,Франции, Марокко и пр. По всей видимо, российским компаниям разрешили участвовать в MWC, но без какой-либо национальной символики.

Сами представители российских ИТ-компаний ситуацию с павильоном не комментируются. Как рассказал сотрудник одной из компаний, для него главное, что присутствует символика его организации.

«Лаборатория Касперского» на MWC

Кроме того, собственный стенд на MWC, но в другом павильоне, имеет «Лаборатория Касперского». Впрочем, она позиционирует себя как международная компания и изначально ее экспозиция не имела отношения к российскому павильону.